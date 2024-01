Polemica su Salvini in visita il pastificio Rummo: "Alla faccia della farina di insetti"

Scoppiano le polemiche sulle parole di Matteo Salvini durane la sua visita al pastificio italiano Rummo: mentre il ministro elogia la qualità italiana e i prodotti del territorio, alcuni vedono nelle sue dichiarazioni un chiaro e netto attacco politico.

Ecco cosa è successo e perché tutti parlano della visita di Salvini a Rummo.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha visitato il pastificio italiano della Rummo (nella sede di Benevento) nella giornata del 19 gennaio scorso, pubblicando alcune foto e alcuni video sul suo profilo Instagram.

Le sue dichiarazioni in difesa della qualità della pasta italiana hanno fatto discutere l'opinione pubblica. In particolare, il ministro ha detto:

Alcune persone hanno visto in queste parole un duro attacco contro coloro che difendono l'introduzione della farina di insetti o della polvere di insetti tra gli ingredienti di alcuni prodotti.

Secondo Salvini, parafrasando le sue parole, la farina di insetti e tutti i prodotti derivanti da quest'ultima, dovrebbero essere lasciati a Bruxelles, a coloro che combattono la dieta mediterranea.

Proseguendo nella visita allo stabilimento Rummo, Salvini ha sottolineato con stupore l'impegno nella produzione di pasta, elogiando l'Italia:

Inutile dire che le parole del ministro hanno suscitato non poche polemiche da parte di coloro che sono invece favorevoli all'introduzione di farina di insetti, e altri prodotti di questo filone. Ma non finisce qui.

Sul web le foto e i video di Salvini hanno iniziato a diffondersi rapidamente, suscitando alcuni dubbi tra gli utenti: che legame ci sarebbe tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il pastificio Rummo?

Altri utenti hanno invece fatto emergere dubbi sulla provenienza del grano utilizzato dal pastificio: è davvero solo italiano o ci sono degli altri Paese dai quali importiamo il prodotto?

E mentre il web si scatena contro Salvini, anche il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon (presente insieme al ministro) lascia un commento dopo la visita al pastificio:

E anche Pina Castiello, sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento, ha commentato la visita difendendo i prodotti e le eccellenze italiane:

Tuteleremo e difenderemo le nostre perle enogastronomiche da chi, in nome di una idea bizzarra dell’ Europa, ha in mente di sostituirle con farine d’insetti ed altre prelibatezze, si fa per dire, di questo tipo.