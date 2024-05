I sondaggi politici del 6 maggio 2024 sono stati realizzati dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24. La situazione non è mutata di molto rispetto all’ultimo rilevamento datato 29 aprile 2024. Solo uno dei grandi partiti, che ha raggiunto la soglia di sbarramento minima per accedere al Parlamento europeo, ha guadagnato qualche punto percentuale.

Sondaggi politici, cresce solo la Lega di Matteo Salvini: calano i partiti della top 3

L’unico partito a guadagnare punti percentuale, secondo il rilevamento Quorum/Youtrend per SkyTg24, è la Lega guidata da Matteo Salvini. Dopo un periodo buio per il partito appartenente all’area del centrodestra, finalmente i leghisti riescono a vedere il segno positivo nella classifica delle intenzioni di voto. Attualmente sono al quarto posto insieme agli alleati di Forza Italia all’8,3% grazie ad un aumento dello 0,4%.

La posizione di Forza Italia (FI), dopo uno sprint non indifferente che ha rappresentato anche il sorpasso della Lega, resta invariata in quanto gli azzurri, rispetto al 29 aprile 2024, non hanno guadagnato ne perso punti nelle intenzioni di voto degli italiani.

Male la top 3 della classifica delle intenzioni di voto degli italiani. Tutti e tre i partiti hanno perso punti rispetto alla scorsa settimana. I sondaggi vedono Fratelli d’Italia (FdI) calare dello 0,3% ma comunque in testa alla classifica con il 27,3% di preferenze.

Allo stesso modo il Partito Democratico (PD) di Elly Schlein ha perso lo 0,1% rispetto alla scorsa settimana ma è rimasto al secondo posto con il 20,5% di preferenze.

Il Movimento 5 Stelle (M5S) di Giuseppe Conte è al terzo posto con il 16% delle preferenze nelle intenzioni di voto degli italiani e ha perso, allo stesso modo di FdI, lo 0,3% rispetto al 29 aprile.

Gli altri partiti: dagli Stati Uniti d’Europa a Libertà, Sud chiama Nord

Poco oltre la soglia di sbarramento per accedere al Parlamento europeo, fissata al 4%, troviamo la coalizione di centro: gli Stati Uniti d’Europa. Rispetto all’ultimo rilevamento anche la mega coalizione dei partiti del centro moderato ha guadagnato lo 0,1% arrivando al 4,5% nelle intenzioni di voto degli italiani. La coalizione di centro ha superato solo dello 0,5% la soglia di sbarramento.

Cresce dello 0,1% anche l’Alleanza Verdi/Sinistra Italiana che è al 4,4% e potrà entrare al Parlamento europeo in quanto ha superato la soglia di sbarramento dello 0,4%.

Azione, partito di Carlo Calenda, al momento, è fuori dall’istituzione europea in quanto fermo al 3,8% nonostante abbia guadagnato lo 0,3%.

Pace Terra Dignità perde lo 0,1% rispetto alla scorsa settimana ed è all’1,9%, una cifra ancora troppo bassa che rende quasi impensabile la possibilità di entrare al Parlamento europeo. Allo stesso modo, anche Libertà, Sud chiama Nord è fermo all’1,5% nonostante sia cresciuto dello 0,5% rispetto al rilevamento del 29 aprile 2024.

