Chi era Samira Sabzian? La giovanissima iraniana detenuta da 10 anni chiamata "la sposa bambina" è stata giustiziata dal governo iraniano. Le autorità hanno deciso di condannarla a morte perché aveva ucciso il marito che era stata costretta a sposare.

Orrore in Iran, impiccata la sposa bambina che ha ucciso il marito: chi era Samira Sabzian

Samira Sabzian è la diciottesima donna, nel 2023, uccisa in seguito ad una condanna a morte voluta delle istituzioni iraniane. La giovane ragazza aveva 29 anni e ha passato gli ultimi 10 anni della sua vita in una prigione dell'Iran. Samira era detenuta dal 2013 perché aveva ucciso suo marito quando aveva solo 19 anni. Purtroppo la giovane 29enne iraniana non ha mai avuto la possibilità di decidere in quanto quell'uomo con cui si è dovuta unire nel sacro vincolo del matrimonio era stato scelto da altre persone.

Come se non bastasse, Samira Sabzian, aveva subito continue violenze domestiche dal marito, ma la giustizia iraniana non è mai intervenuta in quel caso in quanto, come riporta anche Riccardo Noury, portavoce Amnesty International Italia:

Le leggi iraniane consentono matrimoni forzati e precoci, ma non proteggono le donne dalla violenza domestica.

Noury ha poi concluso dicendo:

Samira Sabzian è la tragica testimonianza di un sistema imperniato sull’oppressione delle donne, sin dalla loro infanzia.

Samira Sabzian, purtroppo, è solo una delle tante vittime del regime iraniano. In Iran, infatti, solo nel 2023, sono state impiccate 800 persone e almeno 18 di esse erano donne.

La reazione dei politici italiani

La classe politica italiana non è stata indifferente alla morte di Samira Sabzian. A Palazzo Madama, sede del Senato della repubblica, i senatori dei gruppi politici hanno voluto esprimere parole di cordoglio e riflessione dopo aver appreso dell'esecuzione della giovane ragazza iraniana all'alba del 20 dicembre.

Ester Mieli, Fratelli d'Italia, ha affermato:

Siamo a fianco di tutte donne per la difesa dei diritti e della libertà.

Ivan Scalfarotto, Italia Viva, ha invece attacco gli Ayatollah dichiarando che:

Appendono per il collo i figli della libertà.

Poi ha aggiunto:

Hanno uccisa una donna che era stata una sposa bambina, che era stata violentata da un marito più grande. Questo parlamento ha gli occhi aperti non pensino che tutto questo avviene lontano dagli sguardi del mondo. Non possiamo più assistere a cose così, senza sentirci offesi da quanto appreso.

Tra le fila della Lega si è alzata la voce di Stefania Pucciarelli, che ha detto:

I tanti appelli per la salvezza di Samira sono caduti nel vuoto.

Poi ha affermato:

Inoltrerò una richiesta formale all'ambasciatore iraniano a Roma.

Alessandra Maiorio, Movimento 5 Stelle, ha affermato:

Mi unisco agli appelli perché questo Senato possa davvero farsi sentire, e far sentire che l'attenzione dell'Italia è puntata sul regime oppressivo dell'Iran.

Leggi anche: Quanti femminicidi in Italia nel 2023: un allarme sociale da affrontare con determinazione