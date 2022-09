NASA, JAXA, ESA e CSA hanno deciso di promuovere Samantha Cristoforetti come capo della Stazione Spaziale Internazionale. La cerimonia si terrà in orbita il 28 settembre 2022. Astro Samantha è la prima donna europea a comandare la ISS.

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) avrà un nuovo capo, i suo nome è noto a tutto il mondo ed è un orgoglio italiano, si tratta di Samantha Cristoforetti. La futura comandante sarà la prima donna europea a governare la ISS e molti colleghi ed precedenti comandanti sono pienamente soddisfatti di questo traguardo.

Il nuovo capo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sarà Samantha Cristoforetti

Samantha Cristoforetti nel mese di aprile 2022 è partita nuovamente alla volta della ISS con la missione dell'Agenzia European Space Agency (ESA) "Minerva". Come si legge sull'sito dell'Esa, il compito della Cristoforetti è quello di supervisionare le attività nei moduli e nei componenti statunitensi, europei, giapponesi e canadesi della Stazione. L'astronauta è poi responsabile del Segmento Orbitale degli Stati Uniti (USOS). Mentre è ancora in missione, astro Samantha ha ricevuto la bella notizia e la cerimonia si terrà proprio a bordo della ISS con la consegna simbolica di una chiave da parte dell'ex comandante della Stazione Spaziale Internazione. Il tutto è previsto per il giorno 28 settembre 2022 e sarà trasmesso sulla Web TV dell'ESA. La Cristoforetti ha già rilasciato delle dichiarazioni, dicendo:

"Sono onorata della mia nomina a comandante e non vedo l'ora di attingere all'esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare in orbita un team molto capace".

Astro Samantha è stata scelta da NASA, JAXA, ESA e CSA

Parole di stima e di congratulazioni sono arrivate da molti suoi colleghi e in particolare dall'ex comandante della Stazione Spaziale Internazionale Frank De Winnie, responsabile di programma della ISS. De Winnie ha dichiarato:

"Sono lieto che la programmazione sia cambiata in modo tale che a Samantha possa di nuovo essere assegnata la posizione di comandante. Ha il nostro pieno appoggio per svolgere questo importante ruolo di leadership. Non c'è dubbio che la sua direzione garantirà ulteriori successi alla missione".

Ma al di là delle congratulazioni c'è altro. De Winnie, congiuntamente con altri suoi colleghi, è uno degli assegnatari del ruolo di comandante agli astronauti della ISS. Frank De Winnie, come capo del Centro Europeo Addestramento astronauti (EAC) e Responsabile di programma della ISS, ha deciso insieme alla NASA, JAXA, ESA e alla CSA di promuovere la Cristoforetti a Comandante dell'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale.

Di cosa si occupa il Comandante dell'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale

Il Comandante dell'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale ha un ruolo ben preciso e, come spiega l'ESA, "è responsabile del lavoro e del benessere dell'equipaggio in orbita, deve mantenere una comunicazione efficace con i team a terra e coordina le azioni dell'equipaggio in caso di situazioni di emergenza". Samantha Cristoforetti, inoltre, dato che dovrà tornare sul pianeta terra, svolgerà questo importante ruolo nelle ultime settimane di permanenza nella Stazione Spaziale Internazionale. Dunque, un altro compito che dovrà svolgere astro Samantha, sarà quello di "garantire un efficace passaggio di consegne al successivo equipaggio".