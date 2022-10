Purtroppo sappiamo tutti quanti che da mesi ormai i prezzi sono aumentati notevolmente, a volte anche in maniera esorbitante, infatti secondo l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) l’inflazione è salita fino al 8,9%.

Ma l’aumento che preoccupa di più è quello relativo alle bollette di luce e gas, infatti questo ha portato a dei rincari che vanno a toccare numerosi beni e servizi, come mutui, prestiti e finanziamenti, ma anche il prezzo di vari generi alimentari e delle pietanze servite nei ristoranti.

Vediamo dunque come ha risposto un ristorante nello specifico a questi rincari.

Civitanova: il ristorante con il menù di 2 euro in più

Molti ristoratori si sono ritrovati a dover pagare cifre sempre più alte a causa dei rincari del caro bollette e il titolare di un locale nello specifico inizialmente ha sopportato, soprattutto durante luglio e agosto, ma la situazione non è migliorata e “non è semplice continuare con queste stangate”, ammette lui stesso.

Siamo così arrivati al mese di ottobre e il ristorante Hops, gestito da Simone Sgariglia e situato a Civitanova nelle Marche, ha messo in atto uno stratagemma che prevede un aumento di 2 euro nel menù del suo locale, aggiungendo un timbro apposito che recita appunto “+ 2 € energia”.

Questo ristorante in particolare utilizza una cucina completamente elettrica e vari macchinari usati per la produzione della birra, che hanno comportato un aumento delle bollette anche per quanto riguarda il metano, senza contare i costi delle materie prime, anch’essi in continuo aumento. È chiaro, dunque, quanto fosse diventata insostenibile la situazione dopo mesi di rincari.

Bolletta da 24.000 euro: le spiegazioni del titolare

Simone Sgariglia non si pente della sua decisione, infatti afferma “non credo di aver fatto nulla di male”, rivelando i costi esorbitanti che si è ritrovato a pagare in questi mesi. Infatti le bollette del ristorante Hops sono passate da 8.000 a 24.000 euro, costi che il titolare non riesce più a sostenere da solo.

Aggiungere 2 euro in più in questo modo, però, potrebbe essere una soluzione migliore rispetto a quella dei ristoratori che hanno aumentato direttamente i prezzi delle pietanze, infatti questi prezzi non diminuiranno al diminuire delle bollette, ma rimarranno così, mentre Hops potrebbe o eliminare o dimezzare i suoi.

Il titolare, infine, spiega come un aumento di 2 euro sia meglio che pagare tre euro in più nel caso in cui si decida di acquistare primo, secondo e contorno, secondo la strategia degli altri ristoratori, e conclude rimarcando la sua trasparenza e onestà poiché dal suo ristorante si esce “sempre con lo scontrino in mano” e i 15 dipendenti sono “tutti remunerati e a norma di legge”.