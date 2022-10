L'accensione del riscaldamento è rinviata per tutti di 15 giorni, ecco il nuovo calendario per sapere quando si potranno accendere i termosifoni da nord a sud.

Il caro bollette pesa sempre più nelle tasche degli italiani. Per molte famiglie le spese sono diventate insostenibili e in aggiunta a questa problematica, la crisi ambientale inizia a farsi sentire in modo molto importante. Per limitare le spese e migliorare la situazione climatica, il sei Ottobre Roberto Cingolani, ex ministro della Transizione Ecologica, ha firmato un decreto relativo all'utilizzo del riscaldamento durante l'inverno 2022/2023. In seguito al decreto, l'accensione è stata rinviata dai vari sindaci anche a fronte di un clima ancora relativamente caldo rispetto alle medie stagionali.

Di seguito il nuovo calendario per l'accensione dei caloriferi nelle città italiane da nord a sud.

Nuovo calendario accensione riscaldamento: ecco le date

Durante il prossimo inverno, l'accensione del riscaldamento è rinviata per tutti di otto giorni, mentre per quanto riguarda lo spegnimento, bisognerà procedere con sette giorni di anticipo rispetto agli anni precedenti.

Il numero totale di ore giornalierie in cui potranno rimanere accesi i riscaldamenti sarà invece di un'ora in meno.

Le date: quando si accendono i termosifoni nelle singole città

Per capire quando sarà possibile accendere il riscaldamento, è necessario conoscere la zona di cui fa parte la propria città. Per ogni zona d'Italia sono state individuate diverse date di accensione del riscaldamento. Ogni zona rientra infatti in una delle diverse fasce, dalla A alla F, in cui è stata suddivisa l'Italia. Per conoscere a quale fascia appartiene la tua città, puoi consultare il decreto n.412, Agosto 1993.

La logica con cui l'Italia è stata suddivisa nelle diverse fasce, segue un criterio legato all'andamento del clima: quanto più, in una data area, le temperature si mantengono calde rispetto alle altre zone d'Italia, tanto più in là nel calendario viene fissata la data di accensione del riscaldamento.

Una volta individuata la propria fascia di appartenenza, è possibile consultare il decreto 383 dell'Ottobre 2022, per scoprire qual è la data prevista per l'accensione del riscaldamento, vediamo qualche esempio pratico:

La Zona A è quella che registra le temperature più alte, ne fa parte per esempio Lampedusa. Per i cittadini che vivono in questa zona sarà possibile accendere il riscaldamento dall'8 Dicembre al 7 Marzo, per un totale di cinque ore al giorno.

La Zona B, che comprende Reggio Calabria e Palermo, potrà accendere il riscaldamento dall'8 Dicembre al 23 Marzo, per un totale complessivo di otto ore.

La Zona C, con Taranto e Napoli, avrà la possibilità di accendere il riscaldamento per nove ore al giorno, dal 22 Novembre al 23 Marzo.

La Zona D, che comprende Firenze, Foggia, Ancona, Roma e Oristano, prevede caloriferi accesi per 11 ore al giorno dall'8 Novembre al 7 Aprile.

La Zona E comprende il Nord Italia e qui i riscaldamenti potranno rimanere accesi per 13 ore al giorno. Quelle che si collocano in questa fascia saranno tra le prime a poter procedere con l'accensione: dal 22 Ottobre al 7 Aprile, con possibili rinvii.

La Zona F, che comprende Trento e le altre zone più fredde dell'Italia, non deve invece rispettare alcuna limitazione.

Per quanto riguarda i gradi, all'interno delle industrie, la temperatura dovrà essere impostata a 17 gradi, ovvero un grado in meno rispetto al passato. Anche per tutti gli altri ambienti la temperatura verrà abbassata di un grado, passando così dai 20 ai 19 gradi. Il rispetto di queste limitazioni verrà controllato dalle autorità competenti.