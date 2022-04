Rocco Siffredi parla della sua vita davanti le telecamere di Kiss Kiss tv e parla della pornografia e dell’uso errato che molti ragazzi ne fanno come strumento di educazione sessuale. Nel corso dell’intervista sono stati toccati diversi argomenti, dalla guerra alla famiglia, fino alla guerra in Ucraina.

Le interviste con Rocco nazionale non sono mai caste e prive di doppi sensi, ma in molte occasioni l’attore porno di fama internazionale riesce a sorprendere, tirando fuori delle perle che molti non si aspettano.

Rocco Siffredi non è solamente un porno attore. Che ci crediate o no è anche un uomo molto attivo nel sociale e un uomo dedito alla famiglia, in particolare, alla moglie, Rosa Caracciolo, e ai due figli, Leonardo e Lorenzo.

In questa video intervista, che potrete visualizzare al seguente link, il porno attore ha potuto parlare anche della sua carriera e del suo lavoro, ma alla domanda di Pippo Pelo su quali fossero i capolavori della sua vita, Rocco Siffredi emozionato risponde che sono senza dubbio, dopo i suoi genitori che non lo hanno mai ostacolato, la moglie e i suoi due figli.

Tuttavia, ad ogni sua intervista, non può che emergere la passione per il suo lavoro, accompagnata anche da una buona dose di humor (anche un po’ hot in vari punti) che mette sempre molta allegria allo spettatore, così come anche all’intervistatore, Pippo Pelo.

Rocco Siffredi, il porno e la pornografia

Nell’intervista a Kiss Kiss tv, Rocco Siffredi parla di porno e di pornografia. In particolare, dell’approccio che hanno i giovani nei confronti del porno. L’intervistatore, Pippo Pelo, interviene subito con una domanda che molti giovani interessati continuano a farsi, ovvero “Quali sono le caratteristiche per diventare un attore porno? In sostanza, come si diventa un porno attore?”

“Oggi è facilissimo! Oggi il settore – dice l’attore – è pieno di attori che pur non avendo la capacità fisica, attraverso la possibilità della chimica, che oggi c’è e che prima non c’era, più o meno chiunque ha voglia di mettersi in questo mestiere, che poi in realtà lo fanno tutti. […] ma è un mestiere molto complicato da fare!”

Le difficoltà legate ai problemi di prestanza fisica che ogni uomo affronta almeno una volta nella vita, sul set si amplificano. In sostanza, dice Rocco, il porno è alla portata di tutti, ma non è proprio un gioco da ragazzi.

Purtroppo, però, i giovani ancora oggi non fanno un buon uso della pornografia. Molti di loro approcciano con la sessualità per la prima volta anche attraverso il porno, ma secondo il porno attore, questo è un errore, perché l’educazione sessuale deve essere in primo luogo portata avanti dai genitori e poi dalle istituzioni scolastiche.

Proprio durante l’intervista, il porno attore ha confessato che i suoi figli non hanno mai guardato un suo porno e che hanno ricevuto un’appropriata educazione sessuale solamente dagli insegnamenti dei loro genitori.

Proprio per questo, Rocco Siffredi lancia una petizione su Change.org e fa un appello alle scuole, affinché possano portare l’educazione sessuale a scuola.

"La pornografia dovrebbe essere intrattenimento, ma in mancanza di alternative è diventata uno strumento di apprendimento, soprattutto tra i giovani. Secondo voi è normale?"

Secondo il porno divo, il sesso è anche libertà e proprio per questo dovrebbe essere portato nelle scuole ed insegnato ai giovani. La petizione online è stata diretta all’allora ministro dell'istruzione Stefania Giannini, per l'introduzione dell'educazione sessuale obbligatoria nelle scuole italiane.

Purtroppo, il nostro paese risulta essere indietro nell’educazione sessuale, rispetto ad altri paesi europei. L’educazione sessuale manca solamente in Bulgaria, Cipro, Lituania, Polonia, Romania, Regno Unito e, ovviamente, Italia.

Nel corso di decenni sono state fatte diverse proposte, fino al Ddl Zan bocciato poi al Senato. In sostanza, in Italia non esiste ancora una legge sull’educazione sessuale perché ancora oggi il sesso è visto come un tabù. Per il porno divo, invece, il sesso è libertà, quindi, dice:

"Il dialogo, l'ascolto, l'apertura mentale sui temi del sesso sono in Italia ancora lontani. Il sesso è in Italia ancora tabù - scrive infatti Siffredi - mentre in molti avrebbero bisogno di parlarne, aprirsi, essere ascoltati e ricevere risposte. Tanti giovani avrebbero voglia di soddisfare le proprie curiosità ma non sanno a chi rivolgersi"

Con il lancio della sua petizione, Rocco Siffredi, ci mette la faccia e anche l’esperienza “offrendo la sua "completa disponibilità a visitare le scuole italiane”

Perché?

"i ragazzi hanno il diritto di aprirsi, fare domande, avere risposte, ricevere una formazione su una delle cose più belle e importanti nella vita" – conclude l’attore.

Rocco Siffredi, non solo il porno. Sulla guerra, “Mi tocca molto vedere i bambini sotto la guerra e strumentalizzati!”

Ma tornando all’intervista di Kiss Kiss tv, ad un certo punto si parla anche della situazione in Ucraina e dei bambini in guerra. La domanda di Pippo Pelo è precisa e chirurgica: “Cos’è il senso del pudore per te?”

Forse a questa domanda ci si aspettava una risposta goliardica “alla Siffredi”, ma l’attore risponde alla domanda affrontando e toccando uno degli argomenti clou del momento, la guerra e i bambini in guerra:

“Il mio senso del pudore è molto diverso da tanti altri. Mi tocca molto vedere i bambini sotto la guerra, mi tocca vederli ammazzati, mi tocca quando vengono strumentalizzati. Questo è il mio seno del pudore. Sicuramente, non è la sessualità […] è solo quella parte lì, dove mi tocca nel profondo. A volte mi chiedo come sia possibile una cosa del genere. Per me i bambini dovrebbero tutti ridere, scherzare e divertirsi durante la loro infanzia.” E aggiunge – “Questi argomenti mi toccano molto. Tantissime volte mi sono trovato in disaccordo con molte persone care – in merito alla questione migratoria – e io dico, ragazzi, ma se voi foste stati al posto loro, cosa avreste fatto. In posti come la Siria, o Africa, si parla molto spesso di guerra da molto tempo. Io seguo un solo comandamento, ovvero “Non fare ad altri ciò che non vorresti ricevere”, per questo se tu ti trovi dall’altra parte, vorresti tanto che qualcuno ti dia una mano.”

Rocco Siffredi, “il porno mi ha dato la vita che volevo”

In questo momento storico molto delicato, la libertà non viene vista di buon occhio da certe menti retrograde. Rocco Siffredi, per un certo senso, è proprio il simbolo della libertà, in particolare, della libertà sessuale.

Pippo Pelo, quindi, pone all’attore una domanda che fa l’occhiolino all’attuale situazione in Russia e alla libertà di espressione:

“Quante volte ti sei ritrovato a scontrarti con chi la libertà altrui non riesce a concepirla o non riesce a viverla con serenità e, quindi, cerca di ostacolarla anche solo con una battuta, o con uno sguardo, oppure perché no, con una battuta detta alle spalle?”

L’attore risponde – “Tantissime volte! Ma siccome io accetto sempre le critiche, mi sono sempre detto che chi fa sesso, chi lo pratica, capisce la mia vita. Chi non lo pratica, non la capisce. C’è poco da discutere!”

Infine, conclude l’intervista con un appello: