Oggi, domenica 12 giugno urne aperte dalle 7 alle 23 per votare sui 5 Referendum in tema di Giustizia ammessi dalla Corte Costituzionale. Si vota su 5 aspetti legati al mondo della Giustizia. Per avere validità occorre che si rechi alle urne il 50% più 1 degli italiani. Al voto anche 1.000 comuni per eleggere sindaci e consigli comunali.

Si vota su 5 aspetti legati al mondo della Giustizia che spaziano dalla custodia cautelare, alla separazione delle carriere dei magistrati, dalle modalità di accesso al Csm, alla legge Severino fino ad arrivare alla valutazione dei magistrati.

In questo articolo analizzeremo i quesiti nella maniera più semplice possibile e spiegheremo che cosa cambia in caso di vittoria del sì. Basilare il raggiungimento del quorum del 50% più 1 degli elettori. Ma andiamo con ordine sui referendum prima di fare un accenno finale alle elezioni amministrative di cui ci siamo occupati ampiamente nei giorni scorsi come si può leggere a questo link.

Referendum 12 giugno 2022: sono referendum abrogativi e serve il quorum affinchè abbiano validità

I referendum di oggi sono referendum abrogativi.

Che cosa significa?

Si chiede agli italiani se vogliono abolire alcune norme che sono esistenti nel nostro ordinamento e quindi si vuole cambiare la situazione attuale e in quel caso occorre votare sì. Oppure se si vuole mantenere la situazione attuale e quindi in quel caso si vota no.

Il referendum per avere una validità deve raggiungere il quorum.

Che cosa è il quorum?

Affinchè la consultazione sia valida e abbia effetto nell'ordinamento italiano deve recarsi alle urne almeno la metà più uno degli elettori che ne hanno diritto. Se non si verifica questa situazione il referendum non avrà nessun valore. E non avrà nessun effetto nemmeno una eventuale vittoria del sì.

Referendum numero 1, scheda di colore rosso: abrogazione Decreto Severino

Entriamo nel merito dei 5 referendum le cui schede gli italiani troveranno oggi nei seggi.

Il Referendum che fa riferimento all'abrogazione del Decreto Severino è contrassegnato dalla scheda di colore rosso.

I promotori puntano ad abolire il cosiddetto decreto Severino che per i condannati fa decadere automaticamente dal ruolo ad esempio di parlamentare o altra carica pubblica. E prevede ineleggibilità.

I promotori hanno puntato molto sul fatto che il Decreto Severino coinvolge anche gli amministratori degli enti locali con gli incarichi di sindaci, consiglieri e Governatori che vengono sospesi già dopo una condanna di primo grado.

Con il risultato che parte di queste persone poi nei successivi gradi di giudizio ha visto cancellarsi questa condanna.

Se vince il sì viene abrogata la norma su queste decadenze e sospensioni dagli incarichi in maniera automatica con la decisione che tornerebbe ad essere presa da un giudice. Chi vota no sostanzialmente mantiene la situazione attuale che prevede incandidabilità e decadenza dai ruoli.

Referendum numero 2, scheda di colore arancione: norme sulla Custodia Cautelare

Il secondo quesito referendario è caratterizzato dalla scheda arancione.

Oggi una persona indagata può essere messa in carcere o agli arresti domiciliari prima di una sentenza se c’è il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove oppure per impedire che la persona possa compiere di nuovo lo stesso reato.

Se vincerà il sì in questo referendum non sarà più possibile prevedere il carcere preventivo per il rischio di reiterazione del reato con l’eccezione di reati particolarmente gravi.

In definitiva chi vota sì vuole eliminare il fatto che con la motivazione della reiterazione del reato si possa precedere ad una limitazione della libertà di una persona indagata. Chi invece vota no mantiene la legge in vigore come è cora con arresto o arresti domiciliari che possono essere previsti per la reiterazione del reato.

Referendum numero 3, scheda di colore giallo: separazione di carriere del Giudici

Il terzo referendum è contrassegnato dalla scheda di colore giallo.

E riguarda il tema della separazione delle carriere o delle funzioni da parte dei giudici.

Per spiegarla nella maniera più semplice possibile: oggi i magistrati si dividono in pubblici ministeri che svolgono la funzione requirente. E i magistrati che svolgono la funzione giudicante.

Da un lato i pm che sostengono l'accusa e dall'altra i giudici che prendono le decisioni sulle controversie.

Sostanzialmente il referendum chiede agli italiani se sono a favore che cambi questa situazione e un magistrato non possa più passare dal ruolo di pubblico ministero a quello di giudice e viceversa.

