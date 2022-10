Il suo nome sta balzando su tutti i maggiori quotidiani: Riccardo Molinari potrebbe diventare il possibile nuovo Presidente della Camera. Il ruolo pareva inizialmente conteso con Giancarlo Giorgetti, figura che pare ormai esclusa anche dalla nuova squadra di Governo.

Indicato dalla Lega come potenziale candidato a Palazzo Montecitorio, Riccardo Molinari è molto vicino a Matteo Salvini (oltre ad essere una figura molto apprezzata anche dalle opposizioni). Attualmente è il capogruppo della Lega alla Camera.

Cerchiamo di capire chi è Riccardo Molinari: la sua biografia, la carriera politica, la vita privata e alcune curiosità sull’avvocato di Alessandria tanto caro a Salvini.

Chi è Riccardo Molinari, il giovane avvocato vicino a Salvini

Chi è Riccardo Molinari? Giovanissimo avvocato, “salviniano” – così come molti lo definiscono – Riccardo Molinari è nato ad Alessandria il 29 luglio 1983.

Della sua biografia come pure della sua vita privata sappiamo davvero pochissimo: Molinari si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Genova nel 2008 ed ha intrapreso la carriera di avvocato. Da sempre è appassionato di politica e orientato a destra.

LEGGI ANCHE: La Russa e Molinari verso le presidenze di Senato e Camera

Nella vita privata non sappiamo se sia fidanzato o sposato: nemmeno sui suoi canali social (Instagram, Facebook, Twitter) sono mai trapelati indizi o foto che lo ritraggono nel tempo libero.

Riccardo Molinari: la carriera politica e l’ingresso in Lega Nord

Il suo ingresso in politica è stato molto precoce: nel 1999 si è tesserato alla Lega Nord, e nel 2010 si è candidato alle regionali in Piemonte.

Eletto consigliere nella Provincia di Alessandria, ha poi ottenuto la nomina a vicepresidente dell’assemblea, ma è stato anche assessore regionale agli enti locali e alla sicurezza dal 2013 al 2014.

La vicinanza e il sostegno di Matteo Salvini si fecero sentire nel 2016, quando Riccardo Molinari venne eletto segretario della Lega Nord Piemonte. L’anno successivo, invece, dopo la vittoria del partito alle elezioni, viene eletto assessore nella sua città natale: Alessandria.

Riccardo Molinari: l’elezione in Parlamento

Nel 2018 Riccardo Molinari entra in Parlamento: eletto alla Camera dei Deputati insieme al suo partito (la Lega), ha deciso di abbandonare il suo ruolo nella giunta comunale di Alessandria.

Attualmente, grazie sempre alla sua vicinanza a Matteo Salvini, è stato nominato capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati. Alcuni politici – tra cui Salvini – lo hanno nominato anche come possibile candidato alla Presidenza della Camera.

Riccardo Molinari: i procedimenti giudiziari

Nella carriera di Roberto Molinari ci sono stati anche dei procedimenti giudiziari: l’avvocato di Alessandria, infatti, è stato indagato nell’ambito dell'inchiesta Rimborsopoli in Piemonte: dopo l’assoluzione in primo grado, è stato condannato a 11 anni di reclusione per peculato. Successivamente, nel 2019 la Cassazione ha annullato la condanna in quanto “il fatto non costituisce reato”.

Il 12 dicembre 2020, infine, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di "falsificazione materiale mediante alterazione e/o sostituzione di atto vero destinato a operazione elettorale" dalla Procura di Torino.