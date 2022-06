Dopo le settimane di non pubblicazione dei sondaggi come previsto dalla legge, superato il primo turno delle comunali torna anche l'appuntamento con le rilevazioni dei diversi istituti che rilevano le opinioni degli italiani. Fratelli d'Italia è il primo partito italiano per ogni sondaggio. Tutti i dati nell'articolo.

E sono già stati diversi gli istituti che hanno sondato gli italiani in questi giorni in vista delle prossime elezioni politiche. Vediamo nella consueta panoramica di Trend-online tutti i dati della settimana con un denominatore comune: Fratelli d'Italia è il primo partito italiano per ogni sondaggio.

Sondaggio Emg Different per Rai

Emg Different per la Rai ha sondato gli italiani sulla preoccupazione per la guerra. L'86% si dice preoccupato, l'11% non è preoccupato per l'evoluzione del conflitto, preferisce non rispondere il 3%.

Per l'82% degli italiani la guerra danneggia la propria situazione economica, per l'11% no, non risponde il 7%.

Quel che si teme maggiormente è un ulteriore aumento dei prezzi al consumo, delle bollette, la mancanza di materie prime per le aziende e il caro del carburante.

Sondaggio Noto Sondaggi per Porta a Porta

Noto Sondaggi ha effettuato una rilevazione sui partiti. Se ci fossero le elezioni politiche a chi andrebbe la sua preferenza. Ecco le risposte che sono state date:

Fratelli d'Italia 22,5%

Partito Democratico 19,0%

Lega 15,0%

Movimento 5 Stelle 11,5%

Forza Italia 8,0%

Azione/+Europa 5,5%

Italia Viva 3,5%

Italexit 2,5%

Noi con l'Italia 2,0%

Italia al Centro 1,5%

Verdi I 1,5%

Leu-Articolo Uno 1,5%

Coraggio Italia 1,0%

Sinistra Italiana 1,0%

Altri 4,0%

Sondaggio Emg Different per Rai

Anche EMG Different per la Rai ha sondato le opinioni degli italiani in merito alle elezioni politiche. Ecco in questo caso come andrebbero ripartiti i voti:

Fratelli d'Italia 22,1%

Partito Democratico 21,8%

Lega 14,1%

Movimento 5 stelle 13,0%

Forza Italia 8,1%

Azione + Europa 4,5%

Italia Viva 3,7%

Europa Verde 2,3%

Sinistra italiana 2,1%

Italexit con Paragone 2,0%

Noi con l'Italia 1,8%

Articolo 1 -Mdp 1,6%

Italia al Centro di Toti 1,6%

Altri partiti 1,3%

Quota di indecisi e non voto al 39,2%.

Altra domanda:

Siete favorevoli a continuare a inviare armi all’Ucraina?

Sì 27%

No 48%

Non risponde 25%

Sondaggio Euromedia Research per Porta a Porta

Stessa domanda anche da parte di Euromedia Research sulle intenzioni di voto alle politiche.

Se oggi ci fossero le elezioni politiche, lei per quale partito voterebbe?

Fratelli d’Italia-Meloni 22,5%

Partito Democratico-PSE 22,3%

Lega-Salvini 15,3%

Movimento 5 stelle 11,4%

Forza Italia-Berlusconi 7,5%

Azione-+Europa 5,1%

Per l'Italia con Paragone-ItalExit 3,1%

Italia Viva 2,6%

Federazione dei Verdi-Europa verde 2,0%

Sinistra Italiana 1,7%

MDP-Articolo 1 1,6%

Altri di centrodestra 0,6%

Altri 4,3%

Qui il livello di indecisi e astensione è al 37%.

Altra domanda:

L’esito di questo primo turno elettorale avrà delle conseguenze sul Governo Draghi?

Per gli italiani:

Lo rafforza 3,8

Lo indebolisce 12,0

Nessun effetto 65,2

Non sa/Non risponde 19,0

Domanda anche sulla guerra.

Per il 70,7% la fine della guerra è ancora lontana, per l'11,5% è vicina, non sa o non risponde il 17,8%.

Euromedia poi ha chiesto agli italiani:

Pensando alle prossime elezioni politiche del 2023, secondo lei Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia si presenteranno uniti?

Sì 45,1%

No 26,4%

Non sa/Non risponde 28,5%

Pensando alle prossime elezioni politiche del 2023, secondo lei Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana-MDP si presenteranno uniti?

Sì 36,4%

No 29,1%

Non sa/Non risponde 34,5%

Sondaggio Euromedia Research per Euroweek News

Euromedia Research ha anche effettuato indagini sui referendum e la loro situazione in Italia dopo che non sono arrivato al quorum quelli di domenica 12 giugno.

Prima domanda:

I 5 referendum non hanno ottenuto il quorum necessario invalidando il risultato emerso dalle urne. Lei considera lo strumento del referendum…

inutile se propone quesiti complessi e di difficile valutazione 37.0%

valido e utile ma senza il quorum 21.7%

sempre valido e utile. Uno strumento di democrazia 20.9%

inutile e antiquato 9.6%

Altro: 1.5%

Non sa / non risponde: 9.3%

Seconda domanda:

Se dipendesse da Lei, il quorum del referendum…

andrebbe mantenuto così com'è 35.4%

andrebbe eliminato 28.4%

andrebbe modificato e rivisto al ribasso 23.9%

Non sa / non risponde: 12,3%

Terza domanda:

Mi potrebbe dire il motivo per cui non è andato a votare per i referendum o non ha ritirato le schede referendarie?

Ovviamente la domanda è stata fatta a chi non è andato a votare:

Tematiche troppo complesse per me, quesiti troppo difficili 18.0%

Tanto in Italia non cambia nulla, fanno sempre come vogliono loro, i risultati dei referendum non vengono mai rispettati 16.8%

Non apprezzavo i promotori del referendum 13.6%

Le tematiche del referendum non mi interessavano 13.2%

Sapevo/Sospettavo che non avrebbero raggiunto il quorum per cui andare a votare era inutile 9.9%

Per “protesta” contro la decisione della Corte Costituzionale di non ammettere i quesiti su eutanasia e/o cannabis 6.3%

I referendum mi hanno stancato, li trovo inutili, vecchi strumenti 3.9%

Andare a votare mi interessa poco, la politica mi interessa poco 3.4%

Non sapevo che si votasse per i referendum 1.0%

Altro 4,6%

Non sa / non risponde 9,3%

Sondaggio Swg per il Tg La 7

Analizziamo infine il consueto sondaggio settimanale del TgLa7 di Enrico Mentana e realizzato da Swg. Ecco l'ordine dei partiti:

Fratelli d'Italia 22,8%

Partito Democratico 21,2%

Lega 15%

Movimento 5 Stelle 12,9%

Forza Italia 7,6%

Azione-Più Europa 5,1%

Italia Viva 2,5%

MDP-Articolo 1 2,5%

Verdi 2.4%

Italexit con Paragone 2,4%

Sinistra Italiana 2,3%

Alternativa 1%

Altre liste 2,3%

Non si esprime il 37%.