Scomparso dai radar oltre 25 anni fa, Rocco Morabito è stato arrestato in Brasile nel 2021. Il boss della Ndrangheta ha finito la sua corsa: nella notte fra il 5 ed il 6 luglio è atterrato a Roma e immediatamente portato in carcere.

Una storia rocambolesca che farebbe milioni di visualizzazioni se trasformata in una serie Netflix, finalmente giunge a termine con il trionfo della giustizia. Ecco chi è Rocco Morabito, il latitante più ricercato d’Italia, appena consegnato alle autorità stanotte. Il boss della Ndrangheta si trovava in Brasile, dove ha condotto le sue attività criminali per oltre vent’anni prima dell’arresto nel 2021.

Ieri è stato estradato in Italia e consegnato alla polizia. A 56 anni di età dovrà scontare una pena di 30 anni in carcere, condanna imposta dalla Corte d’Appello di Palermo e confermata dalla Cassazione.

A darne la notizia tante testate nazionali, tra cui il giornalista Antonio Talia che scrive su Twitter:

"Rocco Morabito, boss della #Ndrangheta considerato uno dei più potenti narcotrafficanti del mondo, è atterrato all’aeroporto di Ciampino dopo l’estradizione dal Brasile. Era in fuga dal ‘94 e deve scontare 30 anni di carcere. Oggi è un bel giorno."

Ed è effettivamente un bel giorno quello in cui la giustizia trionfa.

La cattura ed estradizione di Rocco Morabito

L’avvistamento che ha portato alla cattura del boss è avvenuto qualche anno fa, a João Pessoa in Brasile. Nella nazione sudamericana la Ndrangheta gestiva (e purtroppo gestisce ancora) i traffici di cocaina con l’Italia e l’Europa.

Morabito vi si trovava insieme ad un altro latitante membro della Ndrangheta: Vincenzo Pasquino. I due erano scomparsi dai radar oltre 25 anni fa, nel mentre continuavano i loro traffici che hanno fatto incassare miliardi di euro all’associazione criminale.

Tutti questi soldi arrivavano in Lombardia, dove l'aveva i suoi contatti principali, e venivano riciclati principalmente in attività immobiliari.

In seguito, Rocco Morabito è stato acciuffato in Brasile nel 2021. L’operazione di ricerca era avvenuta in concerto tra il Comando Provinciale di Reggio Calabria, i Carabinieri del ROS e l’agenzia americana FBI.

Tutte queste agenzie erano state mobilitate per la sua cattura in quanto egli era inserito nella lista dei “Latitanti di massima pericolosità”, una sezione del programma speciale di ricerca del nostro Ministero dell’Interno.

Il boss è rimasto in carcere per quasi un anno, frutto della lentezza burocratica del Ministero dell’Interno Brasiliano. Alla fine, nelle scorse ore, il duro lavoro dell’ambasciata Italiana in Brasile ha ripagato.

Finalmente, dopo una vita in fuga, è stato estradato in Italia, atterrando nella notte fra 5 e 6 luglio all'aeroporto di Roma Ciampino.

Chi è Rocco Morabito, una vita rocambolesca

“Tamunga”, cos' era soprannominato il latitante, faceva parte di una delle famiglie più potenti della Locride. Imparentato con i più famosi Giuseppe e Leo, Rocco Morabito è entrato nella criminalità da giovanissimo, ad appena 17 anni.

Il soprannome Tamunga gli venne attribuito perché, da giovane, sfrecciava sulle spiagge calabresi nel fuoristrada militare Auto Munga.

Nel 1989, il fratello Leo venne ucciso in un attentato mafioso, e lo stesso Rocco fu gravemente ferito ad una gamba. Non si risalì mai ai responsabili di questo attacco.

La sua carriera criminale l’ha portato prima a Milano, dove aveva collegamenti diretti con la Calabria, e poi in Sudamerica. Nel continente la Ndrangheta prendeva tutti i suoi rifornimenti di cocaina, trasportati in Europa con un’organizzazione da business multinazionale.

Il primo, significativo arresto fu nel 1994, nella città Brasiliana di Fortaleza. Fu rimesso quasi immediatamente in libertà, rientrando in Italia. A quel punto, notato dal GIP di Palermo, gli fu emesso un mandato di cattura nel 1995. Da allora si sono perse le sue tracce per anni. La sua cattura ha davvero la parvenza di un film di Hollywood. Come per i film, tuttavia, non bisogna mai fare l’errore di identificarsi con il protagonista, poiché spesso non è lui il “buono”. Non sarebbe sorprendente se qualche regista decidesse di fare un film su Rocco Morabito, visto che la mafia italiana è un argomento molto in voga nel cinema americano.

La ricomparsa del boss

Sotto il falso nome di Francisco Antonio Capeletto Souza, il boss della Ndrangheta faceva la bella vita a Punta del Este, in Uruguay.

Tra villone e Mercedes, giustificate sotto la falsa professione di imprenditore, nel 2017 Morabito venne finalmente scoperto ed arrestato. Fu portato a Montevideo, la capitale dell’Uruguay, dove rimase per due anni in attesa dell’estradizione.

Poco prima di essere spedito in Italia, il boss riuscì ad evadere dal carcere insieme ad altri tre compagni. Era il 2019, e ricominciava la sua latitanza. Questa volta, decise di continuare i suoi affari direttamente in Brasile. Come sappiamo, però, questa seconda latitanza è durata molto di meno. Finalmente arrestato di nuovo nel 2021, ora è nelle mani della polizia italiana. Verosimilmente passerà il resto della sua vita in carcere.