Sanremo 2024, tutti i messaggi politici nascosti nelle canzoni: da Ghali a Dargen

Come ogni anno il palco dell'Ariston diventa l'occasione perfetta per portare all'attenzione di tutti alcuni temi legati all'attualità, alla cronaca e persino alla politica italiana: è successo anche nel corso del Festival di Sanremo 2024, in particolare riguardo a dei messaggi politici nascosti all'interno delle canzoni.

Resta ancora un mistero il motivo per cui Irama stringeva una collana sul palco, ma sono ben chiari i messaggi politici che alcuni cantanti hanno inserito nei loro brani: ecco quali sono e cosa significano.

Sanremo 2024, tutti i messaggi politici nascosti

Amadeus era stato ben chiaro sin dall'inizio sul fatto che la politica non sarebbe entrata dalle porte dell'Ariston, ma in realtà ci sono numerosi messaggi politici all'interno delle canzoni che sono state portate in gara al Festival di Sanremo 2024.

Nel corso della prima serata, quando tutti abbiamo potuto ascoltare per la prima volta i brani, si è rivelato inequivocabilmente il significato ci ogni canzone.

Non sono mancati i momenti di svago, di divertimento (grazie alle gag di Mengoni e non solo), ma anche di riflessione su temi di attualità: tra tutti, l'arrivo della mamma del ragazzo che ha perso la vita la notte di Capodanno, Giovanni Battista Cutolo, detto “Giò Giò”, colpito da un proiettile vagante a Napoli.

Mengoni al Governo: "Tutti i baci hanno gli stessi diritti"

Lo stesso co-conduttore della serata, Marco Mengoni, ha lanciato un messaggio chiarissimo: "Tutti i baci hanno gli stessi diritti, vi potete baciare senza fare scandalo".

Il riferimento era al bacio tra Rosa Chemical e Fedez dello scorso anno che fece notevole scalpore.

Ma l'attenzione si rivolge anche al Governo, che ha dimostrato chiare posizioni di fronte a chi non si uniforma alla "famiglia tradizionale".

E subito dopo il siparietto, Mengoni ha iniziato a distribuire in platea dei dispositivi che permettono di baciare chiunque senza alcun contatto tra le labbra, attraverso uno specchio. Lui stesso ha baciato Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus.

I messaggi politici nascosti nelle canzoni

Anche all'interno di alcune canzoni portate in gara a Sanremo 2024 sono stati inseriti dei messaggi politici su cui occorre riflettere: in particolare, parliamo dei brani di Ghali e Dargen D'amico.

Ghali, presente per la prima volta sul palco dell'Ariston, ha cantato il brano "Casa Mia", il cui testo non lascia dubbi: "Casa mia, casa tua che differenza c’è?".

Lui, un giovane tunisino, è riuscito a salire sul palco di Sanremo presentando una canzone che parla di identità e di radici, con un chiaro riferimento alle guerre e ai confini che dividono e uccidono (nel testo: "Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale, altro che amore").

Dargen D'amico, invece, si spinge ben oltre il testo della sua canzone, "Onda alta" (che parla di migranti e di continue tragedie in mare): il suo ingresso all'Ariston è rimasto impresso nella mente di tutti.

Il cantante ha lanciato un appello di cessate in fuoco riferendosi al popolo palestinese ancora sotto i bombardamenti israeliani che negli ultimi mesi hanno provocato 27.585 morti a Gaza.