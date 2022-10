Scontro molto acceso tra Enrico Letta leader del Partito Democratico e la premier in pectore di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Non ancora risolto lo scontro interno alla coalizione con Silvio Berlusconi sul tema dei famosi appunti dell'ex premier, ecco che per Meloni si apre un altro fronte e viene attaccata dal leader dem Enrico Letta.

Partecipando al congresso dei Socialisti europei a Berlino, Letta ha parlato di logica incendiaria e perversa in queste prime fasi della legislatura alludendo all'elezione dei presidenti delle Camere.

Meloni replica: ”Parole gravissime, Letta si scusi”. E la controreplica del leader Pd: ”Non è la maggioranza a dire all'opposizione cosa dire e come dirlo”. Ecco tutti i dettagli.

Scontro Letta-Meloni, le parole del leader dem a Berlino: ”Non c'è una maggioranza in grado di dare un governo solido al Paese”

Il segretario del Partito Democratico a Berlino per il congresso dei Socialisti europei ha sottolineato che ”dietro le nomine delle cariche istituzionali (ovvero la scelta di Ignazio La Russa, presidente del Senato e di Lorenzo Fontana, presidente della Camera) c'è una logica perversa e incendiaria”.

Letta a Berlino ha evidenziato che

"Non mi sembra che ci sia una maggioranza in grado di dare un governo solido al Paese. Sono solo in grado di dare al paese una guerra interna, un conflitto permanente" con una chiara allusione allo scontro tra Berlusconi e Meloni sui famosi appunti "non benevoli" di Berlusconi su Meloni e la risposta della premier in pectore che ha detto come mancasse un altro punto ovvero il fatto di "non essere ricattabile”.

Questo – continua Letta - è l'opposto di quello di cui ha bisogno il Paese in questo momento. Siamo vicini a una recessione, c'è una guerra fra Russia e Ucraina, una crisi energetica. Abbiamo bisogno di un governo che governi, non di un esecutivo che passi il tempo a litigare.

Scontro Letta-Meloni, il leader dem a Berlino: ”Le scelte che hanno fatto sono quelle peggiori per dare messaggi rassicuranti”

Enrico Letta ha proseguito poi il suo affondo sottolineando che le prime scelte di questi giorni sulle presidenze delle camere sono quelle ”peggiori per dare all'esterno messaggi rassicuranti. Danno un messaggio che conferma le peggiori preoccupazioni in giro per l'Europa. Io mi chiedo quale sia la logica perversa che c'è dietro queste nomine, che va contro l'interesse del paese".

”Noi – ha aggiunto Letta - non faremo sconti di alcun tipo. L'inizio di questa legislatura è il peggiore che potesse esserci. La legislatura comincia con una logica incendiaria da parte di chi ha vinto le elezioni. Chi ha vinto, invece di riappacificare il paese, lo sta dividendo. Ma chi semina vento non può che raccogliere tempesta. Invito a considerare che questo metodo è davvero sbagliato. Si rompe ogni possibilità anche di un rapporto fra maggioranza e opposizione, che è un rapporto nell'interesse del paese. Sono state fatte scelte che fanno slittare ancora più a destra la maggioranza".

Scontro Letta-Meloni, le parole della leader di Fratelli d'Italia: ”Parole gravissime, chieda scusa”

"Sono gravissime – scrive Meloni sui social network - le parole pronunciate dal segretario del Partito Democratico Enrico Letta a margine del congresso dei Socialisti europei a Berlino”.

”Affermare all'estero – analizza Meloni - che l'elezione dei presidenti dei due rami del Parlamento italiano sia motivata da una sedicente 'logica perversa' e 'incendiaria' e che la scelta dei parlamentari italiani confermi 'le peggiori preoccupazioni in giro per l'Europà è scandaloso e rappresenta un danno per l'Italia, le sue più alte istituzioni e la sua credibilità internazionale”.

Meloni chiude il suo post scrivendo ”Letta si scusi immediatamente".

Scontro Letta-Meloni, la controreplica di Letta: ”Non è la maggioranza a dire all'opposizione cosa dire e come dirlo”

Enrico Letta poi è intervenuto nuovamente, questa volta sui social network, allegando anche l'immagine del post di Giorgia Meloni in cui la presidente del consiglio in pectore chiede al leader del Partito Democratico di scusarsi per quanto detto sulle presidenze delle Camere:

"Non è la maggioranza – scrive Letta - a dire all'opposizione cosa dire e come dirlo".

Scontro Letta-Meloni, parla Matteo Salvini: ”Al clima di odio della sinistra rispondiamo con il lavoro”

Matteo Salvini, leader della Lega, prende le difese dei due presidenti delle Camere appena eletti:

"La sinistra – afferma Salvini - non si rassegna e attacca con violenza la seconda e la terza carica dello Stato, appena democraticamente elette. Un clima di odio che va avanti da mesi e che continua a produrre attacchi fisici, minacce e insulti, in un momento in cui servirebbero unità e serenità, in Italia e nel mondo. La Lega e il centrodestra risponderanno col sorriso e col lavoro a questi violenti attacchi".

Salvini ha anche aggiunto:

Sono sicuro che anche fra Giorgia e Silvio tornerà quell'armonia che sarà fondamentale per governare, bene e insieme, per i prossimi cinque anni.

Solidarietà bipartisan per Ignazio La Russa per le scritte e gli striscioni contro il neo presidente del Senato

Una scritta contro il neo presidente del Senato Ignazio La Russa è comparsa davanti a una sede di Fratelli d'Italia a Roma. E anche uno striscione in zona Colosseo sempre contro l'esponente di Fratelli d'Italia, oggi seconda carica dello Stato. I rappresentanti delle varie forze politiche di maggioranza e opposizione hanno espresso il loro sostegno a La Russa.