Chi è Sigfrido Ranucci: vita privata e curiosità sul conduttore di Report

Conduttore molto apprezzato e giornalista a capo di diverse indagini importanti, Sigfrido Ranucci ha alle spalle una carriera di tutto rispetto. E' stato perfino inviato di guerra. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua biografia e la vita privata.

Chi è Sigfrido Ranucci: la biografia del giornalista romano

Classe 1961, Sigfrido Ranucci è nato il 24 agosto a Roma, sotto il segno zodiacale della Vergine. Dopo la laurea in Lettere presso l'Università La Sapienza, ha iniziato a muovere i primi passi come giornalista nella redazione di Paese Sera. Poco dopo, è entrato a far parte della squadra del Tg3.

Nei primi anni presso il servizio d''informazione del terzo canale della televisione di Stato, Sigfrido si è fatto le ossa, arrivando a ricoprire il ruolo di inviato di guerra nei Balcani. Non solo, ha portato avanti anche diverse inchieste interessanti, come quella sul traffico illecito di rifiuti, o quella sull'uso del fosforo bianco da parte dell’esercito americano durante la guerra in Iraq. Nel 2010, grazie ad un'indagine firmata da Ranucci è stato possibile ritrovare e mettere sotto sequestro la pinacoteca di Callisto Tanzi.

Nel 2017, è arrivato alla conduzione di Report, programma di successo in onda su Rai3. Anche nei panni di presentatore, Sigfrido continua a portare avanti le sue inchieste, ricevendo premi e riconoscimenti importanti. Proprio recentemente, ha confessato di vivere sotto scorta a causa di minacce da parte della ‘ndrangheta.

Cosa è successo a Ranucci?

Ospite del programma radiofonico Un giorno da pecora di Rai Radio1, Sigfrido Ranucci ha rivelato che, negli ultimi tempi, la sua vita è cambiata tantissimo. "Da metà agosto sono sotto scorta 24 ore su 24", ha dichiarato il conduttore di Report. Il motivo per cui è stato costretto a questa scelta drastica è da ricollegare ad alcune minacce da parte della ‘ndrangheta. Ha raccontato:

C’è un buontempone che dal carcere avrebbe incaricato due killer stranieri. Sarebbe un personaggio che gestisce il narcotraffico, legato a famiglie di ‘ndrangheta.

Il giornalista non ha aggiunto altri dettagli, ma si tratta di una situazione molto delicata.

La vita privata: quanti figli ha Sigfrido Ranucci?

In merito alla vita privata, non si hanno molte informazioni. Sigfrido è sposato con una donna di nome Marina e insieme hanno tre figli, nati a poca distanza l'uno dall'altro. Il primogenito si chiama Giordano, è laureato in lettere ed è un insegnante. La seconda pargola si chiama Michela, è specializzata in neuropsicomotricità dell’età evolutiva e si occupa di bambini disabili. Il terzogenito è Emanuele e sta studiando Giurisprudenza.

Ranucci e Marina si sono incontrati quando lui aveva 21 anni e lei 17. Il matrimonio si è celebrato nel 1995, 13 anni dopo il primo incontro. Prima delle nozze, la donna lavorava come ragioniera, poi ha lasciato l'impiego per dedicarsi alla famiglia.

Quando è nato Sigfrido Ranucci?

Quanto è alto Ranucci?

Ranucci è alto 1,68 centimetri.