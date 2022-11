Il governo Meloni opta per lo “sbarco selettivo”: possono scendere dalla nave Ong solo i migranti con problemi di salute. Su 179 persone 35 sono ancora a bordo. Cosa sono e come funziona questa nuova tipologia di sbarchi.

La nuova frontiera della lotta all’immigrazione si chiama “sbarchi selettivi” e in poche ora ha sollevato accese polemiche dell'opinione pubblica nazionale e internazionale. Il decreto approvato ad hoc per fronteggiare la questione migranti sta creando non poco scompiglio, e in mare ci sono ancora tante, troppe persone in balia delle onde da 12 giorni.

Dopo visite mediche e valutazioni di vario genere, gli sbarchi selettivi hanno selezionato chi può scendere e chi, invece, deve restare sulla Ong: donne, minori e soggetti fragili possono toccare terra mentre gli uomini no.

Continua il braccio di ferro voluto dal premier Giorgia Meloni, che ricorda inequivocabilmente la linea dura di Salvini di qualche anno fa.

Sbarchi selettivi, cosa sono e come funziona la linea del nuovo governo

A poche settimane dalla sua formazione, il neo governo di centro destra si trova a fronteggiare una ingente ondata di sbarchi che interessa oltre 9.000 persone. Tre navi Ong navigano nelle nostre acque e l'esecutivo non vuole cedere adottando gli "sbarchi selettivi". Parliamo di una nuova strategia, mai adottata fino ad ora, che seleziona chi può scendere e chi deve restare a bordo in base all'esigenza di cure mediche.

Quindi i soggetti fragili, gli anziani, le donne, i bambini vengono accompagnati sulla terra ferma dove ricevono assistenza, per gli altri invece il viaggio continua. Dei 179 migranti a bordo della Ong Humanity 1 ne sono stati fatti scendere 145, e 35 uomini sono ancora a bordo.

Intanto continuano la traversata verso l’Italia altre due navi: la tedesca Rise Above, con 90 migranti a bordo, e la norvegese Ocean Viking, con un carico di 234 persone.

Durissime le reazioni dei partiti all'opposizione

L'opposizione si fa sentire a gran voce contro la scelta dell’esecutivo di lasciare a bordo e centellinare i migranti in base a criteri discutibili. C’è chi ha definito questa "selezione" una misura disumana e razzista, non prevista da nessuna legge nazionale o internazionale.

Durissimo il PD che accusa il governo di fare dei migranti "un utilizzo politico becero e barbaro dei drammi di donne, uomini, bambini inermi”. L'attuale segretario Enrico Letta mette il carico da 90:

“Il carico residuale e lo sbarco selettivo? Linguaggio inaccettabile per scelte a Catania ancor più inaccettabili, contrarie ai principi di umanità e alle regole internazionali".

Ad essere sotto accusa non è soltanto la linea politica adottata ma anche il linguaggio. Parole come "sbarco selettivo" e “carico residuale" usate per indicare chi resta e chi scende metterebbe da parte le esigenze personali e di salute di uomini e donne bisognosi trattandoli a tutti gli effetti come "merce".