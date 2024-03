Sciopero trasporti 8 marzo: mezzi coinvolti, orari e fasce di garanzia

Intervento del Garante sullo sciopero indetto da numerose sigle sindacali in occasione della giornata internazionale della donna che ha ravvisato alcune “irregolarità” nell’agitazione, secondo la norma che “vieta la concentrazione negli scioperi generali". Vediamo dunque le modalità e gli orari dello sciopero dei trasporti dell'8 marzo dopo l'intervento della commissione di garanzia sul trasporto pubblico locale e le deroghe per la regione Abruzzo in vista delle elezioni regionali del 10 marzo.

Sciopero trasporti 8 marzo: orari sciopero Slai Cobas

Lo sciopero dei trasporti dell'8 marzo è solo una parte dello sciopero generale dei settori pubblici, privati e cooperativi proclamato da diverse sigle sindacali per l’intera giornata internazionale della donna per protestare, ancora una volta, contro le disparità di genere.

Per quanto riguarda il traporto pubblico locale, l'agitazione sindacale è stata ridimensionata per l''intervento della commissione di garanzia** che ha segnalato ai sindacati Usb, Cub, Adl Cobas, Usi 1912 e Usi Cit “delle irregolarità, riguardanti, in particolare il settore del trasporto passeggeri (aereo, ferroviario, marittimo e pubblico locale), in applicazione della delibera 22/279 del 12 dicembre 2022, che vieta la concentrazione negli scioperi generali”.

Per questo motivo, i vari settori del trasporto locale saranno interessati esclusivamente dallo sciopero proclamato dal sindacato Slai Cobas per il sindacato di classe e non dalle altre sigle sindacali. Lo sciopero nazionale di tutte le categorie pubbliche e private durerà dalle ore 00:00 alle ore 21:00 di venerdì 8 marzo 2024. Le fasce di garanzia del servizio sono quelle che vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. I possibili disagi per i viaggiatori riguarderanno metro, autobus e treni.

Lo sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato

Per quanto riguarda lo sciopero generale nazionale del personale del gruppo Fs, di Trenitalia e Trenitalia Tpr, saranno ovviamente garantite le corse nazionali nelle fasce di garanzia e i treni regionali nelle fasce pendolari ((6-9 e 18-21), consultabili nella sezione “Treni garantiti in caso di sciopero” sul sito di Trenitalia. L'azienda avvisa i viaggiatori che l'agitazione sindacale potrebbe comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Occorre quindi informarsi per tempo presso Trenitalia attraverso il sito ufficiale o l'app (sezione Infomobilità), attraverso il numero verde gratuito 800 892021, oppure direttamente nelle biglietterie e nei box di assistenza clienti delle stazioni di partenza.

Sciopero anche per il personale di Autostrade

Lo sciopero coinvolge anche le autostrade con uno stop programmato per 24 ore nell'intera giornata di venerdì 8 marzo. Saranno comunque garantiti i livelli minimi di servizio pubblico essenziale: continuità del servizio di centro radio informativo, ausiliari alla viabilità, gestione impianti, manutenzione d'urgenza.

L'intervento della Commissione di Garanzia per l'Abruzzo

In ambito locale, si segnala l'intervento della commissione di garanzia anche riguardo la regione Abruzzo. Il Garante infatti, in considerazione delle elezioni regionali del 10 marzo che interesseranno la Regione, ha invitato i sindacati ad escludere dallo sciopero i settori del trasporto pubblico locale, autonomie locali, igiene ambientale, telecomunicazione, elettricità, energia e petrolio, gas e acqua, funerario, ministeri trasporto marittimo, vigili del fuoco, elicotteri e carburanti.