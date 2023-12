Rossella Cominotti, le indagni continuano. Spuntano altre piste

Nonostante la sua ammissione di colpevolezza, gli inquirenti conservano dubbi significativi sull'omicidio di Rossella e sul fallito suicidio di Zenucchi, gettando luce su un intricato labirinto di eventi che continua a suscitare domande senza risposta.

Il progetto dell'omicidio-suicidio

La versione fornita da Zenucchi parla di un presunto progetto di morte elaborato dalla coppia, entrambi pervasi da una profonda stanchezza nei confronti della vita. L'obiettivo era apparentemente chiaro: mettere fine insieme alle proprie esistenze, gettandosi da un dirupo. Tuttavia, la tragica realtà ha visto la morte di Rossella, mentre Zenucchi ha fallito ripetutamente nel suo tentativo di togliersi la vita. La coppia aveva prenotato una stanza in un albergo della Val di Vara da circa dieci giorni, durante i quali avevano acquisito siringhe per l'uso di eroina. La scena del delitto sembra aver coinvolto un rasoio, uno strumento che Rossella, ex parrucchiera, aveva familiarità a causa della sua professione.

Dettagli e dinamiche dell'omicidio

L'omicidio sarebbe avvenuto mercoledì 6 dicembre sera, con Zenucchi che avrebbe tagliato la gola a Rossella, la donna che aveva sposato lo scorso marzo. Tuttavia, la morte di Rossella non sarebbe sopraggiunta immediatamente ma dopo un paio d'ore. Durante questo periodo, Zenucchi avrebbe continuato a dichiararle il suo amore e l'avrebbe vegliata per ben 36 ore. Il 7 dicembre, dopo un caffè e l'annuncio alla reception della loro partenza, Zenucchi si allontana da solo in auto, dirigendosi verso un presunto punto di impatto mortale.

Mistero intorno al movente

Nonostante le rivelazioni di Zenucchi sugli intenti condivisi di morire insieme, gli inquirenti non riescono ancora a comprendere appieno il movente dietro questa tragica decisione. Cambiamenti in itinere sembrano aver portato all'omicidio di Rossella, ma le ragioni dietro questi drammatici sviluppi restano oscure. Zenucchi, descritto come un individuo insolito, sembra aver avuto contatti con gruppi satanici su Facebook e aver vissuto in una comunità di recupero. La sua compagna, al contrario, era descritta come una donna riservata ma con "tanta voglia di vivere". La situazione finanziaria della coppia sembrava stabile, ma ulteriori dettagli devono essere confermati.

Ultimi giorni di vita

La coppia gestiva un'edicola a Bonemerse, e la loro scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra i residenti. Un cartello sospetto sulla saracinesca del negozio annunciava una chiusura anticipata, alimentando le preoccupazioni dei locali. La coppia aveva preso una stanza in un albergo, portando con sé siringhe e un rasoio, uno strumento che avrebbe poi causato la morte di Rossella. Nel tentativo di far luce sulla situazione, il sindaco di Bonemerse aveva segnalato la scomparsa alla polizia, scatenando una serie di eventi che hanno portato all'arresto di Zenucchi.

La tragica fine di Rossella Cominotti

Le indagini convergono ora verso la convinzione che Alfredo Zenucchi abbia ucciso la moglie, Rossella Cominotti. Nonostante le dichiarazioni dell'uomo e la scoperta di un rasoio vicino al cadavere, le autorità stanno ancora cercando di comprendere appieno i dettagli di cosa sia accaduto nei loro ultimi giorni di vita. La lettera d'addio trovata nella loro stanza potrebbe contenere indizi importanti, ma sarà necessaria una perizia calligrafica per confermare la sua autenticità.

La storia di Rossella Cominotti e Alfredo Zenucchi è un intricato intreccio di dolore, mistero e decisioni estreme. La comunità e gli inquirenti sono ancora alla ricerca di risposte che possano gettare luce su questa tragedia, e le indagini proseguiranno per scoprire i dettagli nascosti di questi 12 giorni d'inferno.