Crisi dei locali che non trovano personale disposto a lavorare nelle strutture ricettive e in bar e ristoranti?

Difficoltà per i proprietari a trovare persone da assumere? In questa prima parte del 2022 è un tema del quale si parla molto spesso ma va anche sottolineata una storia molto curiosa che arriva dalla Spagna. Un'hamburgeria di Malaga che non sembra avere decisamente questo tipo di problemi con il personale che si presenta ogni giorno portando curriculum.

Si tratta di una hamburgeria di Malaga che è andata agli onori delle cronache perchè ha preso una decisione sicuramente molto rara se non unica. I titolari hanno infatti deciso di pubblicare direttamente sul menù lo stipendio del personale e dei camerieri che lavorano nel locale.

La motivazione data dai titolari:

“In questo modo si potrà sradicare una piaga che sta avendo pesantissime ripercussioni sul piano sociale”.

Ecco tutti i dettagli di questa storia. Una storia che porta ai camerieri uno stipendio netto di 1.430 euro al mese.

Ristorante inserisce nel menu lo stipendio dei camerieri e di tutto il personale

La storia, nel nostro paese, viene raccontata dal quotidiano La Repubblica.

Un ristorante nel quartiere di Teatinos dove si trova la città universitaria di Malaga e in cui c'è una grande atmosfera giovanile ha deciso di pubblicare sul proprio menù lo stipendio dei propri camerieri.

Questa hamburgeria di Malaga in Spagna, racconta il sito del quotidiano La Repubblica, ha deciso di pubblicare tutto direttamente sul menu. Si possono scegliere le pietanze da mangiare e leggere le condizioni di lavoro e le retribuzioni di tutto il personale.

“Mangiando a La Grillaera mini catena di hamburger andalusa con due sedi, a Malaga e nella vicina Algeciras. – spiegano dal locale – si può contribuire in questo modo a sradicare una piaga sociale".

Se in Italia la questione del personale che non si trova sta facendo molto discutere anche in stretta correlazione al reddito di cittadinanza ma anche alla scarsa remunerazione che spesso viene data per questa tipologia di lavori va detto che ci sono altri paesi come la Spagna in cui la situazione sostanzialmente non è tanto diversa dalla nostra.

Per ovviare a questa situazione quindi questo ristorante di Malaga ha deciso di passare alle vie di fatto prendendo una decisione davvero peculiare.

Ristoranti e crisi del personale: anche la Spagna si trova alle prese con la crisi del personale

Anche la Spagna, come del resto l'Italia, è stata colpita duramente dalla crisi causata dal Covid. La situazione economica di tante strutture ricettive e alberghiere è molto precaria.

Ora che si cerca di ripartire anche da quelle parti spesso si fatica a trovare personale che possa essere impiegato nel settore alberghiero e nel settore ricettivo. Anche per la qualità della paga.

Il dibattito si è fatto molto aspro con chi da un lato dice che le paghe non sono all'altezza e molti imprenditori che non hanno molto a genio questa situazione. E il fatto di venire bollati o etichettati per quello che non sono.

Ci sono naturalmente situazioni e situazioni a cui fare riferimento ma ci sono anche imprenditori che prendono iniziative molto particolari e in ogni modo trovano anche l'occasione di fare parlare di se stessi.

E' il caso di questo ristorante di Malaga che ha deciso di pubblicare in tutta evidenza sul proprio menù, in maniera molto diretta la politica del ristorante relativa agli stipendi dei propri dipendenti.

E non ci si è limitati a pubblicare le politiche relative agli stipendi ma si sono pubblicati proprio gli stipendi reali del personale impiegato in quel locale. E' evidente che una notizia di questo tipo è diventata in pochissimo tempo virale sui social facendo il giro di tutta la Spagna e non solo.

Ristorante spagnolo pubblica lo stipendio sul menu

Come è nata questa storia e come è diventata virale? A raccontarlo è il quotidiano la Repubblica che spiega come tutto è nato sul social network Twitter.

