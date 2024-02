Tutto su Roberto Amatulli, il "santone" citato dal killer di Altavilla Milicia

La conversione, gli eventi religiosi e i miracoli. Ecco chi è Roberto Amatulli, ex parrucchiere diventato un pastore evangelico.

Chi è Roberto Amatulli? La sua storia è singolare e a tratti assurda in quanto da parrucchiere è diventato "santone" in seguito alla sua conversione. Il suo nome, spesso, è stato menzionato dal killer di Altavilla Milicia, l'uomo di 54 anni che ha ucciso tutta la sua famiglia. Scopriamo qualcosa in più su questo "santone" di Bari.

Tutto su Roberto Amatulli, il "santone" che il killer di Palermo citava spesso su Facebook

Roberto Amatulli era una persona comune, ma da qualche anno è diventato una star sui social network in quanto seguito da moltissimi adepti che condividono i suoi pensieri e la sua visione religiosa. Amatulli ha iniziato a lavorare come barbiere nella città di Bari ma poi, dal nulla, ha avuto una conversione religiosa ed è diventato un pastore evangelico.

Amatulli ha intrapreso un viaggiato in tutto il Sud Italia durante il quale ha dato vita a dei veri e propri eventi di evangelizzazione. Lui è un "santone", non un pastore come gli altri, e infatti sostiene di essere un "ministro di Gesù Cristo ripieno dello spirito santo" (almeno così si è definito sui suoi profili social).

Il pastore Amatulli è convinto di poter fare miracoli in quanto durante i suoi eventi si cimenta in pratiche di guarigione, esorcismi e cerimonie di battesimo che si svolgono in piscina o al mare. Roberto Amatulli, oltre a scacciare il cancro ed il demonio dalle persone che si affidano ai suoi miracoli e alle sue preghiere, ha detto di aver risvegliato anche un bambino dal coma grazie alle sue preghiera recitate in videochiamata. Purtroppo, però, quel bambino è morto poco dopo, ma Amatulli ha affermato:

È stata fatta la volontà del signore, è dura da accettare ma Dio è Dio. Abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare per salvarlo.

Roberto Amatulli è molto attivo su Facebook e TikTok dove è solito tenere delle dirette a cui assistono i suoi seguaci e condividere foto e video delle sue attività religiose.

Giovanni Barreca era un fan del "santone" barese

Giovanni Barreca, 54 anni, ha ucciso ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, la moglie e i figli. L'assassino è reo confesso e insieme a lui sono stati identificati due complici: un uomo di 50 anni originario della Campania e una donna di 42 anni del Palermitano.

Il filo conduttore tra queste persone è la loro fede ed ossessione mistica verso il demonio. Ovviamente Barrecca (e presumibilmente anche i due complici) non poteva non essere un fanatico di Roberto Amatulli e in molte occasioni lo ha menzionato anche sui suoi profili social.

Al momento, però, gli inquirenti stanno ignorando Amatulli in quanto non è minimamente coinvolto nel caso di Altavilla Milicia sebbene, come avevano scoperto anche Le Iene, molti adepti si sarebbero allontanati dalle proprie famiglie dopo aver iniziato a frequentare la setta del "santone barese.

Leggi anche: Il significato di genocidio, lo "stop" di Ghali infiamma la polemica: ecco che vuol dire