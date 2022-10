Negli ultimi giorni impazza il toto ministri per il nuovo esecutivo a guida centro-destra.

Tra alleanze, accordi più o meno pubblici e trattative tra i corridoi, iniziano ad emergere alcuni nomi che più di altri sembrano probabili per entrare a far parte del nuovo governo. Tra questi, troviamo quello di Simona Baldassarre, chi è l'ultra-cattolica proposta da Matteo Salvini per il Ministero della Famiglia e della Natalità.

Chi è Simona Baldassarre, l'europarlamentare leghista ultra-cattolica e anti LGBTQ+

Matteo Salvini rimane in linea con la sua strategia e propone un nuovo nome che già si delinea come divisivo, per il Ministero della Famiglia e della Natalità, così come quello di Lorenzo Fontana, nuovo Presidente della Camera dei Deputati.

Simona Baldassarre si definisce un "medico cattolico", specializzata in medicina estetica e medicina del lavoro; è sposata con Tommaso Bruno, medico specializzato in oftalmologia e imprenditore in ambito sanitario, con cui ha due figli.

Nota per le sue spiccate inclinazioni anti abortiste, ultra-cattoliche e anti LGBTQ+, è attualmente eletta in Euro Parlamento tra le file della Lega e vicina a Durigon.

Negli ultimi anni si è distinta per il suo legame con associazioni ultra-cattoliche come CitizenGo e Family Day, di cui è stata anche uno dei firmatari del manifesto nel 2019 e per le sue iniziative come quella in cui, nello stesso anno, fece affiggere a Roma dei manifesti su cui era possibile leggere "L'aborto è la prima causa di femminicidi nel mondo", parole pesanti, che molto dicono sulla posizione dell'europarlamentare per quanto riguarda queste tematiche.

Tra i suoi obiettivi dichiarati, il contrasto al "nuovo inverno demografico"; la Baldasarre infatti si è schierata più volte contro l'aborto e in difesa dei valori della famiglia tradizionale; nel 2021 ha votato contro il rapporto sulla salute riproduttiva delle donne e ha definito la misura come una

"visione laicista che definisce la pratica dell'aborto come un diritto umano".

Simona Baldassarre contro Ursula von Der Layen e Peppa Pig

In passato è capitato di senitr parlare di Baldassarre, anche in virtù di alcune sue prese di posizione contro alcune persone o personaggi.

É il caso ad esempio di Ursula von Der Layen, che in occasione di un discorso, ha usato parole dure contro l'omotransfobia. Baldassarre, le ha considerate una critica nei confronti di Polonia e Ungheria (con le cui posizioni la Baldassarre si è più volte dichiarata in sintonia), portandola a dichiarare che a Bruxelles,

"in cambio di una manciata di voti di qualche gruppo radical-chic e delle lobby arcobaleno, sono disposti a calpestare il diritto di pensare che ogni bambino abbia bisogno di una mamma e di un papà".

Celebre ormai anche l'affair Peppa Pig. In una puntata della serie, viene rappresentata una famiglia arcobaleno con due mamme e la cosa ha immediatamente sollevato un'ondata d'indignazione nelle file del centro destra.

La stessa indignazione di Baldassarre, che in quell'occasione si è scagliata contro quello che suo avviso è un vero e proprio "indottrinamento gender" e si era schierata con i suoi colleghi nel chiedere alla Rai che la messa in onda della puntata incriminata venisse sospesa.

Leggi anche: Gloria Saccani Jotti, la candidata di Berlusconi in corsa per il Ministero dell’Università