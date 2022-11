Sepolti per 2.300 anni nel fango, tornano alla luce 24 splendidi bronzi in un piccolo comune del benessere. Si tratta della scoperta più importante dopo quella di Riace avvenuta nel 1972.

Non solo Riace, dopo molti anni un’altra scoperta fa sognare gli archeologi: sono appena stati scoperti 24 bronzi in un'antica vasca termale a San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena. Emblematiche le parole di Massimo Osanna, direttore generale dei Musei del ministero dei Beni Culturali:

“la scoperta più importante dai Bronzi di Riace e certamente uno dei ritrovamenti di bronzi più significativi mai fatti nella storia del Mediterraneo antico."

Scoperta sensazionale nel senese: 24 bronzi risalenti al I-II secolo d.C

Martedì 8 novembre 2022, una data da ricordare per il mondo dell'archeologia: a San Casciano dei Bagni sono emersi 24 bronzi, bellissimi, sepolti per oltre 2.000 anni nel fango di una vasca termale. 5 di questi sono alti quasi un metro.

Tutti hanno un valore inestimabile in quanto sono per la maggior parte conservati perfettamente e ricordano i famosi bronzi di Riace, rinvenuti nel mare della Calabria negli anni ‘70.

Le statue rappresentano divinità, imperatori, matrone e fanciulli e, secondo l'archeologo Jacopo Tabolli dell'Università di Siena, riceveranno la storia.