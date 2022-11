Slitta ancora la data di accensione dei termosifoni in molte città a causa delle temperature più alte delle medie stagionali.

È, in effetti, il caldo anomalo di ottobre che si sta protraendo anche a novembre, ad avvantaggiare l’Italia in questo difficile periodo di rincari. Con lo scoppio della guerra in Ucraina e la necessità di mettere in pratica nuove strategie di risparmio energetico, le temperature più alte delle medie stagionali offrono l’opportunità di posticipare ulteriormente l’accensione del riscaldamento in molte città italiane.

Si ricorda che le date di accensione del riscaldamento in tutta Italia sono state regolate dal decreto del MITE sulla scia del piano di risparmio energetico detto anche Piano Cingolani (il nome del ministro della Transizione Ecologica nel governo Draghi). Il piano ha stabilito, dunque, una riduzione di 15 giorni del periodo di accensione dei riscaldamenti, dei limiti di ore giornaliere per l’accensione e i limiti di temperatura. Limiti che variano a seconda delle diverse zone del territorio.

Per alcune città italiane adesso si va verso un nuovo rinvio delle date. I sindaci di alcuni Comuni del Nord Italia hanno deciso, infatti, di cambiare nuovamente il calendario.

Complici senza dubbio il clima mite, ma, in alcuni casi, anche i valori della qualità dell’aria. Non bisogna dimenticare, infatti, che oltre alle esigenze di risparmio legate al costo delle bollette, mettere in atto strategie di risparmio energetico rimane fondamentale anche per ridurre l’inquinamento.

Nuove date di accensione dei riscaldamenti in queste città

Per quanto, da un punto di vista ambientale, l’insolito caldo dovrebbe farci preoccupare e riflettere sulle condizioni di salute del nostro pianeta, le temperature più alte stanno senz’altro contribuendo alla necessaria riduzione dei consumi.

È in quest’ottica che i sindaci di alcuni Comuni italiani hanno preso la decisione di apportare delle modifiche al calendario stabilito per l’accensione dei termosifoni che, in alcune città, aveva già subito alcuni correttivi.

Secondo il nuovo calendario, in alcune città come Bergamo, Varese, Imola e Verona la riaccensione è già avvenuta intorno agli ultimi giorni di ottobre e i primi di novembre. Anche in alcune grandi città i termosifoni sono già stati accesi nei primi giorni del mese, mentre in altre bisognerà aspettare la prossima settimana.

Nuove date di accensione dei termosifoni a Milano e Torino

A Milano i cittadini hanno potuto cominciare ad accendere i riscaldamenti a partire dal 3 novembre dopo l’ordinanza del sindaco che, inizialmente, aveva fissato la data al 29 ottobre. Il sindaco ha inoltre comunicato ai cittadini, tramite social, di utilizzare il riscaldamento con consapevolezza e con l’obiettivo non solo di risparmiare sulla bolletta, ma anche di ridurre l’inquinamento.

La data del 3 novembre vale, però, solo per le abitazioni private. Per accendere i termosifoni negli uffici a Milano, infatti, bisognerà attendere lunedì 7 novembre.

Anche a Torino i riscaldamenti si sono accesi il 3 novembre. Una scelta che il sindaco ha preso anche in considerazione dei valori relativi alla qualità dell’aria che, al 21 ottobre, avevano superato il limite giornaliero di PM10.

Inoltre, i riscaldamenti potranno essere accesi fino a un massimo di 10 ore al giorno nel periodo compreso tra il 3 e il 30 novembre.

Slitta la data di accensione dei termosifoni a Bologna, Reggio Emilia, Modena e Rimini

A slittare più volte è stata, invece, la data fissata dal Comune di Bologna che ha rinviato una prima volta passando dal 22 ottobre al 2 novembre e, probabilmente in via definitiva, passa ora dal 2 al 7 novembre.

Anche qui vi è un limite di ore giornaliero da rispettare: i riscaldamenti potranno rimanere accesi per un massimo di 13 ore al giorno.

Il 7 novembre è anche la data stabilita per gli impianti di riscaldamento a Modena, Reggio Emilia e Rimini. Anche in questo caso l’obiettivo non è solo ridurre i consumi e arginare le conseguenze della guerra in Ucraina sul nostro Paese, ma anche tutelare l’ambiente.

Si anticipa di un giorno, invece, Ravenna, dove vige comunque il limite orario di accensione del riscaldamento fissato a 13 ore al giorno.

Le eccezioni dello slittamento delle date di accensione dei riscaldamenti

Se le proroghe stabilite dai sindaci valgono per gli impianti di riscaldamento privati, vi sono alcune strutture che costituiscono l’eccezione e nelle quali è già possibile accendere i termosifoni.

In particolare, si tratta di strutture in cui è necessaria una maggiore garanzia per soggetti fragili o per la filiera produttiva. L’elenco degli edifici in cui è possibile accendere il riscaldamento subito includono:

• ospedali, case di cura per anziani e strutture di recupero per tossicodipendenti;

• asili nido e scuole materne;

• attività industriali e artigianali con particolari esigenze riguardanti l’utilizzo di specifici macchinari per la produzione o per la conservazione dei prodotti.