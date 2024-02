Sandra Milo, in passato, ha avuto dei debiti con lo Stato italiano. La notizia è tornata attuale a pochi giorni dal decesso della nota star del cinema nazionale ed internazionale. La musa di Fellini aveva già raccontato, in alcune interviste, della sua situazione finanziaria dichiarando di essere stata trattata male e di non essere una criminale.

Sandra Milo: i debiti dell'attrice con lo Stato italiano

Sebbene fosse una notizia quasi sconvolgente, Sandra Milo non si era mai nascosta dietro un dito facendo un passo avanti e affermando di avere dei debiti con lo Stato italiano. Le cifre erano a dir poco elevate e ammontavano a circa 3 milioni di euro, diventati poi 850mila euro circa. Gli ultimi lavori dell'attrice, infatti, sono stati necessari a risanare i debiti che aveva con il fisco italiano.

La cifra di 3 milioni di euro, come affermò la Milo nel 2019, fu un errore di calcolo e a tal proposito l'attrice disse:

La questione non è finita, però ho deciso di combattere per sostenere quelli che sono i diritti miei e della mia famiglia. Tutti quanti in Italia abbiamo fatto dei debiti. Io intendo pagare, ma solo quello che devo, non un carico ingiusto.

A causa della sua posizione con il fisco, Sandra Milo, non ha potuto godere dei guadagni dei suoi ultimi lavori perché l'agenzia delle entrate attingeva direttamente da quei compensi per saldare i debiti. L'attrice aveva anche dichiarato di non essere una criminale e di non capire perché lo Stato italiano la stesse trattando in quel modo, aggiungendo di sentirsi anche vittima di un'ingiustizia.

I figli dell'attrice ricordano tutti i suoi sacrifici

Durante la camera ardente di Sandra Milo, gli eredi Debora, Ciro e Azzurra hanno ricordato la madre e tutti i suoi sacrifici. La primogenita Debora ha poi aggiunto:

Mia madre ha pagato sempre in prima persona i suoi errori e non si è mai vantata delle sue conquiste. Il cinema a volte la ha osannata, a volte dimenticata, ma noi sappiamo che lei ha seminato solo amore, generosità. Se ne è andata senza neanche una casa di proprietà, perché ha donato quello che ha guadagnato a chi ne aveva più bisogno.

Sempre la figlia Debora, ricordando la defunta madre, ha parlato delle sue battaglie civili e politiche e ha concluso il suo ricordo con queste parole:

Mia madre è una donna di cultura che nonostante la guerra le abbia impedito di ottenere un titolo di studio, non ha mai passato un giorno senza leggere.

