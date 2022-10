Quella di Rita Calore, madre di Stefano Cucchi, è stata una vita piana di sofferenza per la morte prematura del figlio ma anche di soddisfazione, per la vittoria della lunga battaglia legale di rilevanza nazionale.

Rita si è spenta nella mattinata del 17 ottobre. La notizia ha iniziato a circolare dopo il post pubblicato su Facebook dell'avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia:

“Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni e Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia.”

Ricorderemo di lei il grande amore per Stefano che le ha dato la forza di proseguire il lungo e faticoso processo per il riconoscimento dell’ingiustizia subita dal figlio.

Rita Calore, è morta la mamma di Stefano Cucchi

“Finalmente è arrivata giustizia dopo tanti anni almeno nei confronti di chi ha picchiato Stefano causando la morte”, con queste parole Rita Calore aveva commentato la vittoria della causa in Cassazione che confermò la condanna ai carabinieri per il pestaggio di Stefano. Molte volte in passato la donna aveva parlato del figlio, descrivendolo come un ragazzo come tutti impegnato tra lavoro e sport. Dopo un periodo di dipendenza dalla droga Stefano stava lentamente tornando alla normalità, aiutato dal sostegno della famiglia, soprattutto della sorella Ilaria che non ha mai smesso di credere nella giustizia e che ora è una parlamentare italiana. Queste le parole di Rita Calore: