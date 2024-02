Le polemiche relative al televoto durante la finale si Sanremo 2024 non si fermano e stavolta interviene anche il Codacons. L'associazione a difesa degli utenti e dei consumatori vuole chiarezza e trasparenza da parte della Rai e chiede di rendere noti i dati dei voti che gli artisti in gara hanno ricevuto dai telespettatori.

Sanremo 2024, polemica per il televoto: il Codacons chiede chiarezza

La finale di Sanremo è stata caratterizzata dal caos più totale già dai primi minuti, soprattutto a causa del televoto. Il sistema che aveva il compito di raccogliere i voti per i cantanti in gara era andato in tilt a causa dell'incredibile mole di sms ricevuti. Molti spettatori hanno lamentato problemi tecnici in quanto non era pervenuto il messaggio che certificava l'avvenuta votazione. Anche gli artisti hanno segnalato tale problema incoraggiando comunque i propri fan a votare per loro.

Nonostante ciò i voti sono stati comunque raccolti correttamente come ha fatto sapere Telecom. Il messaggio di conferma era arrivato direttamente il giorno successivo alla finale, domenica 11 febbraio 2024, in quanto si stava dando priorità all'acquisizione dei voti. Ogni preferenza espressa, dunque, è stata valida sebbene confermata dopo oltre 12 ore.

Queste affermazioni non hanno però convinto il Codacons e Assoutenti che hanno formalmente chiesto alla Rai di rendere noti i dati raccolti con il televoto e le singole preferenze della sala stampa e delle radio, tutto questo per avere la massima trasparenza. Questa la nota del Codacons e di Assoutenti:

La Rai dovrà fornire tutti i dati circa i voti espressi dal pubblico attraverso il televoto e quelli dei singoli componenti delle giurie della sala stampa e delle radio.

Assoutenti, invece, ha anche chiesto di rivedere lo strumento del televoto utilizzando queste parole:

Ciò che è certo è che ogni anno il televoto di Sanremo, così come quello utilizzato da altri programmi televisivi molto seguiti dal pubblico, è al centro di polemiche e contestazioni.

Poi hanno aggiunto:

Per questo proponiamo alla Rai l'apertura di un tavolo di confronto con le associazioni dei consumatori, volto a studiare già dalla prossima edizione del Festival nuovi sistemi di votazione alternativi al televoto che siano più equi e in grado di garantire maggiore trasparenza al pubblico.

Il pubblico da casa insorge

Se il Codacons e Assoutenti hanno fatto questa formale richiesta alla Rai è perché a segnalare il cattivo funzionamento del televoto sono stati proprio coloro che speravano di supportare i loro artisti preferiti da casa.

Molti telespettatori hanno parlato addirittura di Festival truccato, in particolare i fan del rapper napoletano Geolier. Seguendo la loro teoria, dal momento che l'artista partenopeo era il favorito visto il successo durante la serata cover, il televoto sarebbe stato manomesso di proposito per impedire la vittoria dell'artista.

