Nonostante la forte impronta politica anti-ONG messa in campo fin da subito dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dai dati emerge una realtà ben diverse sul tema immigrazione. Infatti benché a livello mediatico si continua a parlare del pugno duro utilizzato dal Ministro, i dati rilevano come dal giorno dell'insedimento di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi i migranti arrivati in Italia siano ben 9.000. Un numero record se confrontato allo stesso periodo dello scorso anno, quando a sbarcare furono soltanto 1.778.

Sbarchi record dall'insediamento del governo Meloni

Mentre continua il braccio di ferro tra le autorità italiane e tedesche sul caso della Humanity 1, nave della ONG Humanity Sos battente bandiera tedesca, i dati forniti dal Viminale delineano una situazione sbarchi tutt'altro che limitata dal nuovo governo. Tenendo come punto di riferimento l'arrivo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e dunque prendendo in considerazione i dati del periodo che va dal 24 ottobre al 3 novembre, gli sbarchi totali in Italia ammontano a 8.594, ai quali vanno aggiunti i 700 di ieri, per un totale che dunque supera i 9.000 arrivi.

Il dato segna un aumento molto considerevole, visti i soli 1.778 sbarchi dello stesso periodo dello scorso anno. Chiaramente sul forte aumento dei flussi stanno influendo diversi fattori. Come spiegato da un recente dossier di Idos in collaborazione con Centro studi confronti e Istituto di Studi politici "S. Pio V" a spingere le partenze sono in particolar modo le crisi climatiche che stanno colpendo i principali paesi di partenza dei migranti. Inoltre è il clima ancora non particolarmente rigido di questo periodo a consentire la partenza di un maggior numero di imbarcazioni in questo periodo dell'anno.

L'altro dato che colpisce è quello relativo al numero di migranti arrivati in Italia tramite soccorso da parte di ONG, che in realtà rappresenta una minoranza, visto che la maggior parte dei migranti è stata soccorsa da motovedette di Guardia Costiera e Guardia di Finanza.

Meloni in Europa: si discute anche di migranti

Il tema immigrazione è chiaramente finito anche al centro dei dialoghi avuti dalla Presidente del Consiglio nel suo viaggio in Europa per incontrare gli alti vertici dell'Unione Europea. E proprio sul tema sono giunte le parole della Premier Giorgia Meloni:

A Bruxelles abbiamo parlato di un cambio del punto di vista della posizione dell’Italia sui flussi migratori per cui la priorità diventa quella già prevista nelle normative europee, che è la difesa dei confini esterni

