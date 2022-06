Referendum Giustizia 2022: niente quorum. Elezioni Amministrative 2022: exit poll. I primi dati nelle città più importanti in cui si è votato per il sindaco.

Referendum 2022 sulla Giustizia. Sono state confermate quelle che erano le previsioni della vigilia.

E anche le sensazioni. Gli exit poll sono concordi. Antonio Noto, Consorzio Opinio, ha dato i dati di affuenza alle 23 in diretta su Rai 1 a Porta a Porta speciale.

L'affluenza al referendum è stimata tra il 19% e il 23%. Quindi ben lontana dal 50% più uno necessario. I dati del ministero dell'Interno parlano di una affluenza a mezzanotte e tre minuti stimata al 16,2%. Non ancora però sul campione completo e totale.

Si è molto lontani in ogni modo dal 50% più uno dei votanti, condizione essenziale per rendere valida la consultazione referendaria.

Non ci sarà quindi nessun cambiamento di norme nel nostro paese e rimarranno vigenti le leggi attuali.

Ecco anche i primi dati relativi alle città con la premessa che comunque lo spoglio delle schede delle comunali avverrà a partire dalle 14 di lunedì 13 giugno.

Referendum 2022 Giustizia: affluenza molto lontana dal 50% più 1 dei voti

Antonio Noto, Consorzio Opinio, ha dato i dati di affuenza alle 23. L'affluenza al referendum è stimata tra il 19% e il 23%. Quindi ben lontana dal 50% più uno necessario.

Già nel corso della giornata i primi dati non avevano lasciato molte speranze ai promotori dei 5 quesiti referendari che erano stati principalmente i Radicali e la Lega di Matteo Salvini.

Alle 12 aveva votato per i vari quesiti il 6% degli aventi diritto al voto, alle 19 la percentuale di chi si è recato alle urne era pari a circa il 14,8%.

Referendum 2022: i quesiti sulla Giustizia, lontani dal quorum

Decisamente non frequentate le urne dagli italiani in questa domenica 12 giugno.

Quesiti molto tecnici, come era in questo caso, disincentivano ulteriormente la partecipazione delle persone al voto per di più in una fase come quella attuale nella quale anche la partecipazione alle semplici elezioni che siano comunali che siano politiche che siano europee è in deciso ribasso.

Il corpo elettorale probabilmente in questa situazione ha anche inteso dare un segnale al Parlamento. Probabilmente una partecipazione maggiore ci sarebbe stata nel caso ci fossero stati anche i referendum su eutanasia e cannabis ma la Corte Costituzionale non li ha dichiarati ammissibili.

Referendum 2022: i risultati di Opinio

Naturalmente gli italiani non hanno fatto raggiungere il quorum quesiti ma nulla vieta che questi temi possano rimanere nell'agenda politica delle forze politiche.

Si è votato sulla separazione delle carriere dei magistrati, si è votato sulle regole sulla custodia cautelare e sulla carcerazione preventiva di chi non ha ancora avuto una condanna in particolare in merito alla reiterazione di un reato.

Si è votato sulle regole di candidatura al Consiglio superiore della Magistratura da parte dei magistrati, si è votato poi sull'abrogazione del Decreto Severino e sulle incandidabilità e decadenze dei politici dalle cariche e si è votato infine sulla valutazione dei magistrati da parte di avvocati e professori universitari, fatto non possibile oggi.

Ecco comunque i dati stimati da Opinio sul come si erano espressi gli italiani. Anche se, lo ripetiamo, la consultazione non ha effetti di legge senza raggiungimento del quorum.

Per quel che riguarda l'Abolizione del Decreto Severino i sì sarebbero tra il 52% e il 56%, il no sarebbe quotato tra il 44% e il 48%.

Per quel che riguarda la Limitazione della custodia cautelare il sì sarebbe quotato tra il 54% e il 58%. Il no sarebbe tra il 42% e il 46%.

Più netti i risultati delle altre tre consultazioni.

Separazione delle carriere dei magistrati: ha votato sì una percentuale di persone tra il 67% e il 71%. Il no sarebbe tra il 29% e il 33%.

Sulla valutazione dei magistrati lo stesso dato del referendum precedente: sì tra il 67% e il 71%, no tra il 29% e il 33%

Infine sull'abolizione della raccolta delle firme per acceedere al Consiglio Superiore della Magistratura sì per il 66% 70%, no per una percentuale tra il 30% e il 34%.

