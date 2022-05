Torna l'appuntamento con i sondaggi elettorali della settimana.

E' sempre più Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni decisamente prima forza nazionale in tutte le analisi della settimana. E da segnalare anche un sondaggio Ipsos sui referendum del 12 giugno sulla giustizia. Referendum che sembrano essere molto lontani dal quorum. Ecco tutti i dati.

Sondaggi elettorali 26 maggio: sondaggio IPSOS sui referendum sulla Giustizia

IPSOS traccia un bilancio a poche settimane dalla celebrazione dei referendum sulla Giustizia del 12 giugno che non lascia troppe speranze agli organizzatori. Il raggiungimento del quorum del 50% più uno degli aventi diritto è molto lontano.

Ma andiamo con ordine: il 56% degli italiani è a conoscenza che nelle prossime settimane ci saranno referendum sulla giustizia in Italia. Il 15% non lo sa e il 29% risponde non saprei.

I referendum - promossi dalla Lega e dai Radicali - sono molto importanti per il 28% degli italiani, per il 26% sono abbastanza importanti, per il 16% sono poco importanti, per l'11% sono per nulla importanti. Non sa il 19%.

Alla domanda se andrà a votare per i referendum domenica 12 giugno, il 28% dice di avere una propensione molto elevata per andare alle urne. Il 5% ha una propensione elevata, il 9% ha una propensione modesta, il 20% ha una propensione nulla. Non sa il 38%.

La stima attuale sull'affluenza è tra il 27% e il 31%.

Italiani pessimisti anche sul raggiungimento dei quorum che rendono validi gli esiti dei referendum: per il 20% si raggiungerà il quorum, per il 48% non lo si raggiungerà e per il 32% la risposta è non saprei.

Sondaggi Elettorali 26 maggio: sondaggio Swg per TgLa7: Fratelli d'Italia in testa

Swg ha effettuato il consueto sondaggio elettorale settimanale del Telegiornale diretto da Enrico Mentana. Sempre più in alto Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia che tocca quota 22,6%. Segue il Partito Democratico con il 21,8%.

Poi la Lega al 15%, Movimento 5 Stelle al 12,8%, Forza Italia all'8%. Poi Azione-Più Europa al 5% e sale Italexit con Paragone ora quotato al 2,6%. Italia Viva al 2,5%, Mdp-Articolo Uno al 2,4%, Verdi al 2,3%, Sinistra Italiana al 2,1%. Alternativa all'1%, altre liste all'1,9%.

Non si esprime il 37% degli italiani.

Swg ha effettuato anche un sondaggio sulle intenzioni di voto degli italiani in vista dei referendum sulla Giustizia di domenica 12 giugno. A chi ha intenzione di votare sui singoli referendum è stato chiesto come avranno intenzione di votare. Ecco le risposte:

Separazione delle carriere dei magistrati 71% di sì 29% di no 34% di indecisi

71% di sì 29% di no 34% di indecisi Consigli giudiziari - valutazioni di Pm e giudici 66 di sì, 34% di no e 35% di indecisi.

66 di sì, 34% di no e 35% di indecisi. Riforma Elezioni CSM 59% di sì, 41% di no e 36% di indecisi.

59% di sì, 41% di no e 36% di indecisi. Limitazione della custodia cautelare 46% di sì 54% di no e 32% di indecisi

46% di sì 54% di no e 32% di indecisi Abolizione Legge Severino 42 di sì 58 di no e 23% di indecisi.

Sondaggi Elettorali 26 maggio: Termometro Politico vede in vetta Fratelli d'Italia

Termometro Politico ha sondato le intenzioni di voto degli italiani in caso di elezioni politiche. Anche in questo caso da segnalare che Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni sono in testa. FDI è il primo partito italiano con il 22,3%. Anche in questo caso in seconda posizione c'è il Partito Democratico che ha il 22%. In questa rilevazione Articolo 1 è rilevata insieme al Pd. Terza forza italiana è la Lega al 17,4%. Poi il Movimento 5 Stelle al 13,1%, poi Forza Italia al 7,6%.

Segue Azione-Più Europa al 4,1%, Sinistra Italiana-Verdi al 3%, Italia Viva al 2,5%, Italexit di Paragone alla stessa percentuale del partito di Matteo Renzi. Infine il Partito Comunista all'1%. Altri non presenti in questa lista al 4,5%.

Sulla fiducia in Mario Draghi come presidente del consiglio il 17,9% ne ha molta, il 24,1% abbastanza, il 19,4% poca, il 37,9% per nulla, non sa lo 0,7%.

