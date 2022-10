Padre del Porcellum. due volte ministro e tre vicepresidente del Senato, il senatore leghista è in lizza per la nomina di seconda carica dello Stato.

“Io al Senato? Pronto, ma scelgono i leader”. Questa la risposta di Roberto Calderoli alla domanda su un suo prossimo incarico come presidente del Senato. Un’intera carriera all’interno della Lega, dal progetto secessionista alla svolta sovranista, il senatore bergamasco si è reso celebre, nel corso delle varie legislature, per alcune dichiarazioni al di sopra delle righe, e autore di leggi aspramente criticate, come il famigerato Porcellum.

Vediamo nel dettaglio la sua carriera politica e i ruoli istituzionali ricoperti.

La laurea in medicina e i primi passi nella politica di Roberto Calderoli

Nato nel 1956 a Bergamo, si laurea in medicina nel 1982 a Milano ed è iscritto all’albo sia dei medici-chirurgici sia dell’albo degli odontoiatri.

La sua avventura politica inizia agli albori della Lega Nord di Umberto Bossi. Calderoli è tra i “padri fondatori” del movimento padano, di cui sarà presidente nel 1993 e segretario generale dal 1995 al 2002. Nel 1998 si unisce con rito celtico alla compagna Sabina Negri. Più tardi, nel 2015, sposa Gianna Gancia, questa volta in chiesa secondo la tradizione cattolica.

Entra in Parlamento per la prima volta nel 1992 con oltre 12mila preferenze. Alle elezioni successive, nel 1994, la Lega Nord è alleata del Polo delle Libertà guidato da Silvio Berlusconi. Il governo dura poco più di sei mesi, periodo durante il quale Calderoli presiede la Commissione Affari Sociale per la Camera.

Incarichi e attività parlamentare del deputato leghista

Nel 2001 si insedia il secondo governo Berlusconi. Il deputato leghista è nominato Ministro per le riforme Istituzionali e la devoluzione. Sue sono le proposte della riforma costituzionale che mira ad attribuire maggiore autonomia alle regioni, ridurre il numero dei parlamentari e superare il bicameralismo perfetto. La legge viene approvata dal Parlamento, ma bocciata al referendum costituzionale del 2006.

Sempre Calderoli è autore della riforma elettorale, la legge n.270 del 21 dicembre 2005 definita da lui stesso una “porcata”, che, modulata in latino, è nota come Porcellum. La legge fu molto criticata dall’opposizione e da vari opinionisti politici, per il blocco delle preferenze e l’attribuzione di un premio di maggioranza ampio. Su questi ultimi due aspetti si basa la sentenza della Corte Costituzionale del 2013 che giudicherà incostituzionale il Porcellum. Sono note, in questi anni, le sue dichiarazioni contro la religione islamica.

Nel 2008 viene eletto senatore con la coalizione di centrodestra, e assume l’incarico di Ministro per la semplificazione. È celebre una sua foto del 2010 che lo ritrae con un lanciafiamme in mano in procinto di bruciare una colonna di leggi appena abrogate.

È stato per tre volte vicepresidente del Senato, dal 2001 al 2004, dal 2006 al 2008 e dal 2013 al 2018. Dopo la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni dello scorso 25 settembre, il suo nome è nella lista dei papabili per diventare la seconda carica dello Stato.