Imma Duni

Redattrice, content editor e ghost writer, classe 1978.

Laureata in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Bari, ho conseguito un Master in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, conclusosi con uno stage formativo in Adecco. Dopo aver lavorato per anni come trascrittrice di processi e sedute consiliari, provinciali e comunali, ho iniziato la mia carriera di redattrice lavorando come editor in chief per iNews di Mobinext, applicazione di informazione nazionale, occupandomi direttamente di cronaca, politica, salute, curiosità e tecnologia. Successivamente, ho collaborato come ghost writer per alcuni blog a tema immobiliare e politico, come Lucavitalerealestate e lucavitalepergrosseto, e anche come redattrice per Tabuloid.it e Contocorrenteonline.it.