Sciopero ATM, giovedì 11 aprile. Tutte le informazioni su orari e linee garantite

È ormai ufficiale: giovedì 11 aprile ci sarà un nuovo sciopero dei mezzi pubblici.

Si tratta di un nuovo sciopero nazionale generale dei lavoratori di tutti i settori, ma come sappiamo, ad essere coinvolti dai principali disagi sono soprattutto i pendolari e i viaggiatori che dovranno spostarsi durante quella data.

Lo sciopero proclamato dai sindacati di Cgil e Uil per giovedì 11 aprile riguarda tutte le Regioni italiane e le province autonome,

In questo senso, vediamo nei prossimi paragrafi quali sono gli orari e le linee garantite per il prossimo sciopero ATM previsto per giovedì 11 aprile.

Sciopero ATM, giovedì 11 aprile: i motivi

Non è certamente la prima volta che si verificano disagi e scioperi legati al trasporto pubblico. Ma qual è in questo caso la motivazione dello sciopero proclamato dai sindacati di Cgil e Uil per giovedì 11 aprile?

A rispondere a questa domanda sono stati gli stessi sindacati. In generale, i temi portati avanti sono i seguenti:

• zero morti sul lavoro;

• giusta riforma fiscale per i dipendenti e i pensionati;

• nuove politiche economiche e sociali.

Per quanto riguarda il primo punto, ovvero quello delle morti sul lavoro, lo sciopero ha l’obiettivo di portare all’attenzione uno dei temi maggiormente dibattuti degli ultimi anni.

Come spiegato dai sindacati, la salute e la sicurezza sul lavoro devono diventare un vincolo per qualsiasi tipo di azienda e di settore. In tal senso, la richiesta è:

cancellare le leggi che negli anni hanno reso il lavoro precario e frammentato, […] di superare il subappalto a cascata e ripristinare la parità di trattamento economico e normativo per le lavoratrici e i lavoratori di tutti gli appalti pubblici e privati, […] e di rafforzare le attività di vigilanza e prevenzione incrementando le assunzioni nell’Ispettorato del Lavoro e nelle Aziende Sanitarie Locali.

In merito alla riforma fiscale, l’obiettivo dei sindacati è quello di poter combattere al meglio l’evasione fiscale e garantire un sistema fiscale più giusto nei confronti di pensionati e dipendenti.

Infine, un ultimo tema è quello delle politiche sociali ed economiche. In questo caso, la richiesta dei sindacati è innanzitutto un rinnovo dei contratti nazionali.

Per approfondire il tema dello sciopero dell’11 aprile, ti consigliamo la lettura del seguente articolo: Sciopero 11 aprile 2024: quali trasporti sono a rischio, orari e fasce di garanzia.

Scioperi mezzi pubblici: tutte le linee interessate

A causa dello sciopero indetto per la data di giovedì 11 aprile, si fermeranno numerosi convogli regionali, mezzi pubblici e treni.

Per questo motivo, per riuscire a spostarsi al meglio, nonostante lo sciopero, è fondamentale informarsi e aggiornarsi costantemente mediante i canali ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per essere a conoscenza di ogni variazione.

In generale, i primi a fermarsi saranno i ferrovieri, con il blocco del servizio regionale, regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale.

La società che si occupa della gestione del trasporto ferroviario in Lombardia ha chiarito che per lo sciopero di giovedì 11 aprile, ci saranno possibili ritardi e variazioni nella circolazione ferroviaria durante la fascia oraria 9:01 fino alle 13:00.

L’agitazione coinvolgerà anche il personale del Gruppo Fs Italiane e Italo. In questo caso, lo sciopero durerà durante la fascia oraria dalle ore 9 alle ore 13.

Tuttavia, come previsto anche dalla legge, saranno garantite delle fasce orarie di tutela così da assicurare i treni essenziali agli utenti. Nello specifico, Trenitalia ha fatto sapere che garantirà i treni essenziali in partenza durante l’orario 6:00 fino alle 9:00.

Sciopero ATM 11 aprile: gli orari e le fasce garantite

Come si legge sul portale ufficiale ATM, anche i lavoratori dell’ATM parteciperanno allo sciopero. Questa volta, i disagi riguarderanno il turno serale dei lavoratori.

A questo proposito, lo sciopero dovrebbe durare circa 4 ore, e ci potrebbero essere delle ripercussioni sulle linee ATM durante la seguente fascia oraria: dalle 20 a mezzanotte.

Sulla base del comunicato attualmente pubblicato, significa che da inizio servizio di giovedì 11 aprile, fino alle 20, i mezzi delle linee ATM continueranno a circolare regolarmente.

Dopo le 20, invece, si potrebbero verificare dei ritardi e delle cancellazioni per metropolitane, bus e tram.

Anche la Funicolare Como-Brunate potrebbe subire ritardi o cancellazioni del servizio. In questo caso, la fascia oraria è dalle 19:30 alle 22:30.

Per quanto riguarda le linee Autoguidovie, in questo caso ATM ha fatto sapere che:

Le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 saranno garantite dalle 5:30 alle 17:59.

Se ti interessa l’argomento, leggi anche: Una pioggia di scioperi a novembre 2023: il calendario e i settori coinvolti.