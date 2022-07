Sinistra Italiana e Europa Verde si presenteranno insieme alle prossime elezioni politiche che a meno di sorprese o cadute anticipate del Governo Draghi si terranno nella primavera del 2023.

Le due forze hanno siglato un'intesa che prevede come temi chiave al centro del programma comune la giustizia sociale e la giustizia ambientale.

Difficile prevedere quale sarà l'esatta collocazione politica, se ci saranno alleanze con altre forze politiche come ad esempio il Partito Democratico. Dipenderà molto anche dalla legge elettorale, se rimarrà la Legge Rosato che di fatto incentiva la creazione di coalizioni o se ci sarà una nuova legge elettorale proporzionale.

Ma vediamo i fatti legati all'intesa tra Sinistra Italiana e Europa Verde. Alleanza tra Sinistra Italiana, Europa Verde e alcune Reti Civiche che è stata presentata a Roma con l’iniziativa ‘Nuove Energie – L’Italia ecologista, civica e solidale’.

Sinistra Italiana ed Europa Verde andranno insieme alle elezioni politiche

A Roma c'è stata la giornata di presentazione di quella che è già stata definita l'alleanza rosso-verde.

E infatti a simboleggiare questa unione le foto sono state fatte con dei cocomeri, appunto con i colori predominanti rosso e verde. Sinistra Italiana e Europa Verde andranno assieme, non c'è ancora il nome della lista unitaria e il simbolo ma per quelli c'è tempo. A settembre infatti ci sarà la presentazione del nuovo simbolo.

Sono stati presentati sondaggi che sono stati commissionati all'Agenzia Quorum dai referenti dei partiti.

Si ritiene che il partito possa avere un potenziale di espansione importante fino ad arrivare ad un massimo del 12,8%. Si parla di base del partito ben definita e assestata al 4,4%.

Del 12,8% degli elettori che voterebbe la lista unica verde, progressista e civica, la percentuale sarebbe composta dal 4,4% di elettori attuali dei due partiti (Europa Verde e Sinistra Italiana), sommato al 4,9% di elettori di altri partiti e al 3,5% di elettori oggi astenuti o indecisi.

Sinistra Italiana ed Europa Verde insieme alle elezioni politiche

Se il potenziale che viene riconosciuto dai sondaggi è importante, si punta ad occupare uno spazio politico ben definito. Ovvero quello della sinistra del centrosinistra.

Un campo, largo o stretto che sia, già molto affollato di forze politiche. Ma quello è lo spazio in attesa di capire come sarà strutturata una eventuale coalizione di centrosinistra che si dovesse presentare alle urne. Obietttivo essere una sinistra radicale che possa attrarre consensi.

Sinistra Italiana ed Europa Verde insieme alle Politiche: ecco le proposte

Naturalmente si è parlato anche di proposte politiche. E il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha delineato quelle che sono le prorità sulle quali verrà impostata la campagna elettorale.

Le parole chiave – spiega Fratoianni – saranno salario minimo, riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. E ancora cancellazione dei contratti precari, una tassa sulle grandi ricchezze, cittadinanza italiana per chi è cresciuto nel nostro paese.

E ancora crisi climatica, inflazione, dignità alle persone LGBTQIA+ e risposte per le crisi ambientali del nostro tempo: guerra, energia, costo della vita, siccità, desertificazione, smog, accesso all’acqua.

Sinistra Italiana e Europa Verde insieme alle Politiche: le parole di Nicola Fratoianni

Come spiega Nicola Fratoianni l'idea alla base dell'unione delle due forze politiche è quellla di presentare una "lista comune che tenga insieme giustizia sociale e ambientale che sono l’orizzonte del futuro di questo mondo e di questo Paese”.

Oggi Europa Verde e Sinistra Italiana annunciano un’alleanza politica, culturale e anche elettorale. Costruiamo la nostra alleanza fra Europa Verde e Sinistra Italiana per ribadire che i diritti sono il fondamento di un Paese che guarda al futuro. Noi vogliamo guardare agli operai e alle operaie, alle donne, ai giovani, ai precari e alle precarie, a chi non ha riconosciuti i diritti, ai migranti.

E ancora:

Battersi contro ogni povertà, la disuguaglianza, contro la siccità che schiaccia il Paese e mette in ginocchio l’economia e la vita delle persone. Questo è il nostro orizzonte: vogliamo fare un insieme, uniti, ricomponendo invece che frammentando e rivolgendoci alle tante energie che in Italia esistono. Che non sono necessariamente dentro Sinistra Italiana o Europa Verde, ma che condividono con noi questi valori.

“Discutiamo di come vogliamo cambiare il Paese – conclude Fratoianni - siamo disponibili a costruire alleanze per vincere le elezioni, ma ci vogliono idee per cambiare il Paese: sui diritti, il lavoro, il salario, la tutela dell’ambiente, la scuola. Questa proposta riguarda risposte che questo governo oggi non ha dato e non dà”.

Sinistra Italiana e Europa Verde insieme alle Politiche: le parole di Angelo Bonelli

Per Angelo Bonelli, coportavoce di Europa Verde:

c’è una grande crisi sociale e ambientale nel nostro Paese. Le società energetiche, dice Bonelli, hanno portato le tariffe dell’energia a prezzi elevatissimi

“Nel nostro Paese - ha dichiarato Angelo Bonelli - c'è chi vuole fermare la transizione ecologica di fronte a una siccità drammatica. Proponiamo un'alleanza per l'innovazione che metta al centro i diritti sociali e ambientali e contrasti il conservatorismo”.