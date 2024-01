Qassem Soleimani: chi era il generale ucciso nel 2020 su ordine di Donald Trump

Qassem Soleimani era un generale, che negli anni della sua carriera militare ha rivestito diversi incarichi importanti. Vediamo chi era l'uomo che è stato ucciso nel 2020, su richiesta di Donald Trump.

Soleimani: chi era il generale ucciso nel 2020 su ordine di Trump

Classe 1957, Qassem Soleimani è nato l'11 marzo a Baghdad. Figlio di una famiglia di montanari, si è arruolato con le Guardie rivoluzionarie islamiche, nate per proteggere la repubblica degli ayatollah, nel 1979, a soli 22 anni. Ha così dato il via alla sua carriera militare, partecipando in prima linea alla guerra con l'Iraq.

Tra il 1980 e il 1988, anni del conflitto con l'Iraq, Soleimani ha dimostrato di che pasta era fatto. In grado di infiltrarsi nelle file nemiche per portare a termine operazioni ad alto rischio, negli anni Novanta è diventato il comandante delle Quds Force, la squadra di super agenti impegnata in operazioni segrete all'estero.

Secondo il Pentagono, le operazioni guidate dal generale Qassem tra il 2003 e il 2011 hanno portato alla morte di almeno 608 soldati americani. Oltre ad aver aiutato gli Hezbollah in Libano e guidato gli attacchi contro gli americani durante il conflitto in Iraq, Soleimani ha sostenuto il presidente Bashar al-Assad.

Inoltre, al generale e alla sua squadra sono attribuiti anche complotti in Asia e in Sud America e un fallito attentato, quello del 2011 ai danni dell'ambasciatore dell'Arabia Saudita in Usa. Storico comandante delle Guardie iraniane della Rivoluzione e uomo chiave del regime degli ayatollah, negli anni della sua attività era diventato quasi una figura mitica.

Qassem Soleimani: l'uccisione su ordine di Donald Trump

Secondo gli Stati Uniti e i suoi alleati, Qassem Soleimani è stato uno dei militari più sanguinari attivo nella regione mediorientale. E' proprio per questo che, nel 2020, l'allora presidente Usa Donald Trump ha chiesto la sua testa.

Dopo l'attacco del 27 dicembre 2019 dalle milizie sciite alla base aerea K-1 di Kirkuk e quello all'ambasciata statunitense a Baghdad del 31 dicembre dello stesso anno, Trump ha preteso la morte del generale. Così, alle prime luci dell'alba del 3 gennaio 2020, Soleimani è stato ucciso. A colpire lui e Abu Mahdi al-Muhandis, capo delle Forze di Mobilitazione Popolare sciite irachene, presso l'aeroporto internazionale di Baghdad, è stato un missile partito da un drone americano.

Il 4 gennaio dello stesso anno, gli uomini di Trump hanno messo a segno un altro colpo: nella zona di Taji, a nord di Baghdad, vengono uccisi Shibl al-Zaydi, capo delle brigate Katai'b Hezbollah, suo fratello e altre quattro persone.

Il corpo di Solemani riposa nel cimitero di Kerman, Iran, luogo dove nel giorno della commemorazione del quarto anniversario dalla sua scomparsa, l'Isis ha messo a segno un atroce attentato.