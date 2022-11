La rotta è tracciata. Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie del Governo Meloni, Roberto Calderoli lo ha posto come uno dei suoi obiettivi di mandato.

Ovvero quello di restituire un'identità alle province e tornare al sistema precedente con l'elezione diretta da parte dei cittadini del presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali. Calderoli ha avuto un incontro con UPI (Unione delle Provincie Italiane) e il 2023 sarà l'anno in cui si darà il via a questo progetto di riforma. I dettagli.

Province, la riforma Calderoli porterà di nuovo all'elezione diretta da parte dei cittadini di presidente e consiglio provinciale

Roberto Calderoli ha pubblicato un post su Facebook in cui sottolinea di avere avuto un incontro con i rappresentanti dell'Upi (Unone Province Italiane) e di avere concordato l'intenzione di restruire un'identità ben precisa alle province.

Ho avuto un incontro positivo con l’UPI, scrive su Facebook il ministro Roberto Calderoli, un incontro in cui abbiamo riscontrato una totale convergenza sulla restituzione dell’identità alle Province, che si può realizzare soltanto attraverso un’elezione diretta del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale.

"È idea condivisa - aggiunge Calderoli - sia dal ministro che dall’UPI che alla luce di questo obiettivo si debba procedere ad un aggiornamento delle funzioni delle Province stesse e dei relativi finanziamenti”.

Il ministro Roberto Calderoli: ”Atteggiamento positivo delle provincie sul tema autonomia”

Il ministro Roberto Calderoli poi parla anche di autonomia, uno dei temi cardine del partito, la Lega, del quale è esponente di primo piano:

Ho poi riscontrato – continua Calderoli - un atteggiamento positivo da parte delle Province sull’autonomia differenziata, rispettosa dell’unitarietà giuridica ed economica del Paese, con la previsione che le ulteriori competenze, fra cui quelle amministrative acquisite attraverso l’autonomia differenziata, possano a loro volta essere devolute agli enti sul territorio.

Presidente della Provincia eletto direttamente dai cittadini: serve una norma che le faccia funzionare come in passato

Naturalmente ora occorrerà mettere in atto un funzionamento delle province con norme ad hoc che possano fare tornare ai meccanismi con cui a lungo sono stati eletti presidenti e consiglieri provinciali.

Se fino ad alcuni anni fa, da un punto di vista istituzionale, le province erano enti amministrativi del tutto simili ai comuni con un presidente e un consiglio eletti direttamente dai cittadini, attualmente la situazione è decisamente diversa.

Le Province: la situazione dalla Riforma Delrio alla situazione attuale

La legge 56/2014 ovvero la cosiddetta legge Delrio, dal nome dell'allora ministro, intervenne sulle province.

In quel momento storico e in quella fase politica un’idea molto diffusa era che le province fossero enti sostanzialmente da superare. Per molti enti simbolo dello spreco.

Come spiega bene il sito openpolis.it:

”La legge aveva definito una disciplina che sarebbe dovuta essere transitoria, in attesa della completa abolizione delle province. La riforma costituzionale Renzi-Boschi del 2016 infatti prevedeva che le città metropolitane restassero gli unici enti di area vasta presenti nel paese. Come è noto però la riforma non è mai entrata in vigore, visto il voto contrario dei cittadini al referendum del dicembre 2016 che poi ha portato anche alla conclusione dell'esperienza politica del Governo guidato da Matteo Renzi".

In questa lunga transizione lo smantellamento delle province è rimasto a metà: gli enti non sono più guidati da giunte e presidente eletti dai cittadini, eppure gli enti gestiscono ancora servizi pubblici essenziali, come scuole e viabilità, ma con minori stanziamenti e personale. Sono ora consiglieri comunali e sindaci a votare per eleggere i presidenti delle province.

Questa “normativa provvisoria”, seppur con qualche accorgimento, è rimasta attiva dal 2014 ad oggi.

Un periodo lungo in cui è diventato evidente come l’indebolimento degli enti di area vasta abbia rappresentato una criticità nel sistema istituzionale.

Ed ora in questo contesto si riparte con l'idea di Roberto Calderoli di dare nuovo vigore alle province facendole tornare un ente più vicino ai cittadini con elezione diretta di presidente e consiglio provinciale.

Roberto Calderoli: "La riforma delle province si inserisce nel contesto dell'autonomia"

Roberto Calderoli parlando di autonomia e riforma delle Province sottolinea che

sono passati diversi ministri prima di me e non hanno mai portato nulla in consiglio dei ministri su questi temi. Il capitolo Provincia è la cosa più urgente. Occorrono pazienza e spirito di confronto, senza pregiudizi, l'obiettivo è portare a casa l'autonomia. Io sono abituato ad assolvere i compiti che mi affidano. L'ho fatto in passato con il federalismo fiscale, con la semplificazione legislativa. Non voglio fallire ora.

"Gli enti locali non vengono trascurati - conclude Calderoli - le funzioni amministrative attribuite alla Regione in base all’intesa possono a loro volta essere attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane della Regione".