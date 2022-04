La regina Elisabetta II oggi compie 96 anni e per lei è prevista una festa nella tenuta di Sandringham, mentre a Londra esploderanno 41 colpi di cannone in onore della regina più longeva del mondo. La figlia di re Giorgio, Elisabetta, ha trascorso ben 70 anni come regina del Regno Unito.

La regina Elisabetta II oggi compie 96 anni e per lei è prevista una festa nella tenuta di Sandringham, mentre a Londra esploderanno 41 colpi di cannone in onore della regina più longeva del mondo. La figlia di re Giorgio, Elisabetta, ha trascorso ben 70 anni come regina del Regno Unito.

Come ogni anno la regina viene onorata con una festa pubblica e ufficiale che si svolgerà a giugno, quando il meteo sarà migliore. Stavolta, però, i festeggiamenti, la parata del Trooping of the colour, saranno inseriti nel programma del Giubileo di Platino.

Ultimamente la regina Elisabetta è apparsa più fragile, soprattutto dopo la morte del marito Filippo nel mese di aprile 2021. Nonostante la sua comparsa agli incontri pubblici, la regina ha mostrato anche la sua fragilità fisica: è stata più volte vista con il bastone e, successivamente, a febbraio è stata contagiata dal Covid.

Neanche il Covid è riuscito ad abbatterla, ma dopo la guarigione ha confessato di essere spesso stanca. Nonostante ciò, la regina non manca mai a suoi impegni e proprio la scorsa settimana ha ricevuto nella tenuta di Windsor il nipote Harry con la moglie Meghan.

Molti hanno sospettato ad una possibile abdicazione della sovrana a favore del prossimo erede al trono, ma sono solamente delle voci di corridoio senza alcun fondamento. Secondo fonti ufficiose, i due sarebbero stati invitati per partecipare ai festeggiamenti del 2 giugno, per affacciarsi al balcone di Buckingham Palace insieme ai membri della famiglia.

Regno Unito: la monarchia di Elisabetta II vide Churchill e Thatcher!

La storia della regina Elisabetta è molto lunga. In settant’anni ha assistito a diversi cambi di governo, conoscendo anche diversi Primi Ministri: da Winston Churchill a Margaret Thatcher fino all’attuale primo ministro.

Ma andiamo per ordine. Elisabetta è la primogenita del principe Albert e della moglie Elisabeth Bowes-Lyon. Il padre, re Giorgio VI, sali al trono nel 1936 a causa dell’abdicazione del fratello Edoardo VII, un’abdicazione che generò molto scompiglio a corte.

Successivamente, a causa della morte prematura del padre, Elisabetta II salì al trono nel 1953 a soli 25 anni. Una donna giovanissima, sovrana del Regno Unito. L’incoronazione, in particolare, è stata effettuata il 2 giugno del 1953, al termine del lutto del precedente sovrano.

Nonostante, però, la giovane età, la regina ha sempre avuto un comportamento impeccabile.

“Imperturbabile nei modi, sempre attenta a non lasciar trasparire emozioni che potevano essere interpretate come un endorsement politico, guardiana dell'ortodossia costituzionale, che vuole la Monarchia estranea al dibattito pubblico, la sovrana è riuscita ad attraversare, adattando se stessa e la Corona, ai tumultuosi cambiamenti della società britannica.”

Ricordiamo che la regina ha dovuto assistere all’austerità post-bellica e al declino economico degli anni Settanta. Per non parlare del Thacherismo, anni nel quale la popolazione era vessata da tasse e il malcontento dilagava. Adesso la regina ha dovuto assistere anche ad una pandemia di Covid.

La regina Elisabetta è considerata da molti come la regina dei record. Perché? E’ stata la regina che ha viaggiato di più. Stiamo parlando dei viaggi nei paesi del commonwealth: 120 Paesi visitati on oltre 270 visite ufficiali.

Ma non solo. già il 9 settembre scorso, la regina Elisabetta ha festeggiato il record di sovrana più longeva, un record detenuto fino ad allora dalla regina Vittoria, con 63 anni e sette mesi di monarchia. Sotto il regno della regina Elisabetta si sono susseguiti 14 primi ministri, sette Papi e sette arcivescovi di Canterbury.

