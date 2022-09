Tutto il mondo si stringe nel lutto per la morte della sovrana più amata di sempre, icona di un’epoca. La Regina Elisabetta aveva 96 anni, poco più di un anno fa la morte del consorte Filippo.

Nata nel 1926, la Regina Elisabetta è morta, si è spenta dopo una lunga vita piena di incontri istituzionali. La sovrana più amata di sempre lascerà un vuoto incolmabile nella popolazione della Gran Bretagna e del mondo intero. Nota per i suoi completi dai colori sgargianti e per il suo humor inglese, è stata un personaggio di indiscusso valore, punto di riferimento anche durante la crisi economia. Nemmeno la pandemia da Covid-19 era riuscita a scalfirla anche se, da qualche tempo, aveva difficoltà nella deambulazione e alcuni problemi di salute dovuti alla vecchiaia. Ripercorriamo i punti salienti della sua lunga reggenza.

Chi era la Regina Elisabetta, molto più di una sovrana e icona di un’epoca

Con lei muore un’epoca: Elisabetta II, salita al trono a soli 25 anni nel 1952, era e resterà la sovrana più iconica di sempre. Ha vissuto una guerra mondiale, la guerra fredda, la caduta del muro di Berlino, l'ingresso della Gran Bretagna nell’Ue e la Brexit ed è sopravvissuta alla pandemia da Covid-19. Lo scorso 9 aprile 2021 morì l’amato marito, Filippo di Edimburgo, evento che la segnò profondamente. Elisabetta II era la sovrana del Regno Unito, Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth, un vastissimo insieme di Paesi e isole per un totale di 150 milioni di sudditi in tutto il mondo.

Il suo è stato un regno da record, il più lungo della storia della monarchia britannica e il secondo più longevo al mondo (prima di lei soltanto il monarca francese Re Sole) durante il quale ha accumulato un enorme patrimonio e infiniti riconoscimenti da parte di tutte le autorità mondiali.

Oltre ad essere il punto di riferimento politico e istituzionale degli inglesi, Elisabetta II era considerata un’icona di stile: è comparsa sulle copertine di innumerevoli riviste grazie ai colori sgargianti dei suoi completi impeccabili. Amante del Dubonnet cocktail, del cricket e dei suoi cani di razza corgi, la sovrana non ha smesso di sorprendere con battute sagaci nemmeno in tarda età. Presto i funerali di Stato, ai quali parteciperanno le massime autorità in carica.

Chi è il successore della Regina Elisabetta

La linea successoria prevede che a salire al trono sarà il primogenito Carlo, Principe di Galles, che ha 73 anni. Insieme a lui la consorte Camilla, con cui si è sposato nel 2005.