Agricoltori in rivolta, l'Unione europea ci porterà alla miseria? - L'opinione di Marcotti

Prezzi insostenibili e zero tutele: gli agricoltori temono il fallimento e la rivolta non si ferma. La protesta contro le politiche agricole dell'Ue prosegue in Italia e all'estero: cosa sta succedendo? L'esperto Giancarlo Marcotti fa chiarezza.

I trattori assediano l'Europa, spingendosi fino al cuore pulsante dell'Unione europea. Gli agricoltori italiani e non solo bloccano le strade in segno di protesta, scagliandosi contro le politiche europee. L'Ue imporrebbe limiti troppo stringenti e gli agricoltori chiedono di ripensare le misure sulla sostenibilità agroalimentare, temendo un crollo dei propri profitti e una minor competitività rispetto ai prodotti esteri (che arriverebbero a prezzi stracciati). Quali sono allora le richieste avanzate dagli agricoltori in rivolta? E quali le politiche agricole pensate dall'Ue? A fare chiarezza ci pensa l'esperto Giancarlo Marcotti.

La rivolta degli agricoltori dilaga per l'Europa

Migliaia di agricoltori hanno riposto gli attrezzi e bloccato le strade. Gli agricoltori devono far fronte a continui rincari e ora protestano contro misure pensate dall'Ue con l'intento di rendere maggiormente sostenibile il settore agroalimentare. Dopo le proteste di dicembre in Germania, la rivolta si è diffusa a macchia d'olio in tutto il continente. Coinvolti dalle manifestazioni anche:

• Italia

• Francia

• Belgio

• Romania

Il malcontento comincia a farsi sentire in altri Stati. Non solo in Romania: anche in Ungheria e in Polonia gli agricoltori esprimono la propria preoccupazione per importazioni a basso costo provenienti dall’Ucraina. E in altri Paesi le proteste non sono una novità. In Olanda, per esempio, già nel 2019 gli agricoltori in rivolta chiedevano al Governo di dimezzare la produzione di bestiame per ridurre le emissioni di ossido di azoto. A Bruxelles, inoltre, gli agricoltori lanciano spesso latte contro i muri o bloccano le strade con il bestiame. Nel nostro Paese, invece, gli agricoltori chiedono più tutele per il Made in Italy e protestano contro l’aumento del prezzo del gasolio.

Perché le proteste non si fermano

Ma qual è il motivo che ha spinto il settore agricolo a scendere per le strade? Gli agricoltori hanno manifestato una certa diffidenza nei confronti del piano da 55 miliardi di euro pensato per rinnovare la Politica Agricola Comune (PAC) e renderla più sostenibile.

In particolare, gli agricoltori protestano contro l'obbligo di:

• destinare almeno il 4% dei terreni coltivabili a funzioni non produttive

• effettuare rotazioni delle colture

• ridurre l’uso di fertilizzanti di almeno il 20%

Per molti agricoltori, le misure pensate dall'Ue sono destinate a impoverire il settore agricolo, rendendolo meno competitivo rispetto alle importazioni.