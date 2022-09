Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione, ha parlato ai microfoni di Skytg24 della possibilità di introdurre la settimana corta a scuola per far fronte al caro energia. Il capo del MIUR ha detto che parlare di orario ridotto è possibile, ma non in ottica di risparmio energetico.

Settimana corta a scuola per contrastare il caro energia? No, grazie

Bianchi ha affermato che in Consiglio dei ministri si è parlato della possibilità di sperimentare la settimana corta nella scuole italiane, ma solo a scopo didattico. Sicuramente il risparmio energetico ci sarebbe, ma non in maniera sufficiente per contrastare i prezzi stratosferici delle bollette. D'altronde, tuona Bianchi:

"Le scuole hanno sempre fatto la loro parte, con Comuni e Provincie. Non ci tireremo indietro, ma non si può partire dalla scuola".

La scuola, dunque, non può essere sempre un capro espiatorio soggetto a continue modifiche, come nei primi anni della pandemia. Il ministro infatti si è detto "contrario a dire che poichè c'è un'emergenza, la scuola deve essere la prima a pagare".

Settimana corta a scuola: si risparmierebbe davvero? E a che prezzo?

Sicuramente ridurre le ore di lezione ed altre attività potrebbero contribuire significativamente al risparmio energetico. Ma come già riportato, la scuola farà la sua parte come ha sempre fatto. Ciò significa che uno sforzo effettuato solo dagli istituti scolastici sarebbe una goccia nell'oceano. Per contrastare davvero il caro energia, come ha detto anche Bianchi, sarebbe necessario un radicale cambiamento da parte dell'intero Paese. Mentre al ministro e nelle varie Regioni italiane discutono sulla possibilità di introdurre la settimana corta a scuola, c'è chi passa ai fatti.

L'Itc "Vittorio Emanuele II" di Bergamo ha deciso di lasciare il sabato libero ai suoi studenti. Ma come cambia la didattica? Le ore non saranno perse, ma recuperate. I primi quattro giorni le lezioni inizieranno alle 8.00 e termineranno alle 14.00, per un totale di 6 ore; il quinto giorno, invece, le ore totali saranno 8. Secondo la preside dell'istituto, oltre a contrastare il caro energia, questa scelta è stata fatta per salvaguardare l'ambiente. Spostando su un altro piano, andiamo a vedere quali sarebbero i pro e i contro della settimana corta. Sicuramente, tra i pro, c'è il risparmio energetico a cui si aggiunge anche una migliore organizzazione del personale scolastico. E i contro? A farne le spese sarebbero proprio coloro che dovrebbero essere agevolati: gli studenti. Rimanere più ore tra i banchi di scuola potrebbe essere dannoso in quanto ridurrebbe la soglia d'apprendimento. Inoltre, uscire più tardi da scuola potrebbe non essere funzionale allo studio individuale e lascerebbe poco spazio ad attività extra scolastiche come lo sport.

Il ministro Bianchi parla dei suoi traguardi

Oltre al caro energia e al risparmio energetico, Patrizio Bianchi ha voluto anche sottolineare le cose già fatte dall'inizio del suo mandato. Nell'intervista rilasciata su Skytg24, il ministro ha dichiarato: