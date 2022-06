Un bambino svizzero di 12 anni di nome Benjamin era a San Marino. E' entrato in un negozio di alimentari, Alimentari Chiaruzzi nel corso di una gita scolastica. Ha rubato un ovetto Kinder. Ma una volta tornato a casa si è pentito del suo gesto. Ha preso carta e penna e con l'aiuto del padre ha scritto una lettera al titolare del negozio per scusarsi per il suo gesto e nella raccomandata inviata ha anche inserito una banconota da 10 euro.

Un bambino svizzero di 12 anni di nome Benjamin era a San Marino. E' entrato in un negozio di alimentari, Alimentari Chiaruzzi, nel corso di una gita scolastica.

Il bambino, svizzero, non aveva i soldi con se ma non ha resistito e ha preso un ovetto Kinder senza pagare.

Ma una volta tornato a casa in Svizzera si è pentito del suo gesto. Ha preso carta e penna e con l'aiuto del padre ha scritto una lettera al titolare del negozio per scusarsi per il suo gesto e nella raccomandata inviata anche anche inserito una banconota da 10 euro.

Bimbo ruba uovo Kinder e spedisce raccomandata al negozio: il post del titolare Chiaruzzi

A raccontare la storia che davvero è molto particolare è lo stesso titolare del negozio di San Marino Danilo Chiaruzzi.

Sulla sua pagina Facebook Danilo Chiaruzzi scrive:

”Ormai non mi sorprende più nulla con quello che abbiamo passato in questi due anni. Ma oggi mi sono ricreduto. Mi è arrivata una raccomandata dalla Svizzera, scritta a mano con all'interno 10 euro come lettera di scuse di un padre il cui figlio in gita mi avrebbe rubato un ovetto Kinder”.

”Sono rimasto allibito e questa dovrebbero leggerla tanti ragazzi che quotidianamente per gioco o sfida mi rubano patatine, caramelle o altro! Gli risponderò con una cartolina e un invito a trovarci per stringergli la mano”.

Chiaruzzi ha inteso rendere pubblica la vicenda non solo per raccontare questa bella storia, ma anche per arrivare ai ragazzini come Benjamin e ai loro genitori.

Bimbo ruba uovo Kinder e si pente: la lettera inviata al negozio

Nella lettera che il dodicenne svizzero Benjamin ha scritto per il negozio di San Marino scritta in lingua tedesca si legge:

”Cari signore e signori, il mio nome è Benjamin, ho 12 anni e sono della Svizzera. Domenica 30 maggio 2022 ero a San Marino e ho preso un ovetto JOY-Kinder. Mi dispiace molto, so di avere sbagliato e quindi per essere in pace con il mio Dio e con lei sono a inviare 10 euro. Spero mi possiate perdonare”.

Dire che il negoziante sia rimasto basito al momento della lettura della raccomandata è senz'altro dire poco.

Bimbo ruba uovo Kinder e restituisce la cifra: le parole del titolare del negozio

Chiaruzzi interpellato dal Quotidiano Nazionale racconta che nella sua vita non gli era mai capitata una situazione di questo genere.

"Furti se ne sono subiti tanti, in continuazione, ma nessuno che abbia mai restituito nulla – racconta con un sorriso, quasi commosso –. È stata una bella sorpresa, davvero. Sono rimasto allibito quando ho aperto la raccomandata. Questa lettera, di un ragazzo così giovane, scritta a mano, dovrebbero leggerla tanti ragazzi".

E aggiunge un dettaglio:

”Adesso, a prendere carta e penna sarò io. Risponderò al ragazzo con una cartolina o magari con una lettera e lo inviterò a tornare al più presto da queste parti. Voglio stringergli la mano, mi sembra il minimo. Ma alla lettera aggiungerò anche una torta tipica di San Marino perché il gesto che ha fatto non lo dimenticherò di certo".

Bimbo invia 10 euro al negozio: una valanga di commenti sui social

Il titolare del negozio Danilo Chiaruzzi posta sui social la lettera di Benjamin e le parole scritte dal ragazzino svizzero in pochi minuti passano sotto gli occhi di centinaia di persone. E i commenti si moltiplicano.

”Fossero tutti così”, ”complimenti”, ”qualche gentiluomo esiste ancora”.

E ci sono anche commenti più articolati:

”Mosca rarissima, complimenti. In questo tempo sono pochi i genitori che sanno ancora fare il loro ruolo”.

E un altro utente: ”Questo post dovrebbe fare il giro del mondo”. ”Spettacolo Danilo, da condividere”. ”Il gesto è bellissimo ed è un grande insegnamento”. Dire che ”è esemplare” è dire poco.

Il gesto del bambino, le reazioni e i commenti sui social

Nel frattempo si moltiplicano anche le condivisioni al post di Chiaruzzi.

Tanti altri commenti affermano ”che meraviglia”, ”meravigliosa attitudine di veri genitori. Quando e se torna vorrei anche io stringergli la mano”. ”Una testimonianza preziosa che fa bene al cuore. Una lettera da pubblicare”.

”Bravissimo – dice una utente a Chiaruzzi - hai fatto bene a pubblicare questa lettera d'altri tempi che sembra essere uscita dal libro Cuore”.

C'è anche chi fa una battuta ironica:

”Certo che in Svizzera gli ovetti Kinder costano un bel po'”.

A questo ha risposto lo stesso titolare ”il prezzo esposto è di 1,5 euro ma forse ha usato il prezzo svizzero”.

E ancora: ”Che bello sapere che c'è ancora qualcuno che insegna i valori veri e importanti”, ”le persone perbene esistono ancora”. ”Un gesto bellissimo e onesto che fa bene al cuore per chi lo ha ricevuto e per chi lo ha donato. Grazie Dany per avere condiviso questa bellissima lezione di vita autentica e onesta”.

Bambino invia 10 euro al negozio per un ovetto rubato, le reazioni: "Racconterò ai miei alunni questa storia"

Un'insegnante scrive: ”Bellissima, esistono ancora le persone per bene! Racconterò ai miei alunni questo esempio meraviglioso”.

E ancora ”Gesto bellissimo”, ”complimenti a questa famiglia”, ”bellissimo”, ”bellissima lezione di vita per tante persone! Grande segno di rispetto che oggi purtroppo non si vede più”.

E ancora ”Troppo bella”, ”le persone oneste ci sono ancora”, ”grande prova di onestà dovremmo imparare tutti questa lezione, questo ragazzo domani sarà un uomo onesto”.