Per concludere, altro record, la regina può vantare ben 74 anni di matrimonio con il principe Filippo, scomparso il 9 aprile del 2021. Il matrimonio con il principe Filippo ha portato alla nascita dei figli Carlo, Anna, Andrea e, l’ultimo figlio, Edoardo.

Non tutta la vita della Regina è costernata di gioie. Nel corso della sua vita da sovrana ha dovuto assistere anche alla morte prematura dell’amatissima Lady Diana, moglie del principe Carlo, il 31 agosto del 1997 a causa di un incidente stradale. In quella occasione, come molti sanno, la principessa si trovava in compagnia del suo compagno, il milionario Dodi Al-Fay.

La morte della principessa, come scrive anche https://www.rainews.it/

“provocò una vera isteria popolare che si trasformò un'ondata di rabbia senza precedenti contro la famiglia reale e la stessa Elisabetta. Un sondaggio condotto in quei giorni drammatici, rivelò che il 52% dei britannici pensava che il Paese sarebbe stato in condizioni migliori senza la monarchia.”

La monarchia della sovrana del Regno Unito ha dovuto sopportare così tanti scossoni che proprio il giornale Telegraph si domandò

“Chi avrebbe potuto immaginare questo nel 1997, l'anno in cui moriva la principessa del Galles? Chi avrebbe potuto immaginare che la monarchia potesse riprendersi dalla crisi e rinnovare sé stessa?"

Dal matrimonio di William e Kate, la monarchia di Windsor ha ritrovato il suo rinomato splendore e ha potuto, in sostanza, rinnovarsi e risollevarsi, soprattutto, dopo la morte della principessa Diana. A seguito del matrimonio, in diretta mondiale,

"monarchia britannica si è dimostrata una delle più resistenti istituzioni del mondo, e la sua capacità di catturare l'immaginazione popolare non mostra segni di indebolimento. E se voi non sopportate il principe William e la sua sposa ho brutte notizie per voi: rimarranno con noi per i prossimi 50 anni, farete bene ad abituarvi a loro"

Questo è quello che scriveva sul Guardian lo storico Dominic Sandbrook. Nel corso della storia la monarchia britannica ha ricevuto diverse critiche e molti pensavano addirittura che non sarebbe durata molto, ma si sbagliavano. La regina ha saputo adeguarsi ai tempi e ha saputo cambiare la faccia della monarchia quando ha capito che era necessario, insomma, un comportamento che solo una vera regnate sa avere.

La regina Elisabetta, sovrana dei record!

Ma parliamo di un altro record. Il 6 febbraio 2017 ha celebrato il suo Giubileo Zaffiro, nel sessantacinquesimo anniversario della sua monarchia. Mentre nel 2014 la sovrana dovette superare il rischio di una rottura dovuta alla presentazione del referendum per l’indipendenza della Scozia. La Scozia non venne persa per solo il 5%.

La scelta politica che sta dietro questa decisione era proprio una, ovvero quella di mantenere intatta la monarchia e unito il Regno Unito. Si trattò, quindi, di una scelta politica. Ma la storia della Scozia è da sempre stata tumultuosa nei confronti del Regno Unito.

Ma prima del referendum della Scozia, nel 2016, un’altra crisi colpì il Regno Unito: ovvero la Brexit. Dopo un’entrata nell’Unione Europea, con un piede dentro e un piede fuori, la Brexit ha dato il colpo di grazia, riuscendo a far uscire il Regno Unito dall’UE, con grande dispiacere per molti di noi.

Con l’uscita dall’Unione Europea, il Regno Unito ha dovuto sopportare diverse magagne, soprattutto con i cittadini europei che fino a quel momento aveva risieduto nel paese grazie. Molti stranieri hanno dovuto cercare degli escamotage per riuscire a restare nella loro città.

L’ultimo scandalo che la regina dovette affrontare fu quello relativo alla nascita del figlio di Megan, moglie del principe Harry, che in un’intervista in tv confessò che lei e il bambino erano stati vittime di frasi razziste a causa del colore della pelle del nuovo nascituro.

Ma anche questo non riuscì a scalfire la monarchia, che durerà ancora per molto tempo. Nel frattempo, auguriamo buon compleanno alla Regina Elisabetta.