Si sceglie una carriera all'inizio e poi non si potrà più passare di ruolo da funzione giudicante a funzione requirente. In caso di successo del sì.

Oggi ci sono possibilità di cambiare funzioni da parte dei magistrati anche se con norme legate alla geografia e anche sul numero massimo di passaggi possibili.

Senza entrare in dettagli di difficile comprensione: se vince il sì viene abrogata del tutto la possibilità oggi esistente di un magistrato di cambiare ruolo nel corso della carriera.

Chi vota sì vuole un sistema in base al quale si debba scegliere a inizio carriera se essere Pm o giudice e questo ruolo lo si avrà per tutta la carriera. Chi vota no vuole che rimanga la situazione attuale con un magistrato che può passare da una funzione all'altra.

Referendum numero 4, scheda di colore grigio: valutazione dei magistrati

Il referendum numero 4 contrassegnato dalla scheda di colore grigio riguarda la valutazione dei magistrati.

Anche qui in maniera molto semplice il quesito lo si può riassumere in una richiesta agli italiani se l'operato dei magistrati debba essere valutato anche da avvocati e professori universitari presenti nei consigli giudiziari o solo dai magistrati come avviene adesso.

Le decisioni sulla carriera dei magistrati, le valutazoni sui magistrati sono fatte solo da magistrati e non dai cosiddetti membri laici come professori universitari e avvocati.

Chi è per il sì vuole che le valutazioni sui magistrati vengano effettuate anche da membri laici come avvocati e professori universitari. Chi invece è per il no intende mantenere la situazione attuale nella quale i laici sono esclusi dalla possibilità di esprimere giudizi o valutazioni che vadano ad incidere sulla carriera dei magistrati.

Referendum numero 5, scheda di colore verde: riforma del consiglio superiore della magistratura

Il referendum numero 5 è contrassegnato da una scheda di colore verde.

Il quesito riguarda la modalità di candidatura dei magistrati al Consiglio Superiore della Magistratura.

Oggi un magistrato che vuole candidarsi al Csm deve raccogliere oggi tra 25 e 50 firme.

Per limitare il peso delle "correnti" e favorire le candidature di chiunque al Csm si vuole eliminare questa soglia di firme da raccogliere. Chi vota sì vuole eliminare l’obbligo per il magistrato di procurarsi delle firme per candidarsi. Chi vota no vuole mantenere questo obbligo.

Referendum Giustizia 2022: le posizioni dei partiti

Le firme per andare ai referendum sono state raccolte dai Radicali e dalla Lega. E' di tutta evidenza quindi che questi due partiti indichino espressione di voto favorevole a tutti e 5 i quesiti.

Il sì a tutti e 5 i quesiti è sostenuto anche da Forza Italia con un appello accorato al voto di Silvio Berlusconi, da parte di Azione di Carlo Calenda e da parte di Italia Viva. Matteo Renzi ha dichiarato anche sui suoi profili social i suoi 5 sì.

Più articolata la posizione di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che è a favore dei 3 referendum che riguardano l'ordinamento interno della magisitratura quindi riforma dell'accesso al Csm, valutazione dei magistrati e separazione carriere mentre è per il no sui referendum legati all'abrogazione del Decreto Severino e alla limitazione alla custodia cautelare.

Il Movimento 5 Stelle è per il no ai cinque quesiti mentre il Partito Democratico ha lasciato indicazione di libertà di coscienza e di voto. Il leader del partito Enrico Letta ha fatto sapere che comunque personalmente voterà no a tutti e 5 i quesiti.

Lo spoglio delle schede dei 5 referendum avverrà già nella serata di domenica 12 giugno.

Elezioni Amministrative 12 giugno: in quasi 1.000 Comuni italiani

Se in tutta Italia si voterà per il referendum, in tanti Comuni italiani si vota anche per rinnovare sindaci e consiglieri comunali. A questo link di Trend-online tutti gli speciali di analisi sui vari comuni.

Il primo turno delle amministrative riguarda 971 comuni per la precisione.

In particolare, sono chiamati al voto 26 capoluoghi di provincia e di questi 4 sono capoluoghi di Regione. Eccoli: Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona, Gorizia, Genova, La Spezia, Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, Frosinone, Rieti, Viterbo, L’Aquila, Barletta, Taranto, Catanzaro, Palermo, Messina, Oristano.

Lo spoglio delle Elezioni Comunali avverrà nel pomeriggio di lunedì 13 giugno.