Nelle risposte ad un utente che si lamentava delle condizioni ricevute in vari colloqui di lavoro del fratello è stata pubblicata la foto del ristorante la Grillaera di Malaga.

Ed ecco le cifre nello specifico. Sono 1648 euro lordi per un impegno di 40 ore settimanali. Un importo che al netto delle tasse spagnole fa un guadagno mensile netto per quel monte orario di 1.430 euro.

Ristorante pubblica il dato degli stipendi del personale: ecco le altre condizioni economiche

Non è stata solo la cifra che viene pagata nel menù dalla catena spagnola che ha due sedi a Malaga e Algeciras ad essere pubblicata.

Il ristorante non ha inserito solamente queste righe del proprio menù ma una sezione intera. Che illustra tutte le condizioni dei lavoro dei propri dipendenti.

“Lo stipendio dei nostri dipendenti - così spiegano negli spazi - è previsto dal contratto di ospitalità di Cadice".

Specificano infatti quante persone e in che posizione lavorano, i giorni di riposo che spettano a ognuno dei dipendenti (2 a settimana), la tipologia di contratto (su base oraria) e il fatto che ben l'80% dei dipendenti ha un contratto a tempo indeterminato.

"Mangiando da Grillaera - si legge sul più volte sul menù - contribuisci a creare un mestiere più giusto e sradicare una piaga sociale".

Parlano i titolari del ristorante: "Ci piace andare controcorrente"

Nel sito internet https://www.malagahoy.es/ si racconta anche che si tratta di locali molto particolari.

Ad esempio ad Algeciras, dove c'è un altro ristorante della stessa proprietà, i commensali possono anche vivere un'esperienza inaspettata. E i piatti possono essere serviti da un cameriere vestito da un personaggio di un film con anche un piccolo spettacolo intorno nel momento della consegna del piatto.

Sono tre i giovani soci titolari dei due locali e che si conoscono da quando avevano quattro anni.

Sergio Díaz, uno dei tre soci, lo ha spiegato nel programma La Ventana di Cadena Ser:

"Ci conosciamo da quando avevamo quattro anni, Justo e Dani sono fratelli, io no , ma come se fosse la stessa cosa. Uno dei valori del nostro marchio è andare controcorrente. Se nessuno mette quello che pagano i tuoi lavoratori, lo faremo".

"Chiediamo ai nostri dipendenti - continua - di fare cose a cui non sono abituati nel settore dell'ospitalità e sappiamo che devono avere il loro stipendio e uno stipendio emotivo. Le leggi ci sono per rispettarle e bisogna lavorare sodo. Lavoriamo tutti i giorni, noi soci non contiamo le ore in cui siamo nei locali, ma cerchiamo di dare quanta più dignità possibile alla professione".

Ristorante pubblica i dati degli stipendi dei suoi camerieri: “Riceviamo curriculum ogni giorno”

Alla domanda se hanno problemi ad assumere camerieri o cuochi, Díaz ha spiegato:

"Riceviamo curriculum tutti i giorni. Chi mangia da noi e vede il menu pensa che non sia male lavorare qui. Vedono che i camerieri si divertono nei turni e non fanno quello che fanno ovunque".

I lavoratori locali sono "molto contenti" di questa iniziativa e confermano che le cifre che compaiono nella lettera sono reali:

"Lavoro nel settore dell'ospitalità da quando avevo 16 anni e non avevo mai avuto queste condizioni di lavoro. Sono molto orgoglioso che le cose siano fatte bene qui e la gente lo sappia".

afferma uno dei camerieri del locale di Malaga.

“Ogni giorno molte persone ci dicono che vogliono lavorare qui. I clienti apprezzano anche la chiarezza e la trasparenza dei locali".

La Grillaera era già una delle attività in ascesa nella zona di Malaga ora con questa notizia uscita su tanti media di sicuro la sua popolarità è aumentata.