Sulla guerra è stato chiesto agli intervistati se riterrebbero accettabile un accordo di pace che includesse l'annessione da parte della Russia di tutto o parte del territorio ucraino occupato dopo il 24 febbraio?

Per il 26,3% non sarebbe accettabile, vorrebbe dire cedere all'aggressore, sarebbe un precedente pericoloso.

Sarebbe accettabile solo se fosse sottoscritto anche dalla stessa Ucraina per il 27,4%

Sì, per evitare ulteriori vittime sarebbe un compromesso da sottoscrivere, e dovremmo spingere l'Ucraina ad accettarlo per il 20,7%

Sì, credo sia la giusta soluzione, si tratta di territori russofoni per il 22,9%

Non sa o non risponde il 2,7%.

Domanda se sono a favore gli intervistati all'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia.

Sì, è loro diritto farne parte se lo chiedono, e sarebbe di beneficio alla sicurezza di tutta l'Europa per il 28,2%.

Sì, la loro neutralità era la scelta giusta, ma oggi di fronte alla percezione del pericolo russo è comprensibile che vogliano entrare nella Nato è l'opinione del 19,5%. ù

No, in altri momenti non ci sarebbe stato nulla di male, ma oggi questa mossa farebbe alzare la tensione tra Russia e Occidente, non ce n'è bisogno per il 25,4%.

La Nato rappresenta solo uno strumento dell'egemonia Usa, e un pericolo per la pace in Europa per il 25,2%. Non sa o non risponde l'1,7%.

Sondaggi elettorali 26 maggio: sondaggio Tecnè per Agenzia Dire, sempre Fratelli d'Italia prima al 22,7

Tecnè per Agenzia Dire effettua una analisi legata al consenso dei partiti. Intanto va segnalato un dato: dichiara il voto il 57% degli intervistati. E' propenso all'astensione o è incerto il 43% degli italiani.

Ed ecco i dati tra chi si esprime.

Prima posizione di nuovo per Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni addirittura quotata al 22,7% in questo sondaggio. Segue il Partito Democratico di Enrico Letta al 21,5%. Staccatissima qui la Lega al 15,3% poi il Movimento 5 Stelle al 12,9%. Forza Italia per Tecnè è in doppia cifra addirittura al 10,7%.

Azione-Più Europa sarebbero al 4,6%, Italexit di Paragone al 2%, Italia Viva di Matteo Renzi al 2,1%, Europa Verde all'1,9%. Sinistra Italiana sarebbe al 2% e altri partiti non ricompresi in questa lista al 4,3%.

Considerando le coalizioni il centrodestra sarebbe al 49,4%, il centrosinistra sarebbe quotato al 38,4%.

La fiducia nel presidente del consiglio Mario Draghi è al 52,8% in leggera flessione dello 0,2% in una settimana. La fiducia nel Governo nel suo complesso è al 46,5%. Qui c'è un leggero calo dello 0,3%.

Sondaggi elettorali 26 maggio, sondaggio Noto per la trasmissione Porta a Porta: anche qui prima Giorgia Meloni

Se si votasse per le elezioni politiche a chi andrebbe il suo voto? E' questa la domanda che ha fatto Noto Sondaggi per la trasmissione Porta a Porta di Rai 1.

Anche qui prima posizione netta per Fratelli d'Italia. Il Partito di Giorgia Meloni è quotato al 22,5%. Segue il Partito Democratico al 20,0%, poi la Lega al 16,5% e il Movimento 5 Stelle al 12%. Qui Forza Italia è data al 7,5%, Azione-Più Europa sono al 5%, Italia Viva al 3,5%, Italexit con Paragone al 2,5%, Noi con l'Italia al 2%, Coraggio Italia all'1,5% come i Verdi e Leu-Articolo Uno. Sinistra Italiana è all'1%.

Altri partiti non in questa lista al 3%.

Sondaggi elettorali 26 maggio, sondaggio Index Research per Piazza Pulita: Fratelli d'Italia in testa

Anche Index Research per Piazza Pulita ha effettuato un sondaggio sul partito "preferito" dagli italiani.

Primo posto per Fratelli d'Italia al 22,5%, Partito Democratico al 21,4%, Lega al 15,4%, Movimento 5 Stelle al 12,4%, Forza Italia al 7,8%.

Poi Azione-Più Europa al 5,2%, Mdp al 2,4%, Verdi al 2,4%, Italia Viva al 2,4%, Sinistra Italiana a e Italexit al 2,3%. Altri al 3,5%.