Giorgia Meloni è al lavoro per trovare la quadra tra presidenze delle Camere e ministri per arrivare a formare il nuovo Governo di centrodestra.

Meloni su Twitter ha scritto: "Pronti a riscrivere le sorti della Nazione con un governo forte, unito e autorevole".

Matteo Salvini, leader della Lega, in mattinata alla Camera ha incontrato i vicesegretari Giancarlo Giorgetti e Lorenzo Fontana e nel tardo pomeriggio vedrà Silvio Berlusconi.

"Per la Lega sarebbe motivo di grande soddisfazione e orgoglio occuparsi con un ruolo rilevante anche di Economia e Finanze", riferiscono fonti del Carroccio. E si parla di Giancarlo Giorgetti come come possibile nome per l'Economia.

Si lavora anche sull'ipotesi Roberto Calderoli alla presidenza del Senato. Ma Fratelli d'Italia non cede su Ignazio La Russa. Intanto Giuseppe Conte ha tenuto la prima riunione dei parlamentari eletti nel Movimento 5 Stelle: "Opposizione dura ma non preconcetta". Ecco le notizie politiche della giornata.

Giorgia Meloni ha sottolineato sui social:

"Io sono pronto a fare tutto". Così ha commentato con i giornalisti Calderoli rispondendo alla domanda se sia pronto a fare il presidente del Senato. ”Sulle presidenze delle Camere la scelta sarà affidata ai nostri leader", ha detto Calderoli.

Secondo quanto si apprende da fonti di Fratelli d'Italia per la partita di Palazzo Madama il nome del partito di Giorgia Meloni resta quello di Ignazio La Russa. Secondo le stesse fonti, si tratta di una candidatura che oggi si sarebbe ulteriormente rafforzata.

Verso il Governo, Conte riunisce i Parlamentari del Movimento 5 Stelle: "Vi chiedo coraggio perchè senza coraggio non si cambia la società"

Intanto nella giornata di oggi il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto un incontro con tutti i deputati e i senatori eletti nelle liste del Movimento.

”È il primo incontro che facciamo con i parlamentari e c'è emozione anche per me perché come sapete anche per me è la prima volta – ha spiegato prima di entrare Conte – che poi ha invitato i Parlamentari a non fare di questa nostra attività un 'mestiere'".

Dobbiamo tenere fede agli impegni presi durante la campagna elettorale, perseguendo con linearità e coerenza la nostra azione politica. Vi chiedo coraggio perchè senza il coraggio non si cambia la società

ha sottolineato l'ex presidente del Consiglio.

Verso il Governo, Conte: ”Meloni ci ripensi, serve scostamento di bilancio”

Conte ha anche parlato di temi legati alla stretta attualità e ha effettuato un invito alla premier in pectore Giorgia Meloni:

”Meloni ci ripensi, serve uno scostamento di bilancio. Invitiamo Giorgia Meloni, premier in pectore, a rivedere il suo proponimento di non fare scostamenti di bilancio. L'esperienza insegna che ritardare gli interventi necessari significa intervenire più tardi, con risorse moltiplicate e minore efficacia".

Altro fattore sul quale Conte ha puntato è quello relativo a derive anti-democratiche:

E' importante che il nuovo Governo – ha spiegato Conte - abbandoni subito le rivendicazioni legate ad un nazionalismo isolazionista e le derive antidemocratiche del governo ungherese, per imboccare da subito la giusta rotta.

”Non faremo sconti al Governo e alla maggioranza. Faremo opposizione intransigente. Restituire centralità alla politica significa fare opposizione in modo serio e con il massimo impegno. Non significa fare un ostruzionismo sistematico e preconcetto. Faremo la nostra parte per il bene del Paese".

Verso il Governo, Conte: ”Mandato chiaro dagli elettori per difendere le nostre misure”

Giuseppe Conte ha sottolineato che ”abbiamo ricevuto un mandato chiaro. Dobbiamo continuare a offrire soluzioni utili a migliorare la condizione di vita dei cittadini, a rilanciare le attività delle imprese, a garantire servizi più efficienti.

”Il mandato degli elettori – ha detto Conte - è chiaro anche nella richiesta di difendere tutte le buone misure introdotte quando eravamo al governo, a partire dal Reddito di Cittadinanza, dal Superbonus, dalla legge anticorruzione".

Verso il Governo, Conte: ”Restituire il primato alla politica”

Conte ha evidenziato che in questa legislatura

abbiamo un obiettivo, dobbiamo restituire il primato alla politica. Questa legislatura si è chiusa con un governo di larghe intese che ha finito per scacciare nell'ombra la politica, esiliandola sullo sfondo. Se non torna la buona politica saremo sopraffatti dalle crisi in corso.

Verso il nuovo Governo, il saluto di Mario Draghi: "I Governi passano ma l'Italia resta"

Ieri intanto si è tenuto l'ultimo consiglio dei ministri del governo guidato da Mario Draghi. Il premier ha chiesto di "agevolare una transizione ordinata che permetta al nuovo esecutivo di mettersi al lavoro da subito, poiché i governi passano ma l'Italia resta".