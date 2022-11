Ron De Santis sfida Donald Trump e in Florida si prepara a "distruggere" il suo padrino. De Santis piace a molti sia nell'ambiente politico repubblicano che fuori. La sua ascesa politica è iniziata grazie alle battaglie culturali statunitensi che lo hanno reso un uomo del popolo che sa parlare alla pancia delle persone. Scopriamo chi è quello che potrebbe diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti d'America.

L'ascesa politica di Ron De Santis: ecco chi è il rivale di Donald Trump

Ron De Santis, classe 1978, 44 anni compiuti il 14 settembre. Padre di Madison, Mamie e Mason e marito, dal 2010, dell'ex conduttrice televisiva Jill Casey Black. La sua rielezione non era mai stata messa in discussione dai repubblicani nonostante nel 2018 vinse in Florida per il rotto della cuffia. Una manciata di voti in più hanno fatto si che De Santis diventasse governatore, ma da quel momento tutto è cambiato. Molti si sono chiesti come sia possibile che un politico che non godeva di ampio consenso ora è tra i papabili per la White House. La risposta l'hanno data molti studiosi e giornalisti statunitensi e sta nelle battaglie politiche ed ideologiche di De Santis. Il suo è un nome che sicuramente sentiremo spesso nel prossimo futuro, insiema a John Fetterman, il repubblicano che ha stravinto in Pennsylvania.

I temi cari a Ron De Santis

La sua retorica è quasi del tutto populista e concentrata sulla cultura statunitense, come già anticipato. De Santis si è apertamente schierato contro la sinistra americana accusandola di promuovere modelli sbagliati di immigrazione, ideologia gender e primo tra tutti il Covid. Grazie alla pandemia Ron De Santis ha trovato terreno fertile per coltivare la sua ascesa politica, diventando il difensore di una parte di popolo che magari non temeva il famigerato virus o che si scagliava contro le restrizioni. In Florida De Santis si è battuto per riaprire le scuole durante i periodi di lockdown duro ed eliminare le mascherine negli istituti. Sempre sulla scuola, De Santis ha approvato due norme: lo "Stop Woke Act" e il "Don't Say Gay". Per quanto riguarda la prima legge, si limitava di insegnare nelle scuole temi legati alla razza e si consentiva ai genitori di citare in giudizio scuole e insegnanti in caso di violazioni; la seconda legge, molto cara agli ultra conservatori, vietava di parlare di orientamento sessuale e identità di genere alle elementari e ne restringeva la discussione alle superiori.

De Santis Vs Trump

I suoi discorsi non si discostano troppo dalla posizione repubblicana se non proprio trumpiana. Donald Trump si definisce infatti il padrino politico di Ron De Santis, ma, dato che ora l'allievo ha superato il maestro, adesso quello che un tempo era il suo figlioccio è diventato il suo acerrimo nemico. L'ex presidente degli Stati Uniti d'America lo sfiderà in Florida per la corsa alle presidenziali 2024 ed è infuriato perché una parte degli elettori influenti del partito ha già dichiarato che voterà per De Santis. Forse la leadership repubblicana vuole distaccarsi da Trump data la sua esperienza alla Casa Bianca e i suoi provvedimenti giudiziari andando in all-in con De Santis. I primi commenti a caldo arrivano da funzionari statunitensi che, come riporta il Corriere della Sera, hanno dichiarato alla CNN:

"Ho sentito persone dire che Trump è Giovanni Battista che spiana la strada a Gesù. Ma ho anche raccolto le preoccupazioni di chi teme DeSantis abbia fiutato il vento e si sia messo nella giusta posizione al momento giusto, ma che non ci si possa fidare di lui".

Dunque, per quanto De Santis possa piacere, resta il dubbio e, rimanendo in tema biblico, c'è la possibilità che da salvatore della patria il governatore della Florida possa diventare un novello "Giuda" assetato di potere.