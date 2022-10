Scuole chiuse in tutta Italia per il ponte del Primo novembre: alcune Regioni allungano le vacanze fino al 7 novembre 2022, mentre in altri casi il ponte di Ognissanti sarà breve. Ecco il calendario scolastico delle Regioni, le date di chiusura delle scuole per il ponte del Primo Novembre e tutto quello che c'è da sapere.

La scuola è iniziata da poco più di un mese in ttte le Regioni italiane e già si avvicina la prima vacanza per gli studenti di qualsiasi classe (che non attendono altro che una pausa dallo studio), o meglio il Ponte del Primo Novembre che – per quest’anno – potrebbe prolungare le vacanze fino al 7 novembre 2022.

Infatti, la festività di Ognissanti quest'anno cade di martedì e alcuni istituti scolastici, dopo aver ottenuto l’ok della Regione, hanno deciso di chiudere i battenti e sospendere le lezioni già dal 31 ottobre 2022 per protrarre le vacanze fino al 2 novembre 2022. Altre Regioni e Province Autonome, invece, hanno deciso di allungare la chiusura delle scuole fino al 7 novembre, in base al calendario scolastico 2022-2023.

Quando chiudono le scuole per il Ponte del Primo Novembre? Ecco le date di chiusura degli istituti scolastici e il calendario delle prossime festività Regione per Regione.

Ponte del Primo Novembre, scuole chiuse in tutta Italia: il calendario

Lezioni sospese e scuole chiuse in tutta Italia per il ponte del primo Novembre, quando si celebra tradizionalmente la festività di Ognissanti.

Quest’anno il Primo Novembre cade di martedì e ciò significa che alcune scuole e alcune Regioni potrebbero decidere di prolungare le vacanze scolastiche dal lunedì 31 ottobre 2022 (Halloween) fino al martedì successivo, 2 novembre 2022 (quando si festeggiano i morti). In alcuni istituti, invece, le vacanze per la festività di Ognissanti saranno molto lunghe: scuole chiuse fino al 7 novembre 2022.

Ma dopo questa prima pausa scolastica si dovrà attendere l’Immacolata, all’8 novembre, per poter godere di altri giorni di sospensione delle lezioni. E successivamente, verso la fine del 2022, si potranno godere le tradizionali vacanze natalizie, a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno.

Quando chiudono le scuole nelle Regioni italiane? Ecco il calendario scolastico 2022-2023 con tutte le date di chiusura delle scuole in occasione del ponte del Primo novembre (Ognissanti).

Ponte del Primo Novembre: quando chiudono le scuole Regione per Regione

Nonostante non sia una festa nazionale, alcune scuole resteranno chiuse sin da lunedì 31 ottobre 2022, quando ricorre la tradizione festa di Halloween. A rimanere a casa da tale data saranno gli studenti delle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Umbria, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano.

In tutte le altre Regioni, invece, le scuole saranno regolarmente aperte il giorno di Halloween.

Lezioni sospese in tutta Italia per il 1° novembre (martedì), mentre in alcune Regioni si rimarrà a casa anche il giorno successivo, mercoledì 2 novembre: in Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna.

Vacanze decisamente più lunghe, infine, per gli studenti della Provincia Autonoma di Bolzano, dove la festività di Ognissanti si protrarrà fino al 7 novembre 2022.

Ponte del Primo Novembre: il calendario 2022-2023 e l’autonomia degli istituti

Bisogna ricordare che ogni scuola gode di un’ampia autonomia decisionale per quanto riguarda i giorni di vacanza e sospensione delle lezioni.

Ciò significa che anche nelle Regioni in cui le lezioni non sono sospese dal 31 ottobre 2022, i singoli istituti scolastici possono prevedere la sospensione delle lezioni in autonomia, rispettando il limite dei 200 giorni minimi di frequenza didattica.

Dunque, se nella tua Regione non sono previste vacanze lunghe per il ponte del Primo Novembre, non disperare: potrebbe essere in arrivo una circolare che annuncia la chiusura della scuola per il 31 ottobre, il 1° novembre e forse anche il 2 novembre 2022.

Ponte di Ognissanti: che cosa si festeggia al Primo Novembre?

Non tutti sanno le origini e i cenni storici della festività di Ognissanti: che cosa si festeggia al Primo Novembre e perché le scuole restano chiuse in tutta Italia?

Il Primo Novembre, nella tradizione cristiana e secondo il calendario liturgico romano, è la giornata dedicata a Ognissanti, ovvero una celebrazione di gloria e onore per tutti i Santi seppur non beatizzati. Il giorno seguente, il 2 novembre, invece, ricorre la Commemorazione dei defunti.

La festività di Ognissanti, in realtà, non è una tradizione prettamente italiana: ci sono diverse celebrazioni in Europa e in tutto il mondo.

In Austria e in Baviera, per esempio, i padri danno ai propri figli una pasta lievitata intrecciata come da tradizione; mentre in Belgio le famiglie sono solite visitare i cimiteri per portare i crisantemi ai propri defunti nel giorno di Ognissanti.

Infine, in Messico la festa di Ognissanti coincide con il Giorno dei Morti, durante il quale si ricordano tutti i bambini morti. Il giorno seguente, invece, si ricordano tutti gli adulti morti. In Guatemala la popolazione fa volare degli aquiloni per celebrare questa giornata, come simbolo di unione tra morti e vivi.