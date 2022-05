Silvio Berlusconi ha concluso la convention di due giorni di Forza Italia a Napoli.

Dopo le riunioni di due settimane fa di Fratelli d'Italia a Milano e della Lega sabato scorso a Roma, stavolta è stato il turno di Forza Italia.

Berlusconi a Napoli ha tenuto un lungo discorso nel quale è partito da molto lontano parlando di uno dei temi storicamente a lui caro come il "pericolo comunista nel nostro paese". Ha ricordato Mamma Rosa nella fase della sua discesa in campo nel 1994.

Non è mancata nemmeno la rendicontazione con orgoglio delle tante riforme portate avanti dai suoi Governi. E ovviamente è un Silvio Berlusconi già proiettato sulle elezioni politiche 2023. E ha parlato di Forza Italia come del partito del futuro. E del ruolo determinante nel centrodestra.

Silvio Berlusconi a Napoli: "Chiediamo di votare Forza Italia non per quello che abbiamo fatto ma per quel che faremo"

Berlusconi ha chiamato a raccolta il suo popolo: "Noi chiediamo agli italiani di votarci non per quello che abbiamo fatto ma per quel che faremo. Ai tanti indecisi dico che se vinciamo noi di Forza Italia e il centrodestra avremo meno tasse, meno controlli burocratici, più lavoro e meno povertà, avremo più libertà. Se vince la sinistra più tasse, imposta patrimoniale su tasse e risparmi e una possibile imposta di successione".

Berlusconi ha indicato il ruolo di Forza Italia:

"La maggioranza naturale degli italiani si riconosce nelle nostre idee. Forza Italia non è una parte del centrodestra è il centrodestra. Senza Forza Italia non sarebbe più centrodestra ma sarebbe destra-destra, siamo centro alternativo alla sinistra e distinto dalla sinistra".

"Ho lavorato 28 anni per un centrodestra di governo capace di governare il paese, autorevole e credibile e ci siamo assolutamente riusciti. Il centrodestra per vincere deve tornare ad avere connotazione liberale, cristiana, garantista, europeista e atlantista".

Silvio Berlusconi: "Le amministrative del 12 giugno, molto importanti"

"Il 12 giugno - ha continuato Berlusconi - ci sono le elezioni amministrative. Siamo impegnati, abbiamo fatte molte rinunce anche per le richieste da Fratelli d'Italia ma in 21 comuni capoluogo su 26 siamo uniti come centrodestra".

"Sono elezioni importanti in grandi Comuni in tutta italia riguardano la vita delle persone. Dobbiamo proporre il nostro modello di buon governo anche in vista delle elezioni politiche del prossimo anno che dobbiamo vincere sulla base dei nostri programmi".

E Berlusconi li ha indicati: "Consideriamo nei nostri programmi il fatto di dovere liberare italiani da oppressione fiscale, burocratica e giudiziaria. Abbiamo sempre rispettato l'impegno di non permettere mai in nessun caso di aumentare le tasse. Nell'attuale governo nella maggioranza di unità nazionale ci siamo battuti per la tassazione non aumentata sulla casa e sulle unità immobiliari. E abbiamo vinto".

Silvio Berlusconi: "Siamo in una maggioranza composita e con forze con le quali torneremo a confrontarci da avversari"

Berlusconi ha evidenziato che quella che sostiene Draghi è una "maggioranza governo composita e innaturale della quale fanno parte forze politiche con le quali troveremo a confrontarci da avversari. Abbiamo voluto noi questa maggioranza, noi ci siamo stati perchè bisognava dare vita ad una maggioranza di emergenza di unità nazionale"

"Oggi però - dice Berlusconi - con la nostra fermezza abbiamo affermato il principio che non si possono colpire gli italiani con nuove tasse dopo la fragile ripresa dopo la pandemia messa discussione dalla guerra e dalla forte accelerazione dell'inflazione".

