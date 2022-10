Parlando di politica estera inglese non si può menzionare Rishi Sunak. L'ex cancelliere dello scacchiere del secondo governo Johnson è uno dei maggiori esponenti del partito conservatore inglese ed è considerato tra i papabili per insediarsi al 10 di Downing street. Scopriamo chi è Sunak, dalle origini alla sua carriera politica.

Chi è Rishi Sunak, il conservatore britannico che potrebbe essere il nuovo primo ministro

Rishi Sunak è nato Southampton il 12 maggio del 1980. Le sue origini sono indiane nonostante i genitori siano nati in Kenya e in Tanzania. Di religione induista è sempre stato tra i promotori della Global Britain. Sunak si è definito sempre inglese al 100% poiché nato è cresciuto oltremanica. Fin da piccolo ha avuto una forte propensione per la matematicache lo ha portato con il tempo a coltivare la passione per l'economia. Sunak ha frequentato l'università di Oxford e poi è volato oltreoceano per approfondire i sui studi alla prestigiosa università di Stanford, dove ha conosciuto la moglie Akshata Murthy, figlia del sesto uomo più ricco dell'India.

La carriera politica di Sunak: dalla Camera dei Comuni al duello con Liz Truss

La sua carriera politica è iniziata non troppi anni fa, nel 2015. In quell'anno fu nominato parlamentare della Camera dei Comuni. Rieletto nel 2018 nella stessa Aula, ha ricoperto il ruolo di sottosegretario parlamentare per il Governo locale. Nel 2020, vista l'ammirazione di Boris Johnson, è stato nominato ministro del'Economia. Inizialmente il suo volto era noto a pochi e non tutti avevano fiducia in Sunak. Con gli anni, soprattutto durante la pandemia, si è rivelato un abile ministro dato che ha saputo gestire le sfide economiche causate dalla Brexit e dalla Pandemia di Coronavirus. A proposito di Brexit, Sunak si è sempre detto favorevole sposando completamente la linea di partito ma è stato tra i politici più moderati e aperti al dibattito. Nel 2022, da fedelissimo di Boris Johnson, è stato tra i responsabili della caduta del governo dei Tory. Le sue intenzioni, da uomo e politico ambizioso, non sono mai state celate. Rishi Sunak ambisce alla ruolo di Primo Ministro inglese. L'ex ministro dell'Economia ha dovuto fare i conti però con Liz Truss, che lo ha battuto alle primarie diventano premier. L'avventura della Tuss è terminata dopo poco più di 40 giorni e adesso Sunak è tra i favoriti per il 10 di downing street.

La famosa iniziativa che ha salvato i ristoratori inglesi durante la Pandemia di Coronavirus

Di Rishi Sunak si ricorda un'iniziativa che ha aiutato moltissimi commercianti, soprattutto nel ramo della ristorazione. Stiamo parlando dell'iniziativa "Eat out to Help out". L'ex ministro dell'Economica chiedeva al popolo inglese di mangiare fuori per aiutare i ristoratori in difficoltà a causa dei continui lockdown imposti dal governo inglese per arginare le varie ondate di Covid-19. Ma come aiutava i ristoratori? Per coloro che aderivano al progetto proposto da Suank vi era un rimborso per le offerte concesse. I consumatori invece potevano usufruire di uno sconto del 50% sui prodotti alimentari e bevande analcoliche.