Referendum 2022: le parole di Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni

Nel corso della giornata il leader della Lega Matteo Salvini aveva parlato attraverso i suoi canali social poco dopo avere votato.

“Ho esercitato il mio diritto di voto – ha detto il leader della Lega – mio dovere. Mi raccomando non vi lasciate rubare la possibilità di cambiare la giustizia nel nostro straordinario paese. Politici di sinistra, giudici di sinistra e giornalisti di sinistra stanno nascondendo questo diritto al voto. Sconfiggete questo muro di silenzio. Chi vota sceglie, chi non vota si arrende”.

Anche Silvio Berlusconi ha fatto sapere sui social la sua posizione.

“Ho votato 5 sì al mio seggio di Milano. Invito tutti a fare lo stesso, aveva scritto in mattinata. Questi referendum sulla giustizia sono stati boicottati con il voto in un giorno solo, con il silenzio assoluto di molti media. Forse c'è una volontà precisa di mantenere le cose come stanno”.

Giorgia Meloni aveva scritto in mattina su Facebook:

“Questa mattina al seggio per votare. Oggi, con pochi minuti del vostro tempo, potrete cambiare il destino dei vostri territori e della Giustizia italiana. Cosa aspettate?”.

Elezioni Amministrative 2022: i primi dati del Consorzio Opinio per Porta a Porta

Il consorzio Opinio con Antonio Noto ha divulgato nella tramissione Porta a Porta di Bruno Vespa i primissimi dati sulle città.

Secondo questi dati di Opinio a Genova l'attuale sindaco Marco Bucci sostenuto dal centrodestra e da Italia Viva sarebbe vicinissimo all'elezione al primo turno.

A Palermo dove vige una legge elettorale diversa e basta il 40% per vincere a differenza del 50% che serve nelle altre città per vincere al primo turno il candidato del centrodestra Roberto Lagalla sarebbe vicinissimo all'elezione al primo turno.

Situazione molto intricata a Verona con il centrosinistra in testa con Damiano Tommasi e che aspetta al ballottaggio uno tra l'attuale sindaco Federico Sboarina e l'ex primo cittadino Flavio Tosi che sono in un testa a testa voto per voto.

Elezioni Amministrative 2022: i dati nelle città principali

Ecco i dati pubblicati da Opinio relativi alle sei città principali.

A Genova sarebbe riconfermato il sindaco uscente, Marco Bucci al 51-55%, candidato del centrodestra ma sostenuto anche da Azione e Italia Viva. Lo sfidante del centrosinistra Ariel Dello Strologo sarebbe invece al 36-40%.

A Palermo il candidato del centrodestra Roberto Lagalla sarebbe tra il 43-47% e dunque a un passo dalla vittoria (a Palermo basta raggiungere il 40% per vincere le elezioni). A sfidarlo al ballottaggio se ci sarà sarebbe il candidato del centrosinistra Franco Miceli quotato tra il 27-31%.

A Verona Damiamo Tommasi sostenuto da Pd, M5s e Azione sarebbe in vantaggio al 37-41% sui rivali: il sindaco uscente di FdI, Federico Sboarina, sarebbe al 27%-31%, stessa percenuale per l'ex primo cittadino Flavio Tosi al 27-31%, sostenuto da FI e da Iv ma non dalla Lega che è con Sboarina.

Altra partita interessante a Parma sarebbe avanti Michele Guerra in continuità con la Giunta del sindaco Pizzarotti insieme al Pd. Guerra sarebbe tra il 40 e il 44%, l'ex sindaco Vignali con il centrodestra sarebbe tra il 19% e il 23%.

A Catanzaro ballottaggio possibile: Valerio Donato al 40-44% candidato di Forza Italia, Lega e Udc. Il candidato del Pd e M5S Nicola Fiorita sarebbe tra 31-35%. Lontana Wanda Ferro di Fratelli d'Italia.

Pierluigi Biondi, sindaco uscente a L'Aquila e candidato del centrodestra sarebbe in vantaggio al 49-53% sulla sfidante di centrosinistra Stefania Pezzopane (sostenuta da Pd-M5s-Iv) che sarebbe al 23-27%.

Domani, lunedì 13 giugno, dalle 14 inizia lo spoglio delle schede.