"Va evitato in ogni modo che le aziende siano costrette a chiudere a licenziare, ad aumentare i prezzi dei prodotti a livelli insostenibili per i consumatori. La nostra riforma fiscale prevede netta riduzione della pressione fiscale, Flat Tax e non tax area per redditi più bassi, solo questa riforma può essere base per la ripartenza. Occorre che le imprese tornino ad investire e assumere per rimettere in moto il nostro paese garantendo fiscalità di vantaggio a chi assume, per dare possibilità ai nostri giovani di avere lavoro. Tornare a fare figli per avere fiducia nel futuro".

Silvio Berlusconi: "Forza Italia è il partito del futuro"

"Forza Italia è il partito del futuro", ha continuato Berlusconi arringando il pubblico a Napoli.

"Per quanto riguarda la burocrazia è da sempre al centro della nostra attenzione. E' davvero una riforma indispensabile: meno vincoli burocratici, occorre cambiare il codice degli appalti, per aprire un ristorante o ristrutturare servono mesi e anni per la licenza. Occorre velocizzare questa situazione".

Il 12 giugno ci sono anche 5 referendum - spiega Berlusconi - fondamentali che porebbero cambiare davvero il rapporto tra Stato e cittadino con l'Italia che diventa un paese più garantista. Di questi referendum si parla poco o nulla. Incredibilmente si è deciso di votare un giorno soltanto il 12 giugno. Raggiungere la percentuale del 50% sarà difficile ma è un tema che dilania il paese ad esempio sulla terzietà del giudice".

"Io rivolgo una appello corale a tutti gli italiani perchè vadano a votare ai referendum perchè diano il loro voto su un tema che prima o poi può riguardare tutti personalmente. E' una tappa di un percorso riformatore molto importante. Completeremo la riforma della Giustizia quando poi torneremo al Governo. Per una giustizia giusta".

Berlusconi e la guerra in Ucraina: "Una crisi senza precedenti in Europa"

Silvio Berlusconi parlando della guerra in Ucraina afferma che si tratta di una "crisi senza precedenti in Europa dopo la seconda guerra mondiale".

"Sono preoccupato per lo sviluppo del conflitto. Si parla con leggerezza dell'uso di armi nucleari. Confido negli appelli di quanti come Papa Francesco invocano ogni sforzo di pace al più presto. C'è un paese aggredito che va aiutato a difendersi, occorre mettere fine alla guerra. Forza Italia è per indipendenza e libertà del popolo ucraino".

Silvio Berlusconi: "Sono con voi, occorre che convinciamo gli indecisi"

Parte finale dedicata a Forza Italia: "A Roma vi ho nominato costruttori di futuro. Le cose da fare sono tante, noi di Forza Italia lavoriamo con determinazione passione e competenza che non è fequente nella politica di oggi. Dobbiamo aprire le porte a chi si vuole avvicinare a noi".

Appello accorato agli elettori disorientati:

"Gli ultimi sondaggi - spiega Berlusconi - rivelano che sono ben 7 milioni gli italiani che non votano e si definiscono moderati, liberali e anche anticomunisti. Occorre che tutti si mettano in giro con amici e conoscenti per convincerli sull'importanza di votare per Forza Italia. Siamo in crescita ma possiamo crescere ancora tanto. Dopo l'espulsione sarò di nuovo in campo con voi da oggi. Dobbiamo tirarci su le maniche con rinnovato entusiasmo verso le elezioni 2023 decisive per costruire il futuro che vogliamo. Deve vincere il centrodestra e avverrà con Forza Italia partito trainante come è sempre stato".

Silvio Berlusconi e i club della Libertà

"In ognuno degli ottomila comuni dovrà tornare a sventolare la bandiera di Forza Italia. Dobbiamo avvicinare le persone che sono disgustate. Arriveranno i Club della Libertà in ogni realtà comunale. In primavera c'è la sfida decisiva per tornare alla guida del paese, sarò con voi in ogni passaggio. Tornerò ad andare in televisione e a fare incontri. Da oggi dobbiamo essere tutti mobilitati per vincere, possiamo farlo e sarò in campo con voi popolo di Forza Italia, popolo meraviglioso con energia ed entusiasmo".