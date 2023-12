Sondaggi politici, Fratelli d'italia (FdI) è clamorosamente in calo: cresce la Lega

Fratelli d'Italia (FdI) è in calo nei sondaggi elettorali. Molto bene il centrosinistra, la Lega e Noi Moderati.

I sondaggi politici realizzati da Quorum/YouTrend per SkyTG24 hanno rivelato che Fratelli d'Italia (FdI), partito più votato in Italia, è drasticamente in calo nelle le intenzioni di voto degli italiani. Crescono invece la Lega, Noi Moderati e i partiti della coalizione di centrosinistra.

Il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni è ancora in calo per la terza settimana consecutiva e stavolta registra un -0,4% rispetto alla scorsa settimana. FdI è comunque al primo posto nelle intenzioni di voto degli italiani in quanto è al 28,5%.

Gli unici partiti che registrano un segno positivo sono: la Lega guidata da Matteo Salvini e Noi Moderati. Il Carroccio ha finalmente raggiunto il 10% grazie ad un aumento dello 0,1%, mentre Noi Moderati grazie ad un aumento dello 0,2% è al 2%.

Crolla anche Forza Italia (FI). Gli azzurri, negli ultimi mesi, stavano crescendo nei sondaggi, ma nell'ultima settimana hanno subito un brusco crollo dello 0,3% che li ha portati al 5,9%.

Complessivamente la coalizione di destra ha perso lo 0,4% rispetto alla scorsa settimana e adesso è al 46,4% che rappresenta comunque un enorme distacco dalla coalizione di centrosinistra e dai restanti partiti all'opposizione.

Va meglio il centrosinistra che come coalizione cresce dello 0,6% rispetto alla scorsa settimana e vola al 25,8% nelle intenzioni di voto degli italiani. Il Partito Democratico (PD) e la coalizione Verdi/Sinistra Italiana crescono dello 0,3%. I dem sono il secondo partito nella classifica delle intenzioni di voto grazie al 19,6%, Verdi/Sinistra Italiana sono invece al 4%.

+Europa non registra alcuna oscillazione e resta stabile al 2,2% nelle intenzioni di voto degli italiani.

Gli altri partiti e gli indecisi

Per quanto riguarda gli altri partiti, al terzo posto nella classifica generale delle intenzioni di voto c'è sempre il Movimento 5 Stelle (M5S) che sebbene abbia registrato un calo dello 0,1% è al 13,4%.

Azione, così come il M5S, ha perso uno 0,1% ed è al 4%. Non va meglio ad Italia Viva che segna un -0,3% rispetto alla scorsa settimana e adesso crolla al 2,9% nelle intenzioni di voto degli italiani.

Cala anche Per l'Italia con Paragone che adesso è all'1,6% a causa dello 0,2% perso nell'ultima settimana.

Aumenta dell'1,6% la percentuale degli indecisi e degli astenuti che sono adesso il 44,1% degli elettori intervistati.

