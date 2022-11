Tutti i migranti fermi al porto di Catania sbarcano e si grida al pasticcio di Giorgia Meloni. Dalla proposta del blocco navale ai "carichi residuali", il presidente del Consiglio dei Ministri fa un brutta figura di fronte alla Francia, all'Unione Europea e a una parte del suo elettorato.

Dopo due giorni di attesa tutti i migranti o "carichi residuali" sbarcano a Catania

In campagna elettorale si annunciava una rivoluzione in tema di immigrazione e si continuava ad attaccare la sinistra per essere troppo permissiva nei confronti degli sbarchi. Eppure, guardando a quanto è successo al porto di Catania, sembra che il vento non sia cambiato. In un primo momento la leader di Fratelli d'Italia sembrava fedele alla sua proposta e Matteo Piantedosi, ministro degli Interni, stava svolgendo il suo ruolo secondo quanto dettato del governo centrale. Ma cosa è successo? Nulla. Giorgia Meloni non ha potuto far altro che prendere la decisione più umana possibile: far sbarcare i migranti della Geo Barentes e della Humanity I. Ma non senza fare capricci. Sulla questione dell'umanità va assolutamente precisato che, come aveva affermato ieri Piantedosi i migranti "non sono in mare, sono al sicuro". L'opposizione la pensava diversamente parlando di trattamenti disumani e provvedimenti ai limiti del legale come i "carichi residuali".

Le pressioni internazionali e le questione sugli "smugglers"

Il governo aveva deciso di far sbarcare solo una quota di migranti che sarebbero stati diciamo "più idonei". Stiamo parlando di donne e bambini. L'espressione "carichi residuali" stava infatti ad indicare proprio passeggeri migranti che non sono fragili e che non necessitano di assistenza. Questo ha fatto infuriare la Commissione Europea, ma soprattutto la Francia. Dal canto suo il governo si è difeso dicendo che molti di questi migranti erano vittime della tratta di esseri umani ed erano sfruttati, non avevano davvero bisogno di asilo. Quindi il pugno duro serviva non a punire i naviganti del Mediterraneo ma gli "smugglers" ossia i contrabbandieri di vite umane. Giorgia Meloni era stata inamovibile, ma è durata da domenica 6 novembre a martedì 8 novembre 2022. Poco tempo per noi, tanto per chi vedeva il suo futuro legato ad una nave.

Giorgia Meloni pasticcia con Unione Europea, Francia, opposizione e parte del suo elettorato

Un po' per le pressioni, un po' perché si parlava tanto di tutela dei diritti umani e diritto internazionale, il presidente del Consiglio dei Ministri ha dovuto cedere. Ma perché si parla di pasticcio Meloni se alla fine si è optato per la decisione migliore? Semplicemente perché il premier adesso è sotto attacco su tutti i fronti. Dopo il primo incontro internazionale di Meloni a Bruxelles la parola chiave era unità d'intenti con la von der Leyen, Metsola e Michel, ma poi c'è stato il primo richiamo perché l'Europa è accogliente, caratteristica che l'Italia non ha dimostrato nei giorni scorsi. E poi con Macron che, nella su visita a Roma, aveva delle impressioni positive sul nuovo governo ma adesso potrebbe essersi rotto qualcosa. La Francia ha infatti accolto la nave Ocean Viking aprendo il porto di Marsiglia e l'Italia ha ringraziato. Ma se da una parte si ringrazia, dall'altra si accusa. L'Eliseo non ha preso bene la strategia italiana ed ha parlato di atteggiamento "contrario al diritto del mare e allo spirito di solidarietà europea". Giorgia Meloni infine non ha fatto una bella figura con una parte dei suoi elettori che si aspettavano il pugno duro, ma si ritrovano adesso con la notizia di un massiccio sbarco di coloro che erano stati definiti "carichi residuali".