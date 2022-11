Matteo Salvini, leader della Lega, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, si scaglia contro chi guida ubriaco e chiede per loro pene più dure. Una norma sarebbe necessaria dato che i morti sulle strade a causa della guida in stato d'ebbrezza aumentano di giorno in giorno. Spunta però un suo tweet che non è mai stato rimosso risalente al 2013 in cui sembra essere in contraddizione con ciò che afferma oggi.

Matteo Salvini vuole pene più dure per chi guida ubriaco

Al momento esiste il reato di omicidio stradale che prevede pene fino ad un massimo di 12 anni di reclusione. Per Matteo Salvini è necessario inasprire le condanne così da punire ancora di più o almeno disincentivare coloro che dopo aver bevuto o assunto sostante stupefacenti si mettono al volante in quanto pericolosi per loro e per gli altri. Il dibattito è aperto tanto che il capo della polizia Lamberto Giannini, ha pensato anche ad una presunta responsabilità dei gestori dei locali, ma a questa ha aggiunto che è necessaria

"Un'educazione importante che venga dal contesto delle famiglie e delle scuole. In particolare è necessaria una campagna di informazione che faccia presente quante insidie ci siano nella guida pericolosa".

Un po' di dati: troppe morti bianche sulle strade italiane

Le morti su strada sono all'ordine del giorno e questo lo dimostra l'Osservatorio Asaps, l'Associazione sostenitori Polstrada. Basti pensare che solo nell'ultimo fine settimana sono morte 29 persone a causa di incidenti stradali. Di questi 29 morti, 12 avevano meno di 35 anni, tra cui tre bambini di 2, 10 e 12 anni. Gli incidenti non sono avvenuti in autostrada, ma quasi tutti su strade extraurbane. Tornando alle vittime giovanissime, dall'inizio del 2022 sono 32 i bambini deceduti in strada e l'anno non è ancora terminato. Il numero supera di gran lunga quello dell'anno precedente (2021), dove persero la vita in strada 29 bambini.

Osservando questi dati si potrebbe affermare che le strade italiane possono essere letali, figurarsi con l'aggravante della guida in stato d'ebbrezza. Viene da pensare dunque che sia importante agire per rendere le strade più sicure.

Il tweet di Matteo Salvini del 2013

Salvini ha solo parlato di pene più dure ma al momento nulla è ancora in bozza e non ci sono proposte note. Lo stesso ministro delle Infrastrutture, però, nel 2013, non sembrava essere così attento o sensibile alla tematica delle morti su strada. In un tweet del leader della Lega datato 13 luglio 2013 alle ore 00.22, era scritto: Gran serata coi Fratelli Leghisti. Ginepro, assenzio, limoncello e ora.. sereni al volante con Vasco! Liberi liberi siamo Noi!!!. Ora, non è detto che Salvini o altri "Fratelli Leghisti" si siano messi alla guida dopo aver bevuto l'elenco di liquori dalla gradazione alcolica elevata illustrati dal leader del Carroccio, ma sicuramente un messaggio del genere da colui che nel dicembre dello stesso anno è diventato il Segretario della Lega oltre ad essere un po' in contraddizione con ciò che ora vuole combattere è fortemente diseducativo. "Cambiare opinione non è difficile" come direbbe Vasco, che è stato nominato da Salvini, ma alla fine si sa, ciò che viene premiato sempre, insieme al merito, è l'essere coerente.