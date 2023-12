Nuovo sciopero il 15 dicembre: orari e fasce di garanzia

Nuovi disagi in arrivo per chi si sposta con i mezzi pubblici a causa del nuovo sciopero del 15 dicembre degli Autoferrotranvieri, indetto dai sindacati di base per la durata di 24 ore. La mobilitazione è stata indetta per per chiedere aumento salariale, riduzione orario di lavoro, adeguamento della sicurezza, blocco delle privatizzazioni. Ma non è escluso un nuovo intervento del ministro Salvini: "Tutelo il diritto di sciopero ma per 24 ore non hai il diritto di fermare il Paese".

Sciopero 15 dicembre, Salvini: "No allo stop per 24 ore"

Lo sciopero del 15 dicembre che riguarda il trasporto pubblico è stato indetto in seguito alla revoca dello sciopero dello scorso 27 novembre 2023. Il ministero dei Trasporti infatti aveva ridotto l'orario con la precettazione del ministro Salvini che ha già manifestato il disappunto per questa nuova agitazione sindacale:

Lo dico prima: io tutelo il diritto allo sciopero perché è un diritto costituzionale. Però ho anche il dovere di garantire il diritto ad andare a lavoro degli italiani che non possono rimanere a piedi. Se porti sul tavolo uno sciopero di 24 ore allora no, per 24 ore non hai diritto di fermare il Paese" ha affermato il ministro alcuni giorni fa intervenendo all'assemblea di Confimi Industria,

La risposta dei sindacati

La risposta dei sindacati non si è fatta attendere:

La precettazione che ha già annunciato è totalmente fuori dalla legge, la 146 del 1990, una delle più restrittive in Europa in materia di diritto di sciopero, ma evidentemente ancora non abbastanza limitativa. L’abuso di potere agito dall’attuale ministro delle Infrastrutture e dei trasporti è un atto gravissimo di attacco alle libertà democratiche. Stare a guardare non è più possibile”, recita una nota che sottolinea come a fronte di una fermezza contro gli scioperi nulla abbia fatto il ministro “per combattere i ripetuti incidenti che si moltiplicano sulle linee ferroviarie.

Le motivazioni dei sindacati

Aderiscono all'agitazione sindacale i sindacati Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, SGB e A.d.l.Cobas.

Le motivazioni dello sciopero differiscono a seconda delle varie organizzazioni sindacali che possiamo sostanzialmente riassumere nella richiesta di un aumento salariale, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, la riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti, adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - nonché per gli utenti del servizio di TPL (Trasporto Pubblico Locale), blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il TPL.

Fasce di garanzia e articolazione a livello locale

Lo sciopero di venerdì sarà di 24 ore, dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio. Le corse del trasporto pubblico saranno dunque garantite esclusivamente durante le fasce di legge, ossia da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. Fuori dalle fasce di garanzia, le corse potranno subire ritardi o cancellazioni.

Lo sciopero a livello territoriale

Dato che lo sciopero verrà articolato su base territoriale è importante fare riferimento alle singole compagnie di trasporto locale che pubblicheranno i dettagli dell'agitazione sindacale nelle proprie pagine internet istituzionali. A titolo di esempio, forniamo alcune indicazioni pubblicate finora:

Per quanto riguarda Roma, lo sciopero riguarda l'intera rete Atac e l'intera rete RomaTpl nel territorio di Roma Capitale e nei comuni della città metropolitana serviti. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.

A Milano - da considerare anche l'agitazione del 14 dicembre - saranno a rischio metropolitane, bus e tram di Atm. "L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile dalle 8,45 alle 15,00 e dalle 18,00 al termine del servizio", ha fatto sapere la stessa società che gestisce il Tpl.

Per quanto riguarda le linee di superficie di Napoli (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Autolinee Toscane, gestore del trasporto pubblico locale su gomma regionale. Le fasce orarie nelle quali il servizio sarà garantito sono due: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. At sottolinea inoltre che lo sciopero coinvolgerà il servizio urbano ed extraurbano e riguarderà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Da quanto comunica Gest, a Firenze anche per la tramvia potrebbero verificarsi disservizi, rallentamenti e corse saltate.