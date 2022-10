Ignazio La Russa è stato eletto presidente del Senato nella prima votazione. Il senatore di Fratelli d'Italia è stato eletto con 116 voti a favore (quorum 104).

Ecco il verbale letto da Liliana Segre presidente provvisorio dell'aula:

Presenti 187, votanti 186, maggioranza 104, hanno ottenuto voti La Russa 116, Segre 2, Calderoli 2, schede bianche 66.

Ignazio La Russa è eletto e quindi va a succedere a Maria Elisabetta Alberti Casellati sullo scranno più alto di Palazzo Madama. La Russa è stato eletto anche con voti che non fanno parte dello schieramento di centrodestra visto che Forza Italia in larga parte non ha preso parte al voto.

Il neo presidente di Palazzo Madama ha raccolto 116 voti, superando i 115 di cui dispone il centrodestra, nonostante la gran parte dei senatori di Forza Italia non abbia preso parte alla votazione.

Una parte dell'opposizione quindi ha dato il via libera all'elezione di Ignazio La Russa.

Forza Italia non ha preso parte al voto a parte Berlusconi e Casellati

A parte il presidente Silvio Berlusconi e l'ex presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati che hanno votato, gli altri senatori di Forza Italia non hanno preso parte al voto.

Si vocifera di problematiche legate alla formazione del futuro Governo. In particolare ci sarebbero divergenze sulla formazione della squadra di Governo e sulla presenza nell'esecutivo di Licia Ronzulli e che Forza Italia e Silvio Berlusconi vorrebbero mentre ci sono forti perplessità da parte di Fratelli d'Italia.

E' stata una giornata in aula anche di tensione nel centrodestra con un'incomprensione accesa tra Ignazio La Russa e Silvio Berlusconi. Dopo il diverbio in aula Silvio Berlusconi è rientrato in Senato al momento della proclamazione di Segre.

Giorgia Meloni: “Orgoglioso di La Russa, eletto un patriota e servitore dello Stato”

Giorgia Meloni ha commentato subito:

“Congratulazioni al neo presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa. Siamo orgogliosi che i senatori abbiano eletto un patriota, un servitore dello Stato, un uomo innamorato dell’Italia e che ha sempre anteposto l’interesse nazionale a qualunque cosa".

Per Fratelli d’Italia Ignazio è punto di riferimento insostituibile, un amico, un fratello, un esempio per generazioni di militanti e dirigenti. È un politico dall’intelligenza rara e dalla tenacia altrettanto introvabile. Un uomo orgoglioso della sua identità politica ma che ha sempre saputo mettere il senso delle Istituzioni al servizio di tutti gli incarichi che ha ricoperto nella sua carriera.

"E che siamo certi farà altrettanto bene, con autorevolezza, competenza e imparzialità, alla Presidenza del Senato. Grazie a tutti coloro che, con senso di responsabilità e in un momento nel quale l’Italia chiede risposte immediate, hanno consentito di far eleggere già alla prima votazione la seconda carica dello Stato. Continueremo a procedere spediti“.

Silvio Berlusconi (Forza Italia): "Lieto per l'elezione di Ignazio La Russa"

Silvio Berlusconi ha scritto sui suoi social:

Sono lieto per l’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato della Repubblica. Non solo non ho mai avuto alcuno scontro con lui, ma stiamo collaborando lealmente e in pieno accordo per dare al nostro Paese un assetto istituzionale stabile e un governo forte e coeso. Congratulazioni, Presidente!

Matteo Renzi (Italia Viva): “Non siamo stati noi, regolamento di conti nel centrodestra”

Matteo Renzi afferma che non sono voti che arrivano da Italia Viva e Azione.

“Non siamo stati noi, afferma Renzi, lo avrei rivendicato con orgoglio. Noi nove abbiamo votato scheda bianca. È chiaro che c’è un regolamento di conti intorno al centrodestra“. Così si è espresso Matteo Renzi commentando l’elezione di Ignazio La Russa presidente del Senato.