Parte lo sciopero dei buoni pasto: oggi ticket non accettati

Confermato lo sciopero dei buoni pasto per quest’oggi, 15 giugno 2022. In cosa consiste? I Ticket non verranno accettati, per tutta la giornata, in bar, ristoranti, negozi di alimentari e supermercati. Andiamo a scoprire più nel dettaglio in cosa consiste e cosa fare.

Sciopero dei Buoni Pasto: niente Ticket per oggi 15 giugno

Come abbiamo detto poc’anzi, quest’oggi è partito lo sciopero dei buoni pasto. Cosa accadrà? Sostanzialmente, oggi non verranno accettati i ticket in tutti:

ristoranti,

ipermercati,

negozi di alimentari,

bar

che aderiscono alle più importanti associazioni di categoria dei settori commercio e distribuzione, ovvero:

ANCC Coop,





Ancd Conad,





Federdistribuzione,





Fida,





FIEPeT-Confesercenti,





Fipe-Confcommercio.

Ma andiamo a capire qualcosa di più a riguardo, in particolare, quali sono le motivazioni che hanno spinto a questo sciopero dei buoni pasto.

Niente ticket in bar, ristorante ecc.: oggi si fa sciopero! Perché

Lo sciopero di oggi ha motivazioni importanti alla base. Nel nostro Paese, infatti, troviamo le commissioni più pesanti di tutta l’Unione Europea sui buoni pasto.

Si tratta di un 20 per cento di commissione rispetto a ciascun ticket. Le parole del Presidente di Federdistribuzione, Alberto Frausin, sono molto esaustive:

“È un meccanismo influenzato enormemente dagli sconti ottenuti dalla Consip nelle gare indette con la logica del massimo ribasso. Peccato che i risparmi che la centrale di acquisto pubblica riesce ad ottenere nell’assegnazione dei lotti di buoni pasto siano sostanzialmente annullati dal credito d’imposta che le società emettitrici ottengono a fronte della differenza Iva tra le aliquote applicate in vendita e in riscossione. A pagare il conto sono le nostre aziende.”

Ed eccoci al perché dello sciopero dei buoni pasto: la protesta non è per eliminare i ticket, ma è per chiedere una riforma del sistema.

L’obiettivo è continuare a fare utilizzare il sistema di ticket, servizio importantissimo per milioni di famiglie italiane, ma “sulla base di condizioni economiche ragionevoli” spiega Frausin, e con una riforma che rivoluzioni completamente il sistema attuale.

Le catene di supermercati e ipermercati, gli alimentari, i bar e i ristoranti che accettano quotidianamente ticket sono vessati da commissioni elevatissime, che mettono a rischio il loro equilibrio economico.

Sciopero dei Buoni pasto: chiesto l’intervento del Governo sui Tiket

Riguardo allo sciopero dei buoni pasto, Federdistribuzione si è espressa in una nota in cui ha ribadito fermamente che la protesta non è altro che un'azione drastica, che è stata riferita a consumatori attraverso la stampa e con l'affissione di locandine, che si è resa necessaria per domandare l'intervento del Governo.

Si richiede all’Esecutivo una riforma radicale di tutto il sistema dei buoni pasto, con l'obiettivo di salvaguardarlo per le famiglie e i lavoratori italiani, ma allo stesso tempo per renderlo un costo sostenibile per le aziende interessate.

Abbiamo, infatti, detto più volte in precedenza che questo sciopero dei buoni pasto vuole contrastare le commissioni sugli stessi ticket. In Italia le commissioni sono le più alte di tutta l’Europa, e si parla del 20% del valore nominale di un singolo ticket.

Federdistribuzione ha spiegato che questo non è altro che “un meccanismo influenzato enormemente dagli sconti ottenuti dalla Consip nelle gare indette con la logica del massimo ribasso.”

C'è però da aggiungere che i risparmi che la centrale di acquisto pubblica riesce a racimolare nell'assegnazione dei lotti dei buoni pasto vengono difatti azzerati dal credito d'imposta che le società emettitrici ottengono a fronte della differenza iva tra le aliquote applicate durante la vendita e durante la riscossione. Come naturale conseguenza, pagano l’insuccesso del meccanismo le aziende.

Sciopero dei Buoni pasto: protesta delle associazioni dei consumatori

Le associazioni dei consumatori, dopo la decisione di effettuare uno sciopero dei buoni pasto, hanno dichiarato che per l'ennesima volta chi ci rimette davvero sono i consumatori italiani.

Secondo Adiconsum, Adoc, Federconsumatori e Assoutenti, i cittadini voi sono nuovamente ostaggio delle organizzazioni della Grande Distribuzione Organizzata GDO, oltre che dei ristoratori. Perché secondo le associazioni dei consumatori questo sciopero dei buoni pasto prende in ostaggio i cittadini?

Semplice, perché le ragioni, anche se sono pienamente corrette nella sostanza (es. la protesta contro le commissioni per il servizio elevatissime), danneggiano unicamente il consumatore finale.

Il contro-sciopero dei buoni pasto: consumatori, cambiate supermercato!

A proposito di quanto abbiamo asserito nel paragrafo precedente, le quattro associazioni hanno dichiarato:

"Se la protesta contro le condizioni svantaggiose dei buoni pasto è corretta nelle sue motivazioni, il soggetto contro cui viene attuato lo sciopero, ossia i consumatori, è del tutto errato, perché saranno solo gli utenti a pagare il prezzo di tale iniziativa.”

Adiconsum, Adoc, Federconsumatori e Assoutenti, infatti, non capiscono perché le organizzazioni della Grande Distribuzione Organizzata e degli esercenti non abbiano scelto di consumare la loro protesta contro MEF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e CONSIP, Concessionaria Servizi Informativi Pubblici che, secondo le quattro, sarebbero gli unici responsabili delle condizioni imposte sui Ticket.

A questo proposito, per protestare contro lo sciopero dei buoni pasto, le quattro associazioni hanno invitato i consumatori italiani a disertare i supermercati e a rimandare la spesa, attraverso un contro sciopero dei buoni pasto.